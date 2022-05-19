Ростелеком-Солар Rostelecom-Solar РТК-Солар Solar Security Солар Секьюрити Солар ПТ
«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. «РТК-Солар» предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Предоставляются Compliance-услуги, в том числе по защите АСУ ТП. Штат компании — 1300+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Хабаровске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России. Данные 2022 года.
Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернов Даниил 69 65
|Ляпунов Игорь 82 41
|Исанин Антон 29 32
|Дрюков Владимир 34 31
|Рябова Галина 23 21
|Бондарь Дмитрий 25 21
|Осеевский Михаил 272 12
|Назаренко Денис 10 10
|Лукиных Василий 9 9
|Колесов Александр 24 9
|Бенгин Владимир 23 8
|Черникова Елена 10 8
|Дружинин Евгений 21 8
|Карпов Илья 31 7
|Климов Михаил 7 7
|Баринов Александр 33 6
|Чернышенко Дмитрий 421 6
|Абакумов Евгений 136 6
|Анохин Сергей 42 6
|Путин Владимир 2703 6
|Крохин Валентин 31 6
|Кубарев Алексей 9 6
|Кириенко Владимир 130 4
|Косова Юлия 4 4
|Павлов Алексей 12 4
|Сюртукова Екатерина 9 4
|Коростелев Павел 18 4
|Филиппов Максим 46 4
|Куценко Петр 4 4
|Залевский Игорь 4 4
|Сухих Ян 6 4
|Чаркин Евгений 239 4
|Родионов Михаил 46 3
|Мирошниченко Иван 4 3
|Касперская Наталья 267 3
|Кантор Виктор 7 3
|Аршавский Анджей 28 3
|Проскура Дмитрий 30 3
|Дрозд Алексей 9 3
|Рустамов Рустам 243 3
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