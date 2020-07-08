ЧС Чрезвычайная ситуация Стихийные бедствия
ЧС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2719 5
|Лекомцева Елена 5 3
|Евтушенко Олег 138 3
|Гершензон Владимир 22 3
|Мерзляков Антон 13 3
|Сапрыкин Игорь 2 2
|Массух Илья 217 2
|Никонов Олег 3 2
|Клименко Станислав 11 2
|Алексеев Александр 15 2
|Кузьменко Юрий 5 2
|Медведев Дмитрий 1629 2
|Бондар Александр 2 2
|Сухотина Ксения 12 2
|Орловский Виктор 345 2
|Лысов Денис 28 2
|Панов Сергей 16 2
|Сергеев Михаил 93 2
|Хинштейн Александр 75 1
|Чернышенко Дмитрий 427 1
|Проскура Дмитрий 30 1
|Корнеев Сергей 83 1
|Беглов Александр 12 1
|Карпов Евгений 12 1
|Порошенко Петр 27 1
|Осеевский Михаил 273 1
|Панков Александр 69 1
|Шипов Савва 86 1
|Рогозин Дмитрий 94 1
|Иванов Дмитрий 58 1
|Кусков Денис 218 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Фишер Андрей 63 1
|Калинин Александр 135 1
|Сергеев Сергей 94 1
|Паршин Максим 270 1
|Иванов Олег 136 1
|Пак Олег 100 1
|Петров Михаил 126 1
|Горбатько Александр 101 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7442 5
|IDC - International Data Corporation 4847 2
|Gartner - Гартнер 3473 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2103 2
|Markets&Markets Research 103 1
|IMS Research 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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