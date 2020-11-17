Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сенсоры и обработка сенсорной информации
Публикаций - 147, упоминаний - 153
Сенсоры и обработка сенсорной информации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Promobot - Промобот 52 1
|Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 587 2
|Газпром нефть 417 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 309 1
|Google Scholar 6 2
|Apple iPhone 6 1196 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru