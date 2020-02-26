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Стандартизация



26.02.2020 В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения
20.01.2020 Цифровые стандарты
20.05.2019 На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ
19.01.2018 МТУСИ займется стандартизацией блокчейна
21.05.2010 Российские ИТ-стандарты доверили писать Microsoft
01.10.2008 IBM против Microsoft: новая политика

Публикаций - 175, упоминаний - 189
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
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