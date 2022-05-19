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Ростелеком-Солар Rostelecom-Solar РТК-Солар Solar Security Солар Секьюрити Солар ПТ

Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ

«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. «РТК-Солар» предлагает сервисы коммерческого SOCSolar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Предоставляются Compliance-услуги, в том числе по защите АСУ ТП. Штат компании — 1300+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Хабаровске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России. Данные 2022 года. 

 

19.05.2022 Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности
17.05.2022 Бизнес-направление системной интеграции «РТК-Солар» увеличило выручку на 84% в 2021 году
16.05.2022 Минцифры и «Ростелеком-Солар» разработали курс повышения навыков ИБ для сотрудников ведомства
11.05.2022 Атаки на веб-ресурсы стали основной причиной критических ИБ-инцидентов в I квартале 2022 года
26.04.2022 SertSoft использует Solar appScreener для оказания услуг по проверке ПО на соответствие требованиям кибербезопасности
19.04.2022 Вышел Solar appScreener 3.11 с классификацией OWASP 2021, отчетностью в формате SARIF и фильтрацией по пакетам и файлам
14.04.2022 «Отан-секьюрити» внедрила Solar appScreener для проверки ПО на соответствие требованиям информационной безопасности
12.04.2022 «Ростелеком-Солар»: 75% уязвимостей в компаниях могли бы быть закрыты с помощью патчей
08.04.2022 Уязвимости в Spring Framework включены в обновленную базу поиска уязвимостей Solar appScreener
07.04.2022 ГК «Самолет» внедрила Solar appScreener для повышения надежности своих информационных систем
31.03.2022 Kaz Security Lab внедрила Solar appScreener для проверки ПО заказчиков на соответствие требованиям безопасности
29.03.2022 Solar appScreener выявляет уязвимости и НДВ в Open Source-проектах
25.03.2022 Сегодня бизнесу как никогда важно использовать лучшие инструменты для повышения эффективности труда персонала
16.03.2022 «Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозами
15.03.2022 В ПО Solar inRights 3.1 реализована модель управления рисками
11.03.2022 «Ростелеком-Солар»: с начала марта 2022 года заметен резкий рост числа DDoS-атак на бизнес
10.03.2022 Solar appScreener помог Global Information Security вывести в промышленную эксплуатацию более 20 объектов информатизации
02.03.2022 «Ростелеком-cолар» отменяет испытательный срок для ИТ- и ИБ-специалистов
21.02.2022 На конференции CNews «Ростелеком-Солар» раскроет секреты бесперебойной работы ИБ-решений с большими объемами данных
08.02.2022 Полный комплекс модулей Solar Dozor 7 сертифицирован ФСТЭК на соответствие «Требованиям по четвертому уровню доверия»
01.02.2022 Вышел Solar addVisor 1.2 c диагностикой профессионального выгорания и улучшенной оценкой загруженности персонала
27.01.2022 Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете
25.01.2022 Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS
11.01.2022 Представлен шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.7 с глубоким анализом сетевого трафика nDPI
23.12.2021 «Ростелеком-Солар»: госсектор может стать ключевым драйвером рынка кибербезопасности
22.12.2021 В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell
21.12.2021 Названы главные виновники утечек в российских госорганах
20.12.2021 «Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак
07.12.2021 «Ростелеком-солар»: Более 90% атак высокопрофессиональных группировок направлены на объекты критической инфраструктуры
03.12.2021 Исследование: почти три четверти российских компаний сталкиваются с нарушениями доступа в свою инфраструктуру
25.11.2021 «Ростелеком-Солар» проверил «Мир бизнес банк» на соответствие требованиям ИБ
18.11.2021 Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар»
18.11.2021 «Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам
16.11.2021 Киберучения: как отработать реагирование на атаки хакеров на полигоне
16.11.2021 Решение Solar inRights сертифицировано ФСТЭК на соответствие требованиям ОУД 4
11.11.2021 «Ростелеком-Солар» завершила пилотный проект внедрения системы Solar addVisor в «Ростелекоме»
01.11.2021 Вышел Solar appScreener 3.10 с повышенным уровнем безопасности доступа к системе
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации
26.10.2021 Подтверждена совместимость анализатора кода Solar appScreener с «Ред ОС»
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников

Публикаций - 539, упоминаний - 1010

Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10020 183
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4127 31
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 687 20
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6236 19
Microsoft Corporation 23430 16
Group-IB - Группа информационной безопасности 461 14
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 85 13
Softline - Софтлайн 2050 12
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 12
Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems 49 12
Программный продукт ГК 58 12
Информзащита 679 12
6956 12
Yandex - Яндекс 5617 12
Код Безопасности 465 12
VK - Mail.ru Group 3189 11
Cisco Systems 4865 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9372 10
1С-ИжТиСи 6276 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6891 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2480 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 362 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8012 9
InfoWatch - Инфовотч 912 9
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 8
Элемент ГК - Elementec 25 8
IBM - International Business Machines Corp 9179 8
Крок - Croc 1692 8
Галактика - Корпорация 1412 7
Ростех - Автоматика Концерн 1470 7
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 269 7
SAP SE 4859 7
Apple Inc 11140 7
Fortinet 339 7
Huawei 3479 7
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 170 6
Газинформсервис - ГИС 107 6
InnoSTage - Инностейдж 40 6
Telegram Group 1018 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6613 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5729 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2350 9
РЖД - Российские железные дороги 1610 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6157 7
Точка 3785 6
Альфа-Банк 1585 6
X5 Group 809 5
Ак Барс Банк 247 5
О2О Холдинг 47 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 865 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 338 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 559 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 198 4
Лента - Утконос 150 4
AliExpress 379 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1165 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 4
ГПБ - Газпромбанк 931 4
Россети Ленэнерго 2334 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1812 4
Mary Kay - Мэри Кэй 90 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 145 3
Самолёт ГК 1653 3
Почта Банк 345 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 3
Qiwi 919 3
Русагро Группа Компаний 199 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 57 2
Май - Российская торговая компания 1017 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 105 2
Nike 174 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 33 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17844 63
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2816 62
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8991 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2672 37
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2491 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3651 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 14
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4287 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2353 12
Президент Российской Федерации 3679 10
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10334 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3048 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1531 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2986 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 199 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 287 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1029 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 204 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1587 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2370 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 541 4
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 197 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2013 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 76 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1378 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1620 3
Роскачество - Российская система качества 25 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 619 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 144 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 699 2
МФЦ Мои документы региональные и городские 123 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 720 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 189 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 308 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1169 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 546 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
Талант и успех - Общественный фонд 16 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 422 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 247 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 202 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1357 1
Знание - Российское общество 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 1
ASF - Apache Software Foundation 104 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19536 314
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52844 227
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78932 166
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3345 143
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5199 111
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4990 107
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38545 98
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11590 94
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11023 84
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25526 72
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14566 70
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12871 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16987 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25798 55
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8983 54
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2387 54
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17256 52
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10857 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21819 41
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3853 40
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11600 39
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11295 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9441 38
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 827 37
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5419 37
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2342 36
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15966 35
Оцифровка - Digitization 3725 33
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6835 32
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2717 32
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4215 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17365 30
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10042 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8013 29
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5819 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22068 26
Фишинг - Phishing 1231 25
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3102 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9977 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9024 24
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3142 104
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 140 104
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 98 93
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 75 71
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 56 42
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 41 36
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 47 28
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 28 28
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 159 20
Google Android 12480 18
Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон 24 16
Oracle Java - язык программирования 2756 15
Apple iOS 6757 14
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 13
Apple - App Store 2577 12
Google Play - Google Store - Android Market 2909 12
LG 75SM99 7914 12
Linux OS 8188 12
Apple macOS 1699 11
ЭОС Дело СЭД 202 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4053 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6477 10
JavaScript - JS - язык программирования 1021 10
Microsoft Windows 10 13443 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1224 9
Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 22 8
Microsoft Windows 2000 12637 8
Apple iPhone 6 6146 7
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 502 7
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 258 6
Ред ОС 420 6
Scala - Язык программирования 128 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 735 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 808 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1746 5
WhatsApp Messenger 843 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4349 5
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 203 5
Python - высокоуровневый язык программирования 565 5
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 166 5
Чернов Даниил 69 65
Ляпунов Игорь 82 41
Исанин Антон 29 32
Дрюков Владимир 34 31
Рябова Галина 23 21
Бондарь Дмитрий 25 21
Осеевский Михаил 272 12
Назаренко Денис 10 10
Лукиных Василий 9 9
Колесов Александр 24 9
Бенгин Владимир 23 8
Черникова Елена 10 8
Дружинин Евгений 21 8
Карпов Илья 31 7
Климов Михаил 7 7
Баринов Александр 33 6
Чернышенко Дмитрий 421 6
Абакумов Евгений 136 6
Анохин Сергей 42 6
Путин Владимир 2703 6
Крохин Валентин 31 6
Кубарев Алексей 9 6
Кириенко Владимир 130 4
Косова Юлия 4 4
Павлов Алексей 12 4
Сюртукова Екатерина 9 4
Коростелев Павел 18 4
Филиппов Максим 46 4
Куценко Петр 4 4
Залевский Игорь 4 4
Сухих Ян 6 4
Чаркин Евгений 239 4
Родионов Михаил 46 3
Мирошниченко Иван 4 3
Касперская Наталья 267 3
Кантор Виктор 7 3
Аршавский Анджей 28 3
Проскура Дмитрий 30 3
Дрозд Алексей 9 3
Рустамов Рустам 243 3
Россия - РФ - Российская федерация 122050 339
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39138 70
Солнце - звезда Солнечной системы 4898 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50038 49
Европа 21264 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14876 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13106 25
Солнечная система - Solar system 2449 25
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2313 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2476 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17012 20
Земля - планета Солнечной системы 9682 20
Казахстан - Республика 4817 19
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 962 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14995 14
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1770 12
Беларусь - Белоруссия 4205 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12790 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2310 10
Азия - Азиатский регион 4645 10
Украина 7232 9
Россия - СФО - Новосибирск 3683 8
Южная Корея - Республика 6268 8
Канада 4703 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3296 7
Япония 12856 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2375 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3422 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1411 6
США - Калифорния 4663 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6244 6
Германия - Федеративная Республика 11889 5
Африка - Африканский регион 3263 5
Франция - Французская Республика 7073 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 927 5
Индия - Республика 5055 5
Россия - ПФО - Самарская область 1107 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 980 5
Сингапур - Республика 1620 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41439 173
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41609 137
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10128 82
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23718 61
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4441 54
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5991 44
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8973 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3106 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14954 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13874 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19822 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3653 22
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1591 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5197 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7487 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4893 12
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Коммерсантъ - Издательский дом 1187 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10992 4
91Mobiles 1688 4
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 660 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 2
Independent 114 1
Geophysical Research Letters 27 1
Банки.ру - Banki.ru 51 1
AP - Associated Press 1994 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
Newzoo - Игровая аналитика 16 1
Ведомости 517 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 1
Bloomberg 1073 1
Thomson Reuters - Рейтер 5767 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 62 1
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Reddit 239 1
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Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 164 11
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 570 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 6
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ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 21 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 113 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 36 1
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Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 1
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ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 21 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
МЭИ - Московский энергетический институт 90 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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