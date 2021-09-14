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SearchInform
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14.09.2021 DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ»
06.07.2021 ГК «Пионер» выбрала «Серчинформ КИБ» для защиты от утечек
03.03.2021 В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных
25.02.2021 Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ»
26.08.2020 «Серчинформ» реализовал первый проект в ЮАР в партнерстве с «Росинфокоминвестом»
25.05.2020 «Инфинитум» защитил ИТ-инфраструктуру с помощью «Серчинформ SIEM»
15.04.2020 «Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке
18.03.2020 «Серчинформ» поможет российскому бизнесу безопасно перейти на удаленную работу
28.02.2020 «Серчинформ»: больше половины ИТ-компаний по вине инсайдеров теряют деньги, еще половина – репутацию
14.01.2020 «Леноблинвентаризация» внедрила «Серчинформ КИБ» для защиты информации
18.12.2019 Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС»
25.11.2019 «Фармасинтез» внедрил DLP-систему «Серчинформ КИБ»
18.11.2019 «Серчинформ» выявил самые частые инциденты безопасности в компаниях
14.10.2019 «Дикси» внедряет DLP-систему «Серчинформ КИБ»
23.08.2019 «СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля привилегированных пользователей
25.07.2019 «Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации
10.06.2019 «Серчинформ интеграция» открыла направление ИБ-аутсорсинга
06.11.2018 «Серчинформ» объявил о росте производительности своей DLP-системы на 30%
22.10.2018 «КИБ Серчинформ» получил обновление, которое облегчит соблюдение GDPR
22.05.2018 «КИБ Серчинформ» обеспечит информационную безопасность холдинга Setl Group
03.04.2018 «Российский инвестиционный банк» выбрал «КИБ Серчинформ» для защиты информации
07.03.2018 «СерчИнформ»: как несут ответственность за торговлю персональными данными
14.02.2018 «Серчинформ»: четыре из пяти компаний скрывают ИБ-инциденты
22.11.2017 Новая версия «СерчИнформ SIEM»: поддержка Linux и карта инцидентов
20.02.2017 SearchInform вошла в «Магический квадрант» Gartner
06.12.2016 «Серчинформ» и ЦРТ представили защиту для передаваемой голосом информации
15.09.2016 SearchInform ввела абонентскую плату на TimeInformer
30.08.2016 SearchInform оснастила «Контур информационной безопасности» технологией распознавания текстов от Abbyy
06.06.2016 Система WorkTime Monitor от SearchInform сменила имя на TimeInformer
22.03.2016 EndpointSniffer от SearchInform поможет управлять доступом к информации и контролировать установку ПО
24.02.2016 EndpointSniffer SearchInform обеспечит контроль филиалов с «узким» каналом связи
29.01.2016 Россия: в 2015 г. больше половины компаний столкнулись с утечками информации
20.01.2016 Вышла новая версия SearchInform WorkTime Monitor
08.07.2015 Лишь в 31% московских компаний есть отдел по ИБ
25.05.2015 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 совместима с «Контуром ИБ SearchInform 4.0»
21.04.2015 «Контур информационной безопасности SearchInform» получил новый инструмент для проведения расследований
18.12.2014 SearchInform назвала самые громкие утечки информации уходящего года
25.09.2014 SearchInform представила новые и обновленные решения для предотвращения утечек данных
19.08.2014 «Контур ИБ SearchInform» защитит от утечек и убытков, связанных с деятельностью персонала

Публикаций - 217, упоминаний - 449

SearchInform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoWatch - Инфовотч 824 11
Meta - Facebook 4129 11
РусБИТех - ГК Astra Linux 487 10
Microsoft Corporation 21014 10
Abbyy 1072 9
Telegram Group 744 6
Zecurion - Зекурион - SecurIT 350 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 308 5
Информзащита 616 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 3
Инфосистемы Джет 841 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 69 3
Т1 Рексофт - Reksoft 313 3
AT&T Inc 1554 3
VK - Mail.ru Group 2814 3
Softline - Софтлайн 1767 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 3
Google LLC 9440 3
Ростех - Ростехнологии 2350 2
Adobe Systems 1351 2
Cambridge Analytica 44 2
Docsvision - ДоксВижн 946 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 2
HTC Corporation 1377 2
Конфидент 63 2
TeamViewer 80 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1505 2
Гарда Технологии 46 2
Yahoo! 3483 2
Selectel - Селектел 146 2
Аурига - Auriga 55 2
Huawei 2996 2
Cisco Systems 4640 2
МФИ Софт 116 2
VMware 1981 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 5
Почта России ПАО 1798 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 3
Газпром ПАО 778 3
LinkedIn 548 3
Wildberries 152 2
АльфаСтрахование СГ 233 2
Фонд информационной демократии 27 2
X5 Group 650 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
Русагро Группа Компаний 172 2
СМП банк - Северный морской путь 73 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 122 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 182 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 2
Открытие ФК 460 2
РесурсТранс 16 2
Май - Российская торговая компания 63 2
Setl Group - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 3 1
Верный - Торговая сеть 17 1
АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 15 1
Мегаполис ТК 102 1
Jaguar Land Rover 76 1
Локотех - Локомотивные технологии 41 1
Jaguar Cars 99 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 17 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
Северсталь Менеджмент 27 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 106 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1331 1
Swarovski AG 68 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 22 1
Пионер ГК 9 1
Глобэкс банк 30 1
Росинбанк - Российский Инвестиционный Банк 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 6
Президент Российской Федерации 1731 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2055 4
Счётная палата РФ 556 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1515 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 3
Правительство РФ 2659 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 825 3
Федеральное казначейство России 867 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 2
Росинфокоминвест 43 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2037 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1995 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 124 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 11 1
Правительство Москвы 819 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 56 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 22 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 227 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 609 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 6
Руссофт - Russoft 345 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 643 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4123 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 28
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 758 11
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 651 8
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 642 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1803 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 389 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2460 4
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 81 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 649 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10160 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1254 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 274 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 686 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 642 3
DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 7 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1109 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 2
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 32 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1885 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 658 2
СЗИ - Средства защиты информации 167 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 296 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 531 2
ИТ-аутсорсинг 860 2
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 70 2
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 177 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 286 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 28 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 2
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 141 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 227 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 66 51
Microsoft Windows 10 10129 24
Microsoft Skype 1887 23
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 812 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1480 10
SearchInform TimeInformer 10 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 8
SearchInform FileAuditor 10 7
Microsoft Outlook 1209 6
Cisco Jabber - Мессенджер 124 5
Microsoft Lync 295 5
Apple iOS 6248 5
Microsoft SQL Server 1265 5
Dropbox - Файловый хостинг 422 5
Microsoft Office 3012 4
Rakuten Viber 465 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 4
Google Android 11673 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 4
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 24 4
WhatsApp Messenger 694 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 3
Microsoft Exchange 993 3
Microsoft Windows 1378 3
Microsoft Office Excel 719 2
Microsoft Office 365 797 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 2
Microsoft Visio 95 2
Microsoft Windows 7 1755 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 676 2
Microsoft Azure 1217 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 2
Apple - App Store 2356 2
Telegram - Мессенджер 82 2
Atom Security - StaffCop 20 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 169 2
Microsoft Office Word 567 2
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 364 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 394 2
Abbyy FineReader 182 2
Матвеев Лев 47 44
Парфентьев Алексей 37 37
Ожегов Сергей 22 21
Галатин Андрей 8 8
Мершков Иван 6 6
Путин Владимир 2443 5
Шадаев Максут 420 5
Идов Роман 5 5
Дрозд Алексей 5 5
Минасян Георгий 4 4
Курило Андрей 37 4
Юсупов Ренат 112 4
Сергеев Константин 12 3
Иванов Дмитрий 50 3
Чернышенко Дмитрий 265 3
Шпак Василий 60 3
Паршин Максим 174 3
Майоров Андрей 11 3
Петров Михаил 98 3
Головлев Павел 11 3
Егоров Александр 62 2
Иванов Георгий 18 2
Чернов Даниил 52 2
Терещенко Денис 39 2
Меджитов Тимур 58 2
Лашин Ренат 27 2
Сенаторов Виталий 6 2
Власов Сергей 76 2
Албычев Александр 78 2
Сергунина Наталья 189 2
Лысенко Эдуард 221 2
Устюжанин Дмитрий 49 2
Петрушин Андрей 66 2
Ревяшко Андрей 19 2
Кушнир Леонид 18 2
Палей Лев 34 2
Рудзевич Мария 36 2
Корчивой Станислав 15 2
Массух Илья 197 2
Федулов Владислав 62 2
Россия - Российская федерация - РФ 82514 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12069 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 7
Латинская Америка 1377 6
Германия - Федеративная Республика 7790 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 6
Россия - ПФО - Казань 1894 5
Украина 5529 5
Прибалтика - Балтия 1200 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 4
Россия - СФО - Новосибирск 2925 4
Индия - Республика 4105 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 4
Европа 7249 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 4
Ближний Восток 2491 3
Украина - Киев 906 3
Африка - Африканский регион 2667 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 3
Аргентина - Аргентинская Республика 473 3
Беларусь - Белоруссия 3207 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 859 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 2
Беларусь - Минск 533 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 2
Польша - Республика 1459 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 2
Россия - УФО - Тюменская область 749 2
Казахстан - Республика 4139 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 2
Ирландия - Республика 799 2
Латвия - Латвийская Республика 674 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5073 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4131 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 5
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 144 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 74 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 3
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 77 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 2
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Аутсорсинг 133 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 1
Торговля розничная 82 1
Спам - Spam 246 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 169 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 146 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 35 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 90 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 5 1
Русский язык 1658 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 106 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 30 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 74 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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