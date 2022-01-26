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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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DarkNet Deep Web Даркнет Теневой интернет Теневая Сеть Темный интернет



26.01.2022 «Ростелеком»: БД приложения «Госуслуги стоп коронавирус», опубликованная в даркнете, является недействительной
22.10.2021 Данные водителей столицы и Подмосковья выставлены на продажу в даркнете
29.06.2021 BI.ZONE обнаружил в даркнете объявления о продаже поддельных QR-кодов для ресторанов
07.05.2021 В даркнет слиты данные полумиллиарда пользователь LinkedIn
25.03.2021 Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов
26.01.2021 Ликвидирован крупнейший рынок даркнета по продаже наркотиков и краденных кредиток
06.01.2021 «Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете
14.12.2020 Хакеры устроили в даркнете распродажу 80 тыс. баз данных
01.09.2020 В российском даркнете раздают грандиозную базу данных американских избирателей
30.10.2019 Россияне нашли в интернете самую большую в истории базу данных банковских карт
23.08.2019 В русскоязычном даркнете расцвела торговля «цифровыми личностями»
08.07.2019 Tor исправит ошибку, из-за которой интернет-криминал сбегал в другие «секретные сети»
03.05.2019 Хозяева наркорынка в даркнете бежали, прихватив чужие биткоины на $30 миллионов
12.04.2019 Уничтожены полсотни подпольных наркорынков в даркнете. Громкий успех или оглушительный провал властей?
09.11.2018 «Лаборатория Касперского»: цифровая личность может стоить менее $50 в Dark Web
04.10.2018 Скан российского паспорта для махинаций стоит в Даркнете $10. Как не попасть на продажу
19.10.2017 В даркнете недорого продается ПО для быстрого потрошения банкоматов
03.07.2017 Хакер украл у нелегалов интернета биткоины на $365 тысяч
13.09.2007 Dark Web изучает человеческое общество
11.09.2007 Dark Web: интеллектуальный поиск террористической активности в интернете

Публикаций - 172, упоминаний - 215

DarkNet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEQ - SEC Consult Services 1400 24
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 20
Meta Platforms - Facebook 4267 12
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
Microsoft Corporation 22497 8
InfoWatch - Инфовотч 842 6
Twitter 2493 6
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 6
Telegram Group 805 5
PayPal 634 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 4
Fortinet 320 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 413 4
Apple Inc 10683 4
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 4
Check Point Software Technologies 694 4
Trend Micro 567 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 65 4
REvil - Хакерская группировка 37 4
GitHub 487 3
NeXus 266 3
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 231 3
Flashpoint 30 3
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 3
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 56 3
Acer Group 2311 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
BI.Zone 66 2
Lenovo Group 2077 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 2
Veeam Software 282 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
Ростех - Ростехнологии 2532 2
Dialog - Диалог 864 2
Dell EMC 4736 2
Magecart - Хакерская группировка 9 2
Coinbase 29 2
Toshiba Corporation 2830 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 6
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 19 5
Альфа-Банк 1476 5
Май - Российская торговая компания 416 4
LinkedIn 558 4
Открытие ФК 2713 4
Россети Ленэнерго 786 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
eBay Inc 1576 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
William Hill 5 2
МКБ - Московский кредитный банк 333 2
Полярные авиалинии 3 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
Рольф 57 2
Uber 287 2
Western Union 120 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 2
Capital One 17 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 16 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 1
JBS 8 1
MoneyGram 30 1
Резонанс НПП 94 1
Hall Capital Partners 1 1
DEWA - Dubai Electricity and Water Authority 3 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 13 1
Nike 157 1
Ticketmaster 40 1
Аэроклуб 14 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Yara - Яра 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 3
Правительство РФ 8292 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 3
Президент Российской Федерации 3770 3
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Правительство Москвы 1640 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
Роскачество - Российская система качества 22 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 21 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
Городские суды РФ 13 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 48
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Website - Вебсайт 9736 32
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Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 21
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1364 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 17
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 17
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 16
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 14
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 14
Социальные сети - Соцсети 4447 14
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 13
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Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки 3940 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 10
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 9
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 9
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 229 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 8
Фишинг - Phishing 644 8
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 8
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 7
Data monetization - Монетизация данных 550 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 7
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 226 16
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 14
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 12
Microsoft Windows 10 11713 11
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 9
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 8
Google Android 11959 8
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 41 7
Apple iPhone 6 2649 5
ЭОС Дело СЭД 4365 4
Wall Street Market 4 4
LG 75SM99 2832 4
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 83 4
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 178 4
Copperhead Android OS 9 3
Apple iOS 6422 3
Tor Project - Mission Improbable - смартфон 7 3
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 8 3
Google Nexus - Серия смартфонов 438 3
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 217 3
Linux OS 7669 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 3
DeviceLock DLP 76 3
Google Chrome - браузер 1270 3
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 3
PHP - Язык программирования 427 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 114 3
Paysafe - Neteller 2 2
Google Gmail 802 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 304 2
Apple iPad 3663 2
Apple - App Store 2437 2
JavaScript - Язык программирования 959 2
WordPress 194 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 46 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 2
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 19 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 2
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 49 2
Исанин Антон 9365 23
Оганесян Ашот 84 10
Мельникова Анастасия 197 6
Зайцев Михаил 164 5
Водясов Алексей 114 4
Fxmsp 6 4
Арсентьев Андрей 56 4
Perry Mike - Перри Майк 6 3
Дягилев Василий 83 3
Волков Дмитрий 46 3
Рахметов Руслан 34 3
Нуйкин Андрей 34 2
Медведев Антон 5 2
Кирюхин Дмитрий 79 2
Каргалев Ярослав 12 2
Парфентьев Алексей 46 2
Путин Владимир 2542 2
Сачков Илья 109 2
Калинин Александр 124 2
Бусаргин Андрей 24 2
Бойко Елена 174 1
Хасис Лев 103 1
Путятинский Сергей 59 1
Абакумов Евгений 110 1
Поляков Сергей 63 1
Чаркин Евгений 203 1
Врублевский Павел 88 1
Данилин Алексей 17 1
Лобас Аркадий 12 1
Родионов Михаил 44 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 45 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Вакациенко Владимир 1 1
Путин Сергей 41 1
Лагода Георгий 59 1
Хамитов Александр 7 1
Галушкин Олег 173 1
Мунтян Алексей 7 1
Чугунов Никита 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 67
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Германия - Федеративная Республика 8903 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Франция - Французская Республика 5665 9
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Европа 12319 7
Канада 3319 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 7
Япония 10069 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 5
Украина 6212 5
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Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 5
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Дания - Королевство 900 3
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Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 34 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 511 3
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Израиль 1756 2
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
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Ближний Восток 2549 2
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Индонезия - Республика 789 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Россия - СФО - Кемеровская область 673 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 2
Румыния 592 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 2
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
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Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 7
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Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
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The Verge - Издание 482 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 2 1
SiliconAngle 3 1
RAIDforums - хакерский форум 6 1
91Mobiles 590 1
KrebsOnSecurity 14 1
Richlogs 1 1
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