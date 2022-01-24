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Страховой Дом ВСК Группа ВСК Всероссийская страховая компания Военно-страховая компания

Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания


24.01.2022 Женщины ломают гаджеты в два раза чаще мужчин: лидеры антирейтинга - Huawei, Samsung, Honor и Xiaomi
01.12.2021 ВСК внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско
22.06.2021 ВСК застраховала робота-аватара на 1 млн долларов
04.06.2021 ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики
20.07.2020 Страховой Дом ВСК при поддержке компании WIAT внедрил новую систему резервного копирования данных на базе решений Veeam
21.02.2020 Мобильное приложение «ВСК страхование» научилось распознавать документы клиентов
15.10.2019 ВСК и Youdo запустили страхование самозанятых
28.08.2019 ВСК увеличивает рентабельность розничного страхования с помощью SAS
24.04.2019 BestDoctor и «Страховой Дом ВСК» представят ряд технологичных страховых продуктов
20.02.2019 ВСК обновила мобильное приложение «ВСК страхование»
12.11.2018 «Связной | Евросеть» и ВСК защитят покупки клиентов
26.09.2018 Страховой Дом ВСК выстраивает процессы целевого маркетинга с помощью SAS
10.09.2013 «Сбербанк», ВСК, Visa и SWIFF запустили пилотный проект мобильного POS-эквайринга с возможностью обслуживания чиповых карт
13.06.2013 Информационные ресурсы ВСК под защитой «Лаборатории Касперского»
27.08.2012 «МегаФон» установил репитер в нижегородском отделении ВСК
18.06.2012 «Страховой Дом ВСК» автоматизировал работу 80 филиалов с помощью Microsoft Dynamics AX
18.01.2012 Банк ВТБ оптимизирует систему казначейства для ВСК
24.08.2011 Dev.House разработала клиентский портал для «Вертолетной сервисной компании»
11.08.2011 «Вертолетная сервисная компания» внедрила системы управления МТО и ТОиР вертолетной техники
25.04.2011 «Ростелеком» подключил к VPN-сети 78 офисов «Военно-страховой компании»
08.02.2011 «Синтерра» организовала VPN-сеть для страховой компании ВСК
06.09.2010 Страховой Дом ВСК строит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2009
28.07.2010 «Астерос» позаботился о стабильной работе критичных бизнес-приложений «Страхового дома ВСК»
20.11.2009 «Страховой дом ВСК» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе решений HP
28.01.2009 Microsoft Dynamics CRM обеспечивает круглосуточную работу операторов Страхового дома ВСК
22.10.2008 Страховой Дом ВСК модернизировал систему управления НСИ
09.06.2008 Страховой Дом ВСК автоматизирует систему обработки обращений клиентов
19.05.2008 «Страховой Дом ВСК» внедрил систему управления персоналом IBS
26.03.2007 ВСК поручила ГК «Ланит» техническую поддержку ВТ
07.07.2006 "Страховой Дом ВСК" автоматизирует планирование

Публикаций - 117, упоминаний - 182

Страховой Дом ВСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 14
Polycom - Поликом Россия 378 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 11
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 10
6072 10
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 9
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 9
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 9
Cinimex - Синимекс 170 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Webmoney 513 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 8
Custis 84 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Citrix Systems 744 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 8
Instabank - Инстабанк 23 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
CleverDATA - КлеверДата 55 8
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Инфокомпас 14 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 7
НИТ - Национальные информационные технологии 32 7
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 6
Mankiewicz 7 6
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 5
Samsung Electronics 9333 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 5
SAS Institute 854 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 5
Oracle Corporation 6035 5
SAP SE 4595 4
АйТи 1179 4
Программный продукт ГК 3960 4
Ингосстрах СПАО 301 23
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 21
Открытие ФК - Росгосстрах 266 21
ГПБ - Газпромбанк 842 21
Альфа-Банк 1476 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 18
Почта России ПАО 1853 17
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 15
Visa International 1809 12
Societe Generale - Росбанк 438 12
ПСБ - Промсвязьбанк 682 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 10
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 9
Мосэнерго ПАО 112 9
Пробизнесбанк АКБ 126 9
Спортмастер 134 9
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 74 9
Бинбанк 190 9
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 8
Bayer AG - Байер 66 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 8
Cetelem - Сетелем Банк 28 8
МДМ Банк 246 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Новард УК - Novard 71 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 8
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 8
X5 Group 709 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 7
ВкусВилл - Избёнка 68 7
АльфаСтрахование СГ 241 7
Казахмыс - Kazakhmys 48 7
Ак Барс Банк 212 7
РСХБ - Россельхозбанк 228 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 17
Счётная палата РФ 628 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 12
Федеральное казначейство России 1345 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
Правительство Москвы 1640 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
Правительство Ульяновской области 31 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 3
Петербургский метрополитен ГУП 73 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 1
МИК - Московский инновационный кластер 75 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 102 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
Правительство РФ 8292 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 23
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Microsoft SharePoint Server 600 3
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Microsoft SQL Server 1416 3
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Microsoft Exchange Server 376 2
МИК - Московский акселератор 35 2
Microsoft Dynamics 893 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 2
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Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 2
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Microsoft Azure 1276 1
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Подкопаев Олег 30 8
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Рахтеенко Владимир 40 8
Потёмкин Роман 20 8
Шевченко Владимир 138 8
Россия - РФ - Российская федерация 108428 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 15
Казахстан - Республика 4467 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 7
Европа 12319 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 6
Россия - УФО - Челябинская область 932 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
Россия - ЦФО - Калужская область 767 5
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
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Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 3
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Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 2
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 2
Европа Восточная 2927 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 336 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 327 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 363 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 265 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 181 1
США - Флорида 734 1
США - Флорида - Майами 173 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
Великобритания - Уэльс 115 1
Европа Юго-Восточная 54 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 266 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 31
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 8
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 7
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 0 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Инвестиции венчурные 850 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 231 1
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