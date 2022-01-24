Индексная книга CNews*
Страховой Дом ВСК Группа ВСК Всероссийская страховая компания Военно-страховая компания
Публикаций - 117, упоминаний - 182
Страховой Дом ВСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соколовский Александр 38 16
|Яфясов Денис 14 14
|Петров Михаил 104 12
|Алябьев Андрей 27 12
|Скородумов Анатолий 65 10
|Мясин Антон 10 9
|Гогленков Александр 13 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Скородумов Олег 17 9
|Алифанов Кирилл 62 9
|Клеев Владимир 9 9
|Аршавский Анджей 28 9
|Леушев Андрей 69 9
|Плешков Алексей 44 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Чевкота Олег 15 9
|Кравченко Андрей 11 9
|Коротнев Константин 32 8
|Стрелова Ольга 35 8
|Богачев Игорь 174 8
|Фридман Илья 42 8
|Кравченко Денис 24 8
|Сирота Юрий 43 8
|Халяпин Сергей 81 8
|Асратян Петр 35 8
|Солопов Вячеслав 19 8
|Прохоров Фёдор 81 8
|Малышев Александр 34 8
|Пиляр Елена 21 8
|Мельникова Алиса 31 8
|Лысенко Эдуард 238 8
|Смирнов Александр 52 8
|Подкопаев Олег 30 8
|Михалев Павел 20 8
|Реймер Денис 54 8
|Дегтярев Алексей 57 8
|Рахтеенко Владимир 40 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Шевченко Владимир 138 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
|Forbes - Форбс 591 1
|Nature 770 1
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 12
|Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 4
|IDC - International Data Corporation 4671 3
|Fortune Global 500 280 2
|Forrester Consulting 26 2
|CNews ИТ-инфраструктура 39 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru