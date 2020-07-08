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ЧС Чрезвычайная ситуация Стихийные бедствия



08.07.2020 «Вега» поставила в Волгоградскую область мобильный пункт управления при ЧС
14.08.2017 Сотовых операторов и интернет-провайдеров заставили сообщать о ЧС
29.09.2016 Связь восстановлена во всех пострадавших от ЧС населенных пунктах Приморья
07.09.2016 Клиентам «Мегафона» в зоне ЧС Приморья доступна связь даже при отрицательном балансе
05.07.2016 Разработка ОПК позволит городам оставаться на связи в условиях ЧС
14.03.2014 Минкосвязь подготовила правовые акты об экстренном оповещении пользователей услуг связи о ЧС
14.03.2014 «Росэлектроника» внедрила новую федеральную систему оповещения об угрозах возникновения ЧС
11.12.2013 МТС в Кемерово оповестит абонентов о ЧС через цифровое телевидение
15.01.2007 «Транзас» автоматизирует центр мониторинга ЧС в Салехарде
21.10.2003 "Транзас" продемонстрировал работу системы координации деятельности по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Публикаций - 258, упоминаний - 258

ЧС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 28
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 12
Google LLC 10922 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 933 8
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 8
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 265 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 7
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 58 5
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 199 4
Microsoft Corporation 23470 4
VK - Mail.ru Group 3197 4
Transas - Транзас ГК 149 4
Цифра ГК 2142 3
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 86 3
IBM - International Business Machines Corp 9186 3
Yandex - Яндекс 5646 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 213 3
Барс груп 518 3
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 43 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 365 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1030 3
Восход ФГБУ НИИ 599 3
Lenovo Motorola 3503 3
Ростех - Автоматика Концерн 1481 2
SAP SE 4873 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 211 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 81 2
Samsung Electronics 9715 2
Huawei 3495 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1921 2
1С-ИжТиСи 6303 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 2
NVision Group - Энвижн Груп 667 2
Cisco Systems 4869 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 808 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 9
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 4
РЖД - Российские железные дороги 1617 4
Газпром ПАО 1150 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 3
Точка 3794 3
X5 Group - Перекрёсток 452 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 247 3
Почта России ПАО 1983 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 325 3
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 200 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 336 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 91 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 215 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 9 1
КапиталЪ ИФД 44 1
Росатом - СвердНИИХиммаш 14 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 47 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 23 1
Балтийская жемчужина - Шанхайская индустриально-инвестиционная компания 10 1
MODIS 55 1
РусГидро - Майнская ГЭС 14 1
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 28 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 108 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 7 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 13 1
Бийский химкомбинат ПО 1 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 20 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 25 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 1
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 70 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1205 66
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 64
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 32
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 23
Президент Российской Федерации 3701 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 17
Правительство Москвы 1987 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 518 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1739 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2333 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 543 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 132 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 4
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 40 4
МЧС РФ - Главные управления 105 4
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 45 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 113 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2835 3
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 45 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 426 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 90 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 120
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 73
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 71
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22107 36
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ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 43 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 7
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 895 7
Google Maps - Карты Google 775 6
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 5
Яндекс.Карты и Транспорт 390 4
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 3
GeoEye IKONOS 110 3
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 91 3
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 3
ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 53 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 3
Космодром Байконур 1054 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1478 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 269 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 206 2
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Google Earth - Google Планета Земля 455 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1749 2
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NASA Landsat 66 1
СДИ Базис 3 1
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Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 140 1
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 1
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Ростех - Автоматика - Фотон-ПАК ПБ - программно-аппаратный комплекс 2 1
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 73 1
Архивный фонд РФ 15 1
Esri ArcGIS 128 1
Правительство Московской области - ЕАСУЗ - Единая автоматизированная система управления закупками Московской области 3 1
Путин Владимир 2719 5
Лекомцева Елена 5 3
Евтушенко Олег 138 3
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Мерзляков Антон 13 3
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Массух Илья 217 2
Никонов Олег 3 2
Клименко Станислав 11 2
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Бондар Александр 2 2
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Панов Сергей 16 2
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Хинштейн Александр 75 1
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Иванов Дмитрий 58 1
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Духовницкий Олег 91 1
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Калинин Александр 135 1
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Иванов Олег 136 1
Пак Олег 100 1
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Горбатько Александр 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 122460 174
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 66
Земля - планета Солнечной системы 9693 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 23
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 42
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3403 37
Юриспруденция - Jurisprudence 6209 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41848 25
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3041 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7588 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4630 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3889 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8261 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4906 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13903 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3060 14
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения 648 13
Федеральное законодательство 3157 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3932 12
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 668 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4736 11
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1445 11
Юриспруденция - Законодательство 4549 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4926 10
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 981 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5151 10
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2713 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5228 9
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Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3411 9
Статистика - Statistics - статистические данные 1600 8
Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2178 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6012 8
Информационное общество - Государственная программа 1295 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3121 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4981 7
Энергетика - Energy - Energetically 4192 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1748 7
Паспорт - Паспортные данные 2073 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1210 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Радио России - радиостанция 48 2
91Mobiles 1694 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 1
Ведомости 529 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 1
BleepingComputer - Издание 199 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Известия ИД 462 1
Россия-1 - телеканал 22 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7442 5
IDC - International Data Corporation 4847 2
Gartner - Гартнер 3473 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2103 2
Markets&Markets Research 103 1
IMS Research 31 1
РАН - Российская академия наук 1795 6
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 3
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 10 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 10 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 188 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 31 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 14 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 12 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 14 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 143 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 71 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 1
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