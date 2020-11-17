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Сенсоры и обработка сенсорной информации



17.11.2020 Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства 1
14.08.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
10.07.2020 «Магнит» намерен снизить электропотребление в распределительных центрах за счет умного освещения 1
07.07.2020 Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком» 1
29.06.2020 Создан дешевый неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он будет продаваться в России 1
05.06.2020 ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы» 1
01.06.2020 В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации 1
29.05.2020 Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены 1
25.05.2020 Xiaomi создала самый дешевый 5G-смартфон 1
14.05.2020 Samsung готовит дешевый смартфон с огромной батареей 1
29.04.2020 В самом дорогом флагмане Samsung саморазрушающаяся камера. Samsung отказывается ее менять по гарантии 1
29.04.2020 В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео 1
28.04.2020 Создан смартфон дешевле $60 с новейшим Android и огромной батареей 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
08.04.2020 Apple готовит iPhone-кроху и iPhone-гиганта 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
27.03.2020 Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео 1
25.03.2020 Xiaomi выпустила самые дешевые флагманы 2020 года. Цена. Видео 1
24.03.2020 Cognitive Pilot создает первую в мире открытую БД изображений для обучения беспилотной сельхозтехники 1
23.03.2020 Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают российский хайтек 1
19.03.2020 VMware представила решения для встроенной безопасности цифровых предприятий 1
16.03.2020 Huawei выпускает флагманские смартфоны без сервисов Google. Цены зашкаливают 1
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 1
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 1
03.03.2020 Huawei выпустила дешевый долгоиграющий смартфон с гигантским аккумулятором. Видео 1
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России 1
04.02.2020 Вышел сверхдешевый смартфон Xiaomi с дисплеем лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цена, видео 1
29.01.2020 Nokia выпустит сверхдешевый долгоиграющий смартфон с огромным аккумулятором. Цена 1
22.01.2020 Стратегия развития электронной промышленности утверждена премьером на второй день после назначения 1
20.01.2020 Коллаборативные роботы 1
13.01.2020 Как в России потратят 133 млрд руб. на поддержку робототехники и сенсорики 4
10.01.2020 Рассекречен новый флагман Xiaomi. Характеристики, цена 1
30.12.2019 Samsung потратит $116 млрд на борьбу с главным мировым чипмейкером TSMC 1
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 1
25.12.2019 Sony поставила под угрозу выпуск iPhone, Huawei, Xiaomi. Миллиардные инвестиции не помогают 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
16.12.2019 Смартфон Xiaomi можно превратить в кирпич, установив «обои-убийцы» 1
16.12.2019 Половина российских компаний внедрит интернет вещей к 2021 году 1
16.12.2019 Исследование: лидеры рынка усиливают интернет вещей технологиями ИИ 1
12.12.2019 Samsung выпустила кардинально улучшенную версию суперхитового смартфона Galaxy A50. Видео 1

Публикаций - 147, упоминаний - 153

Сенсоры и обработка сенсорной информации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Promobot - Промобот 52 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 587 2
Газпром нефть 417 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 309 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 137 2
РНФ - Российский научный фонд 11 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1552 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 11630 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 416 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1133 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33050 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5110 2
PnP - Plug&Play 168 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 19 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4207 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7898 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16896 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 823 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 583 1
Google Scholar 6 2
Apple iPhone 6 1196 1
Россия - Российская федерация - РФ 103215 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 320 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44728 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12759 1
Европа 10432 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2402 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1595 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6764 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 121 1
Образование в России 1817 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 834 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2991 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 219 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1138 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 121 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 85 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 96 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 211 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
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