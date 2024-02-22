ГК «Солар»: с начала года число высококритичных атак уже выросло более чем в три раза

По данным экспертов ГК «Солар», за январь и неполный февраль 2024 г. доля атак высокой критичности уже выросла в более чем в три раза — с 2% до 6,3% — по сравнению с IV кварталом 2023 г. Также с 73% до 80% увеличилась доля таких инцидентов с применением вредоносного софта и почти в четыре раза выросла доля веб-атак — до 15%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Исследование кибератак на российские компании в 2023 г. и трендов 2024 г. подготовлено специалистами центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» на основе анализа около 300 организаций из разных отраслей экономики. Совокупно сервис обеспечивает контроль и выявление инцидентов для более 3,6 тыс. внешних сервисов, опубликованных в интернете; более 178 тыс. серверов общего, инфраструктурного и прикладного назначения.

Рост инцидентов высокой критичности означает, что тренд на усложнение инцидентов и максимальный деструктив в отношении организаций, который наметился в 2023 г., получил свое развитие. Массовые атаки сменились более продвинутыми ударами — злоумышленники теперь чаще применяют нелегитимный софт (программы для удаленного администрирования, хакерские утилиты, исследовательское ПО пентестеров и т.д.) и средства проникновения в инфраструктуру, которые нельзя выявить базовыми системами обнаружения, отмечают эксперты Solar JSOC ГК «Солар».

В целом за прошедший год число событий ИБ в сравнении с 2022 г. выросло на 64%, до 1,5 млн событий ИБ. При этом доля подтвержденных инцидентов оставалась стабильной. Среди всех типов инцидентов выделяется эксплуатация уязвимостей, показавшая рост в 2 раза год к году, до 11,5%. Это значит, что в компаниях по-прежнему вовремя не обновляют софт и не проводят постоянный анализ публичных сервисов и ресурсов на уязвимости, чем и пользуются злоумышленники.

За IV квартал было выявлено 473 тыс. событий ИБ, что на 20% больше, чем в III квартале 2023 г. и на 68% выше показателей аналогичного периода 2022 г. Число подтвержденных инцидентов в IV квартале составило 5,7 тыс. — в среднем на одну компанию в IV квартале приходилось 19 атак.

Вредоносное ПО оставалось самым популярным инструментом хакеров, однако в IV квартале доля таких атак среди высококритичных инцидентов снизилась на 10 п.п., до 73%. Наряду с этим увеличилось число срабатываний специальных сенсоров SOC (EDR, NTA и AntiAPT), которые фиксируют инциденты, не выявляемые стандартными средствами мониторинга. В дополнение злоумышленники стали чаще применять так называемые not-a-virus утилиты, которые не являются вирусами, но могут представлять угрозу для компьютера или его пользователей, и применять бесфайловые методы для закрепления и продвижения в инфраструктуре жертвы (когда вредоносное ПО загружается напрямую в оперативную память устройства, а файл не сохраняется на жестком диске). В дополнение в IV квартале в сравнении с III почти в два раза — с 9% до 17% — выросла доля атак, вызванных эксплуатацией уязвимостей, что в том числе говорит об учащении попыток прощупывания периметра жертвы.

«По итогам 2023 г. киберграмотность персонала российских компаний все же повысилась, а бизнес начал адаптироваться к новой реальности. С другой стороны, атаки стали более адресными и сложными, а инструментарий — продвинутым. Однако мы не исключаем рост более массовых атак перед выборами Президента России в марте 2024 г.», — сказала Дарья Кошкина, руководитель направления аналитики киберугроз ГК «Солар».

Для обеспечения комплексной защиты эксперты ГК «Солар» рекомендуют ИБ-специалистам российский компаний повышать уровень патч-менеджмента, выстраивать грамотную систему приоритезации инцидентов с учетом их критичности и учиться находить корреляции между событиями ИБ для выявления этапов kill-chain. Также следует постоянно заниматься повышением уровня киберграмотности сотрудников, вести постоянный мониторинг внешних угроз, а в рамках SOC внедрить специальные сенсоры (EDR, NTA и AntiAPT) для обнаружения более продвинутых атак.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» — более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения. Штат компании — более 1,8 тыс. специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.