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Ростелеком-Солар Rostelecom-Solar РТК-Солар

Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар

«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.


19.05.2022 Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности
17.05.2022 Бизнес-направление системной интеграции «РТК-Солар» увеличило выручку на 84% в 2021 году
16.05.2022 Минцифры и «Ростелеком-Солар» разработали курс повышения навыков ИБ для сотрудников ведомства
11.05.2022 Атаки на веб-ресурсы стали основной причиной критических ИБ-инцидентов в I квартале 2022 года
26.04.2022 SertSoft использует Solar appScreener для оказания услуг по проверке ПО на соответствие требованиям кибербезопасности
19.04.2022 Вышел Solar appScreener 3.11 с классификацией OWASP 2021, отчетностью в формате SARIF и фильтрацией по пакетам и файлам
14.04.2022 «Отан-секьюрити» внедрила Solar appScreener для проверки ПО на соответствие требованиям информационной безопасности
12.04.2022 «Ростелеком-Солар»: 75% уязвимостей в компаниях могли бы быть закрыты с помощью патчей
08.04.2022 Уязвимости в Spring Framework включены в обновленную базу поиска уязвимостей Solar appScreener
07.04.2022 ГК «Самолет» внедрила Solar appScreener для повышения надежности своих информационных систем
31.03.2022 Kaz Security Lab внедрила Solar appScreener для проверки ПО заказчиков на соответствие требованиям безопасности
29.03.2022 Solar appScreener выявляет уязвимости и НДВ в Open Source-проектах
25.03.2022 Сегодня бизнесу как никогда важно использовать лучшие инструменты для повышения эффективности труда персонала
16.03.2022 «Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозами
15.03.2022 В ПО Solar inRights 3.1 реализована модель управления рисками
11.03.2022 «Ростелеком-Солар»: с начала марта 2022 года заметен резкий рост числа DDoS-атак на бизнес
10.03.2022 Solar appScreener помог Global Information Security вывести в промышленную эксплуатацию более 20 объектов информатизации
02.03.2022 «Ростелеком-cолар» отменяет испытательный срок для ИТ- и ИБ-специалистов
21.02.2022 На конференции CNews «Ростелеком-Солар» раскроет секреты бесперебойной работы ИБ-решений с большими объемами данных
08.02.2022 Полный комплекс модулей Solar Dozor 7 сертифицирован ФСТЭК на соответствие «Требованиям по четвертому уровню доверия»
01.02.2022 Вышел Solar addVisor 1.2 c диагностикой профессионального выгорания и улучшенной оценкой загруженности персонала
27.01.2022 Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете
25.01.2022 Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS
11.01.2022 Представлен шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.7 с глубоким анализом сетевого трафика nDPI
23.12.2021 «Ростелеком-Солар»: госсектор может стать ключевым драйвером рынка кибербезопасности
22.12.2021 В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell
21.12.2021 Названы главные виновники утечек в российских госорганах
20.12.2021 «Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак
07.12.2021 «Ростелеком-солар»: Более 90% атак высокопрофессиональных группировок направлены на объекты критической инфраструктуры
03.12.2021 Исследование: почти три четверти российских компаний сталкиваются с нарушениями доступа в свою инфраструктуру
25.11.2021 «Ростелеком-Солар» проверил «Мир бизнес банк» на соответствие требованиям ИБ
18.11.2021 Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар»
18.11.2021 «Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам
16.11.2021 Киберучения: как отработать реагирование на атаки хакеров на полигоне
16.11.2021 Решение Solar inRights сертифицировано ФСТЭК на соответствие требованиям ОУД 4
11.11.2021 «Ростелеком-Солар» завершила пилотный проект внедрения системы Solar addVisor в «Ростелекоме»
01.11.2021 Вышел Solar appScreener 3.10 с повышенным уровнем безопасности доступа к системе
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации
26.10.2021 Подтверждена совместимость анализатора кода Solar appScreener с «Ред ОС»
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников

Публикаций - 413, упоминаний - 799

Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 159
Инфосистемы Джет 865 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 24
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 18
Microsoft Corporation 22497 16
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 13
Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems 0 12
Программный продукт ГК 3960 12
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 12
6072 11
Cisco Systems 4720 10
Softline - Софтлайн 1870 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 10
Yandex - Яндекс 5015 10
1С-Битрикс - Bitrix 443 9
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 9
VK - Mail.ru Group 3057 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
Информзащита 641 9
InfoWatch - Инфовотч 842 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 9
1С-ИжТиСи 5461 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Элемент ГК - Elementec 1523 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 8
Галактика - Корпорация 1077 7
Apple Inc 10683 7
SAP SE 4595 7
Huawei 3222 7
Fortinet 320 7
Ростех - Автоматика Концерн 1008 7
Код Безопасности 432 7
Крок - Croc 1616 7
ICL ГК 160 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 6
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 231 6
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 154 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
Открытие ФК 2713 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
Точка 1820 6
О2О Холдинг 41 5
X5 Group 709 5
МТС банк 290 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 5
Альфа-Банк 1476 5
Ак Барс Банк 212 5
Россети Ленэнерго 786 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
Утконос 124 4
AliExpress 327 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
ГПБ - Газпромбанк 842 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 4
Mary Kay - Мэри Кэй 88 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Самолёт ГК 216 3
Почта Банк 319 3
Qiwi 878 3
Русагро Группа Компаний 182 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 3
Май - Российская торговая компания 416 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 2
Nike 157 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 39 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 30 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 59
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 22
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 14
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
Президент Российской Федерации 3770 10
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
Правительство РФ 8292 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 3
Роскачество - Российская система качества 22 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
МФЦ Мои документы региональные и городские 116 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 2
Федеральное казначейство России 1345 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 56 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
Талант и успех - Общественный фонд 13 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 2
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 3 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Знание - Российское общество 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 236
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MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 163 18
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 137 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 18
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 104
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 101
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 64 60
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 46 45
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 37
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 36 34
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 28 28
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 23 23
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 20
Google Android 11959 17
Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон 15 16
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 13 16
Apple iOS 6422 14
Oracle Java - язык программирования 2554 13
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 13
LG 75SM99 2832 12
Apple - App Store 2437 11
ЭОС Дело СЭД 4365 11
Google Play - Google Store - Android Market 2732 11
JavaScript - Язык программирования 959 10
Apple macOS 1457 10
1С:ERP Управление предприятием 268 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 9
Microsoft Windows 2000 2856 8
Microsoft Windows 10 11713 8
Ростелеком-Солар - Solar addVisor 7 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1059 7
Linux OS 7669 7
Apple iPhone 6 2649 7
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 6 6
PostgreSQL 614 6
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 178 6
Scala - Язык программирования 117 6
PHP - Язык программирования 427 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 5
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 136 5
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 5
Чернов Даниил 59 57
Ляпунов Игорь 65 41
Исанин Антон 9365 32
Дрюков Владимир 30 30
Бондарь Дмитрий 23 21
Рябова Галина 22 20
Осеевский Михаил 264 12
Назаренко Денис 10 10
Лукиных Василий 9 9
Колесов Александр 20 8
Дружинин Евгений 20 8
Карпов Илья 27 7
Климов Михаил 7 7
Крохин Валентин 29 6
Баринов Александр 33 6
Путин Владимир 2542 6
Анохин Сергей 42 6
Абакумов Евгений 110 5
Кириенко Владимир 91 4
Сухих Ян 6 4
Куценко Петр 3 4
Филиппов Максим 43 4
Чернышенко Дмитрий 320 4
Павлов Алексей 10 4
Касперская Наталья 248 3
Проскура Дмитрий 28 3
Садовенко Илья 63 3
Белоусов Максим 73 3
Чечин Александр 7 3
Залевский Игорь 3 3
Чаркин Евгений 203 3
Аршавский Анджей 28 3
Родионов Михаил 44 3
Порубов Виталий 6 3
Заикин Андрей 20 3
Кубарев Алексей 3 3
Дрозд Алексей 6 3
Исаева Ольга 3 3
Скородумов Анатолий 65 3
Андрияшин Алексей 13 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 263
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 44
Европа 12319 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 22
Солнечная система 2236 21
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 18
Казахстан - Республика 4467 15
Земля - планета Солнечной системы 7427 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Азия - Азиатский регион 3803 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 8
Россия - СФО - Новосибирск 3269 8
Южная Корея - Республика 4394 8
Беларусь - Белоруссия 3525 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Украина 6212 7
Япония 10069 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 856 5
Франция - Французская Республика 5665 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Канада 3319 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Сингапур - Республика 1574 5
Россия - ПФО - Самарская область 939 5
США - Калифорния 3381 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
Индия - Республика 4263 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
США - Иллинойс - Чикаго 403 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 162
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 117
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 111
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 108
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 53
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 50
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 2039 44
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2689 27
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 26
Мошенничество - Махинации 2142 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 19
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 18
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 16
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 15
Репутация - Репутационный риск - Репутационные потери 568 14
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 11
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 11
Энергетика 756 10
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Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Психологическое манипулирование людьми - Социотехнические атаки 367 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 212 9
Киберучения 16 9
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 9
Английский язык 764 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 9
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 8
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Optics 128 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
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Geophysical Research Letters 25 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
Associated Press 1975 1
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91Mobiles 590 1
Independent 98 1
Newzoo - Игровая аналитика 16 1
Bloomberg 1009 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
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Reddit 221 1
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Gartner - Гартнер 3301 9
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Fortune Global 500 280 2
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Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Cybersecurity Ventures 7 1
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Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 8
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 4
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 4
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HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 31 1
Росатом НИИП - Научно-исследовательский институт приборов 0 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
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МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 18 1
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