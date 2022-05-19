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Ростелеком-Солар Rostelecom-Solar РТК-Солар
«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.
Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернов Даниил 59 57
|Ляпунов Игорь 65 41
|Исанин Антон 9365 32
|Дрюков Владимир 30 30
|Бондарь Дмитрий 23 21
|Рябова Галина 22 20
|Осеевский Михаил 264 12
|Назаренко Денис 10 10
|Лукиных Василий 9 9
|Колесов Александр 20 8
|Дружинин Евгений 20 8
|Карпов Илья 27 7
|Климов Михаил 7 7
|Крохин Валентин 29 6
|Баринов Александр 33 6
|Путин Владимир 2542 6
|Анохин Сергей 42 6
|Абакумов Евгений 110 5
|Кириенко Владимир 91 4
|Сухих Ян 6 4
|Куценко Петр 3 4
|Филиппов Максим 43 4
|Чернышенко Дмитрий 320 4
|Павлов Алексей 10 4
|Касперская Наталья 248 3
|Проскура Дмитрий 28 3
|Садовенко Илья 63 3
|Белоусов Максим 73 3
|Чечин Александр 7 3
|Залевский Игорь 3 3
|Чаркин Евгений 203 3
|Аршавский Анджей 28 3
|Родионов Михаил 44 3
|Порубов Виталий 6 3
|Заикин Андрей 20 3
|Кубарев Алексей 3 3
|Дрозд Алексей 6 3
|Исаева Ольга 3 3
|Скородумов Анатолий 65 3
|Андрияшин Алексей 13 3
Ключевых фраз выявлено - 1184819, в очереди разбора - 961438.
Создано именных указателей - 78345.
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