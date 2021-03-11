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Bercut Беркут НПФ

Bercut - Беркут НПФ


11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга
25.02.2020 Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов
20.03.2019 НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой
08.08.2013 На «МАКСе-2013» взлетит российская «малолитражка»
28.05.2008 Bercut поставил решение для RBT-сервиса иракского оператора
26.02.2008 «Беркут» прошёл сертификацию по ISO 9000:2000
29.03.2007 «Беркут» внедрил Ring Back Tone в СООО МТС
20.03.2007 MTT подписал контракт с компанией Bercut
20.11.2006 Bercut оснастит абхазского сотового оператора
09.11.2006 Bercut подписал соглашение с «Уралсвязьинформ»
08.11.2006 "Уралсвязьинформ" планиурет расширить комплекс систем Bercut
05.10.2006 Продажи на иностранных рынках в Bercut составят 25%
02.10.2006 Bercut провел ребрендинг
30.11.2004 "Уралсвязьинформ" инсталлирует системы абонентского сервиса от "Беркута"
20.10.2004 "Беркут" поставит телекоммуникационные решения в Армению
15.09.2004 "Беркут" поставит оборудование таджикскому оператору Somoncom
18.08.2004 "Беркут" поставит оборудование USSD Centre для "Мегафона"
24.05.2004 "Беркут" смонтирует контакт-центр СliQ для екатеринбургского банка
10.03.2004 "Беркут" установит решение JUST в сети ЮУСТ
13.02.2004 "Беркут" внедрил платформу CaReM в филиалы СМАРТС
12.01.2004 "Беркут" поставит ПО для новой GSM-сети в Великом Новгороде
17.12.2003 SPACE от "Беркута": новые возможности для операторов CDMA-800
01.12.2003 ЛОНИИС и "Беркут" заключили договор о сотрудничестве
18.11.2003 "Беркут" приземлился в Чите
20.10.2003 "Беркут" ставит рекорд по времени внедрения СliQ Call Centre
25.09.2003 "Беркут" поставил телекоммуникационое оборудование для российского проекта Tele2
12.09.2003 Запущен в эксплуатацию первый MMS-центр отечественного производства
25.07.2003 Новый CLIQ "Беркута"
16.05.2003 "Беркут" представил новую версию Call Centre CRM
03.04.2003 Питерский "Беркут" прилетел в Данию
20.03.2003 Беспроводные сети на высотных дирижаблях для войны и мира
25.02.2003 American Power Conversion и "Беркут" стали партнерами
15.12.2002 "НТК" и "Беркут" расширяют абонентский сервис в Приморье
22.11.2002 IN@Voice завоевывает европейский рынок
22.11.2002 "Мобиком-Кавказ" запустил USSD-приложение для второй фазы GSM
05.09.2002 НПФ "Беркут" поставит систему Bercut Call Сentre CRM оператору группы СМАРТС в Чувашии
08.08.2002 НПФ "Беркут" представил новую версию платформы IN@Voice
24.07.2002 "Беркут" провел тестирование двустороннего роуминга prepaid-абонентов на базе платформы "Bercut PrePaid Service"
14.06.2002 "Беркут" продемонстрировал услуги второй фазы GSM на базе "Bercut USSD Centre"

Публикаций - 133, упоминаний - 250

Bercut упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 14
CBOSS - Fujitsu Services Oy 114 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
Eastwind - Восточный Ветер 63 9
Amdocs 126 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
МегаФон - Мобиком 221 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 7
Киевстар - Kyivstar 475 6
СМАРТС 513 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
Nortel Networks 1287 5
Huawei Technologies 389 5
Microsoft Corporation 22497 5
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Comverse Technology 61 4
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 49 4
Ситроникс - Sitronics 941 4
Квазар-Микро 138 3
Ростех - Автоматика Концерн 1008 3
Qualcomm Technologies 1639 3
Светец 38 3
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 24 3
Oracle Corporation 6035 3
МФИ Софт 117 3
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 196 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 446 3
Юнисел 15 3
Ростелеком - Связьинвест 1698 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Челябинсксвязьинформ 10 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Информзащита 641 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 5
TDD - Typhoon Digital Development 6 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 17 1
Netton Consulting Group 35 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 14 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
Инвесткомм ООО 1 1
ВТБ Страхование 61 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 97 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
Ford 386 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 1
Альфа-Банк 1476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Правительство РФ 8292 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай 64 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 48 1
СБУ - Служба безопасности Украины 70 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 52 1
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Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Правительство Москвы 1640 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
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Президент Российской Федерации 3770 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 11
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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