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Микросервисная архитектура вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения



ИТ в банках и страховых компаниях 2021 1
21.01.2022 «Крок» произвел импортозамещение ПО для госструктуры в дорожной отрасли 1
29.12.2021 Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры 1
29.12.2021 Виктор Фролов -

Выводишь на рынок новый продукт — создаешь для него цифровой сервис

 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn 1
12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать 1
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage 1
15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании 1
31.08.2021 Сбербанк Казахстан рассказал о причинах перехода на контейнерные технологии 1
18.06.2021 Google выбрала процессоры AMD Epyc 3 поколения для запуска первого образца виртуальной машины Tau 1
11.06.2021 Виталий Копысов стал спикером форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
07.04.2021 Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
14.12.2020 Cisco представила новый Webex Contact Center 1
02.11.2020 IBM по заказу Аэрофлота разработала цифровой портал для пилотов 1
12.10.2020 «Диасофт» роботизировал электронный документооборот с СЭД НРД 1
18.09.2020 Oracle представила Java 15 1
07.09.2020 Кирилл Иванов, Self -

Каналы ДБО в России развиты намного лучше, чем в Европе

 1
06.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform 1
30.06.2020 Можно ли снизить затраты на ЦОД, управляя им удаленно 1
29.06.2020 Артем Оганесян, R-Style Softlab -

Все, что показало свою эффективность в этот кризис, останется с нами и дальше

 1
08.06.2020 Red Hat представила Java-фреймворк Quarkus для для разработки облачных приложений 1
12.05.2020 Oracle анонсировал посекундную тарификацию для вычислительных ресурсов и автономной базы данных 1
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
26.03.2020 «Инфосистемы Джет» открыли тестовую лабораторию по частным и гибридным облакам 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
25.02.2020 «Норбит» внедряет систему закупок в «Корякэнерго» 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 1
11.12.2019 Advantech подвела итоги Международной партнерской конференции Advantech Industrial-IoT 1
04.12.2019 Алла Антонова, врио ИТ-директора X5 Retail Group — в интервью CNews: Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов 1
28.11.2019 Nokia разработала модуль автоматизации для Integrated Operations Center на базе Tarantool 1

Публикаций - 78, упоминаний - 82

Микросервисная архитектура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4465 11
Diasoft - Диасофт 522 10
Программный продукт ГК 3731 8
Veeam Software 273 5
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 173 5
Red Hat 1165 5
Oracle Corporation 5923 4
Dynatrace 54 3
UIPath 45 3
IBM - International Business Machines Corp 8835 2
Nvidia Corp 3080 2
Neoflex - Неофлекс 161 2
SAP CIS - САП СНГ 816 2
РДТЕХ 213 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1096 2
Инфосистемы Джет 860 2
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 55 2
Blue Prism 15 2
Siemens AG - Siemens Group 2273 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8668 2
Google LLC 9925 2
Citrix Systems 736 2
Schneider Electric 484 2
Microsoft Corporation 22129 2
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 226 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7949 1
Oracle - Sun Microsystems 2175 1
1С-ИжТиСи 5000 1
Ростех - Ростехнологии 2452 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 525 1
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 107 1
AMD - Advanced Micro Devices 3579 1
Крок - Croc 1599 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 157 1
IBM Services 4 1
UseTech - Юзтех Интеграция 11 1
Custis 81 1
Иннодата - Innodata 16 1
China Mobile 367 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 1
Открытие ФК 2156 11
РЖД - Российские железные дороги 1419 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 9
Уралсиб Банк 469 9
Почта России ПАО 1831 9
НРД - Национальный расчетный депозитарий 102 9
Фаберлик - Faberlic 68 9
Тракторные заводы Концерн 27 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 307 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 950 8
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 101 8
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 84 8
РСХБ - Россельхозбанк 222 8
OTP Group - ОТП Банк 152 8
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 88 8
МКБ - Московский кредитный банк 309 8
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 8
Синара Банк - СКБ-банк 105 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 119 6
Segezha Group - Сегежа Групп 94 6
Азия Цемент 10 4
Магнит - Сеть магазинов 368 4
AliExpress 313 4
Gloria Jeans - Глория Джинс 19 4
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 16 4
Утконос 117 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5067 3
X5 Group 668 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 215 3
Абсолют Банк 113 2
ПГК - Первая грузовая компания 117 2
Societe Generale - Росбанк 429 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 817 2
Деловые Линии ГК 40 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2037 2
Ингосстрах СПАО 283 1
ПСБ - Промсвязьбанк 662 1
Северсталь ПАО 292 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 543 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1917 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7709 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1178 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2108 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 161 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8334 2
Федеральное казначейство России 1190 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1282 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1247 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 104 1
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2199 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 360 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2098 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 561 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 101 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3038 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Правительство РФ 7252 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
OpenJDK Community 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10909 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16168 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4673 16
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 496 12
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 863 10
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 247 10
Kubernetes 390 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4615 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32691 5
DevOps - Development и Operations 377 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2116 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5855 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 703 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1060 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 943 4
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 810 3
Big Data - Большие данные 2475 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2974 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2573 3
Сервер - Серверные платформы 3959 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3236 3
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 189 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 967 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 305 3
Виртуализация 494 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1507 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 72 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 387 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2003 2
TTM - T2M - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 118 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1470 2
Масштабируемость - Scalability 1384 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 330 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 776 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1813 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 207 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 397 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8434 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 752 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6753 2
Oracle Java - язык программирования 2518 6
Linux OS 7495 4
Microsoft Windows 10 11268 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 438 3
Docker - Платформа распределённых приложений 165 3
Oracle Java Development Kit - JDK 89 2
AWS - Amazon Web Services 629 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 363 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 270 2
Google Cloud Platform - GCP 231 2
Intel x86 - архитектура процессора 1285 2
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 11 2
Apache Hadoop 350 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 700 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 79 2
ВГТРК Смотрим 93 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 513 2
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 66 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 18 1
1С:ERP Управление предприятием 232 1
Microsoft Office 365 818 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 33 1
Intel Core - Семейство процессоров 1333 1
NetApp ONTAP 57 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 127 1
Ruby - Язык программирования 107 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 83 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 63 1
C++ - Язык программирования 439 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 52 1
PHP - Язык программирования 408 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1327 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 473 1
Alfresco 123 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 75 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 1
SAP Vehicles Network - SAP Vehicle Insights Application 4 1
Apple macOS 1385 1
Ocelot 2 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 38 1
Чаркин Евгений 201 10
Бурилов Андрей 25 9
Дьяченко Валерий 69 9
Натрусов Артем 141 9
Белоусов Максим 72 9
Путятинский Сергей 57 8
Трапезин Владимир 20 8
Емельченков Сергей 86 8
Дворкович Аркадий 194 8
Трояновский Владимир 38 8
Глазков Александр 63 8
Аитов Тимур 187 8
Харитонов Денис 12 8
Залманов Андрей 29 8
Бухвалов Дмитрий 10 8
Ступин Евгений 18 8
Hope Paul - Хоуп Пол 13 8
Андрианов Павел 31 8
Сологуб Денис 17 8
Марковский Роман 16 8
Гришин Дмитрий 183 8
Валчев Стоян 48 8
Бижан Михаил 11 8
Лагунов Андрей 12 8
Кузин Вадим 34 8
Карпунин Алексей 17 8
Калиновский Александр 14 8
Кудашев Константин 12 8
Марова Юлия 10 8
Казанцев Сергей 11 8
Копысов Виталий 23 7
Казарин Станислав 114 5
Мотренко Андрей 10 5
Меркулов Сергей 14 5
Кузьмин Павел 15 5
Клявин Владимир 30 4
Лагода Георгий 59 4
Сотин Денис 106 4
Меджитов Тимур 59 4
Варнавский Андрей 9 4
Россия - Российская федерация - РФ 102937 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32241 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12333 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11999 6
Монголия 256 4
Грузия 1044 4
Казахстан - Республика 4389 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 570 4
Украина 5937 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44669 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12658 2
Беларусь - Белоруссия 3388 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12718 2
Европа Восточная 2894 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1174 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 879 1
Азия - Азиатский регион 3600 1
Малайзия 743 1
Сингапур - Республика 1559 1
Таиланд - Королевство 670 1
Китай - Шанхай 614 1
Испания - Каталония - Барселона 706 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 69 1
Германия - Федеративная Республика 8361 1
Китай - Тайвань 1762 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7272 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2358 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2858 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 474 5
Банковский сектор экономики 3443 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6516 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6947 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1454 3
Торговля розничная - Ритейл 2049 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 533 2
Инсорсинг - Инхаус 49 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 21 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 85 1
Русский язык 4069 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 423 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1123 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3695 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1197 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 217 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 511 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 185 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 788 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1549 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1584 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 1
Fortune 192 1
Открытые системы ИД 154 1
CNews Инновация года - награда 36 8
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IDC - International Data Corporation 4586 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2956 1
BCG - Boston Consulting Group 82 1
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Forrester Wave 29 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 14 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
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CNews Баттл 37 9
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Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 28 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 14 1
Selectel TechDay 2 1
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