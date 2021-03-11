Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Bercut Беркут НПФ
Публикаций - 133, упоминаний - 250
Bercut упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Милованцев Дмитрий 106 3
|Малышев Денис 8 3
|Федотов Дмитрий 6 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Черненко Андрей 44 2
|Братишко Олег 2 2
|Кучинский Владимир 2 2
|Аристархов Дмитрий 14 2
|Солонин Виталий 89 2
|Духанин Михаил 2 2
|Ермилов Сергей 6 2
|Нурмагомедов Хабиб 8 1
|Кондратьев Дмитрий 21 1
|Резников Шагит 5 1
|Устинов Илья 1 1
|Горькова Мария 2 1
|Колокольцев Владимир 23 1
|Колокольцев Александр 4 1
|Шамолин Михаил 119 1
|Середа Александр 5 1
|Островский Юрий 5 1
|Шульга Владимир 5 1
|Бряндинский Андрей 6 1
|Косинов Михаил 14 1
|Бутенко Валерий 12 1
|Скородумов Андрей 12 1
|Ашенбреннер Инна 15 1
|Кристев Михаил 16 1
|Якубов Тимур 19 1
|Мызовский Герман 11 1
|Андреев Александр 25 1
|Тимощенко Дмитрий 14 1
|Олейников Виталий 2 1
|Кузичев Василий 8 1
|Коржаков Андрей 12 1
|Нечипоренко Алексей 11 1
|Чураев Николай 14 1
|Баланда Виталий 2 1
|Алейников Виталий 2 1
|Мякишева Марина 84 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|500 Startups 4742 1
|Moody's Investors Service 135 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru