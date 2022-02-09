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Сбер Cloud SberCloud СберКлауд Облачные технологии

Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии

Обзор «SberCloud» на Market.CNews

09.02.2022 SberCloud на конференции CNews «Искусственный интеллект 2022» расскажет про самый короткий путь к машинному обучению
18.01.2022 Как SberCloud запускал OpenShift и что из этого вышло
17.01.2022 «Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift
27.12.2021 Sbercloud предоставила свои облачные решения для размещения ИТ-инфраструктуры «Сберстрахования»
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве
01.12.2021 SberCloud на конференции CNews расскажет про оптимизацию затрат с помощью облаков
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 13 проектов
11.11.2021 Платформа Sbercloud ML Space получила масштабное обновление
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер
11.11.2021 Sbercloud представила спецверсию платформы ML Space Private
10.11.2021 Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим»
28.10.2021 SberCloud стал номинантом премии CNews Awards 2021
26.10.2021 ОТР и Sbercloud объявили о партнерстве
21.10.2021 SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений
22.09.2021 SberCloud расскажет о трендах машинного обучения на базе ИИ
14.09.2021 SberCloud расскажет о роли публичных облаков в обработке разнородных данных
24.06.2021 Провайдер нового поколения: Сбер дает доступ к своему облачному суперкомпьютеру и искусственному интеллекту
04.06.2021 Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ
20.05.2021 SberCloud расширил возможности облачной платформы для работы с ИИ с помощью oneAPI
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов
20.05.2021 SberCloud и GitHub планируют запустить локализованный облачный сервис для корпоративной разработки в России
28.04.2021 Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать?
07.04.2021 Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud Михаил Толпышкин примет участие в онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021»
31.03.2021 SberCloud примет участие в конференции CNews «Цифровая трансформация 2021»
17.03.2021 SberCloud на конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021»: как снизить затраты бизнеса на облачные сервисы
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию
26.02.2021 «Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение
16.02.2021 SberCloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2021»
09.02.2021 На конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» SberCloud расскажет о ML Space – новой облачной Data Science платформе
18.01.2021 Sbercloud обеспечила бесперебойную работу онлайн-трансляций Гайдаровского форума
11.01.2021 Sberсloud представила виртуальное рабочее место в облаке, сервис для работы с ИИ и услугу копирования данных в облако
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать
10.11.2020 SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года
05.11.2020 SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced
02.10.2020 Облачная платформа Sbercloud.Advanced получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации

Публикаций - 245, упоминаний - 337

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 37
Центр2М - Center2М 50 31
Schneider Electric Secure Power 48 30
Rimini Street 42 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 26
Cinimex - Синимекс 170 26
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 26
Ситилабс 28 25
Schneider Electric 493 25
Такском - Taxcom 201 25
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 25
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 25
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 25
VK - Mail.ru Group 3057 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 21
Huawei 3222 21
Softline - Софтлайн 1870 20
Veeam Software 282 19
Yandex - Яндекс 5015 19
Nvidia Corp 3118 18
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 17
Dynatrace 55 17
6072 16
Naumen - Наумен 461 16
Крок - Croc 1616 16
Microsoft Corporation 22497 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 14
Amazon Inc - Amazon.com 2650 14
Intel Corporation 11262 14
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 14 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 14
Selectel - Селектел 160 13
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 42 13
NtechLab - НтехЛаб 85 13
UIPath 46 13
Merlion Citilink - Ситилинк 259 13
Google LLC 10352 13
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 33 13
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 21 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 130
РЖД - Российские железные дороги 1458 60
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 43
ПГК - Первая грузовая компания 117 42
X5 Group 709 39
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 38
Societe Generale - Росбанк 438 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 35
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 33
ГПБ - Газпромбанк 842 33
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 31
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 31
Ингосстрах СПАО 301 29
Альфа-Банк 1476 28
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 26
Аэрофлот 648 26
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 26
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 25
OKS Group 35 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 24
МТС банк 290 22
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 22
Segezha Group - Сегежа Групп 96 21
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 19
Почта России ПАО 1853 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 17
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 16
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 16
Транснефть 232 15
Газпром нефть 439 15
МКБ - Московский кредитный банк 333 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 14
Траско - Trasko 29 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 14
Победа - Кондитерская фабрика 15 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 50 14
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 78
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 77
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 50
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 42
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 40
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 29
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 20
Счётная палата РФ 628 19
Правительство Москвы 1640 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 15
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 12
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 10
Правительство РФ 8292 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Федеральное казначейство России 1345 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 4
Президент Российской Федерации 3770 4
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
МИК - Московский инновационный кластер 75 3
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Таможня - Таможенная служба 421 3
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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