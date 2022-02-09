Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер Cloud SberCloud СберКлауд Облачные технологии
Публикаций - 245, упоминаний - 337
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 203 56
|Абакумов Евгений 110 43
|Колбин Евгений 54 37
|Каюмов Шамиль 37 36
|Валчев Стоян 48 36
|Слышкин Василий 66 34
|Казарин Станислав 115 34
|Урьяс Вадим 82 31
|Дьяченко Валерий 70 31
|Мискевич Евгений 32 31
|Прохорова Алла 48 31
|Сотин Денис 106 31
|Егоров Владимир 64 31
|Трофимова Людмила 34 31
|Рубин Адар 31 30
|Соловьев Алексей 67 30
|Нестеров Алексей 84 30
|Клепиков Алексей 80 29
|Савцов Игорь 28 26
|Смык Виталий 30 26
|Антонов Александр 75 26
|Сыкулев Андрей 67 26
|Степченков Максим 42 26
|Шадаев Максут 460 26
|Путятинский Сергей 59 26
|Платонов Михаил 42 26
|Карпов Иван 46 25
|Москальков Дмитрий 26 25
|Васильев Владислав 42 25
|Ямщиков Владимир 35 25
|Емелин Александр 29 25
|Семенихин Игорь 40 25
|Халматов Максим 48 25
|Генкина Екатерина 27 25
|Портной Михаил 26 25
|Сороченков Алексей 26 25
|Горчаков Денис 29 25
|Лебедев Антон 35 24
|Богданов Кирилл 110 24
|Юсупов Шамиль 25 24
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
|The Bell - Издание 36 1
|ZDnet 584 1
|Комсомольская Правда - Газета 58 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru