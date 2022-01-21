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Микросервисная архитектура вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения
Публикаций - 78, упоминаний - 82
Микросервисная архитектура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
|OpenJDK Community 7 1
|Чаркин Евгений 201 10
|Бурилов Андрей 25 9
|Дьяченко Валерий 69 9
|Натрусов Артем 141 9
|Белоусов Максим 72 9
|Путятинский Сергей 57 8
|Трапезин Владимир 20 8
|Емельченков Сергей 86 8
|Дворкович Аркадий 194 8
|Трояновский Владимир 38 8
|Глазков Александр 63 8
|Аитов Тимур 187 8
|Харитонов Денис 12 8
|Залманов Андрей 29 8
|Бухвалов Дмитрий 10 8
|Ступин Евгений 18 8
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 8
|Андрианов Павел 31 8
|Сологуб Денис 17 8
|Марковский Роман 16 8
|Гришин Дмитрий 183 8
|Валчев Стоян 48 8
|Бижан Михаил 11 8
|Лагунов Андрей 12 8
|Кузин Вадим 34 8
|Карпунин Алексей 17 8
|Калиновский Александр 14 8
|Кудашев Константин 12 8
|Марова Юлия 10 8
|Казанцев Сергей 11 8
|Копысов Виталий 23 7
|Казарин Станислав 114 5
|Мотренко Андрей 10 5
|Меркулов Сергей 14 5
|Кузьмин Павел 15 5
|Клявин Владимир 30 4
|Лагода Георгий 59 4
|Сотин Денис 106 4
|Меджитов Тимур 59 4
|Варнавский Андрей 9 4
|Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
|СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru