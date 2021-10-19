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Евразия


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
29.09.2021 МТУСИ и Huawei запустили учебную программу по подготовке 5G-специалистов 3
17.09.2021 В AppGallery появилось приложение сервиса городской мобильности «Ситимобил» 1
08.09.2021 ИБП Huawei Smartli помог «Р-Фарм» увеличить производственные мощности для выпуска вакцины «Спутник V» 1
02.09.2021 Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды 1
25.08.2021 «Астразенека»: анализ снимков КТ с использованием ИИ может повысить качество диагностики онкологических заболеваний 1
16.08.2021 В AppGallery появилось приложение «ЕМИАС.ИНФО» 1
11.08.2021 Группа «T1», ВТБ и Huawei запускают совместную технологическую лабораторию 1
03.08.2021 ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei 1
02.08.2021 Кризис кадров: крупный вендор сам будет готовить ИТ-специалистов для российских компаний 2
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
15.07.2021 Huawei представила решение Smart Campus 1
09.07.2021 Huawei запустила программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям 2
11.06.2021 Российское музыкальное приложение Boom стало доступно в Huawei Appgallery 1
07.06.2021 «Т1 интеграция» и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве 1
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
27.04.2021 Мобильное приложение «Кухня на районе» стало доступно в Huawei Appgallery 1
12.04.2021 Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов 1
12.04.2021 Мобильное приложение «Почты России» стало доступно в Huawei Appgallery 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 5
26.03.2021 Huawei и Navigine заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
19.03.2021 «Ланит-Урал» установила автоматизированные системы управления на объектах Томинского ГОК 1
16.03.2021 «Сколково», Astrazeneca и клиника «Хадасса Москва» поддержат стартапы в области цифровой медицины 1
10.03.2021 Решения Huawei легли в основу сетевой инфраструктуры музея «Дорога памяти» 1
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS 1
04.03.2021 Huawei планирует инвестировать в российских партнеров $8,5 млн 3
19.02.2021 Исследование Huawei: рынок AR/VR в России достигнет 7 млрд руб. к 2025 году 4
09.02.2021 Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО 1
20.01.2021 Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в Appgallery 1
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 1
21.12.2020 «Билайн» перешел на новую платформу Huawei для предоставления услуги VoLTE 1
16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 3
07.12.2020 Huawei запустила игровую кампанию AppGallery Game Fest 1
25.11.2020 «Ланит» и Huawei будут вместе продвигать телеком-решения 2
25.11.2020 Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно в Huawei AppGallery 1
17.11.2020 «Ростелеком» и Huawei представили роутер «Игровой» с искусственным интеллектом 1
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей 2
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 2

Публикаций - 160, упоминаний - 213

Евразия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2730 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 29
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 12
Telia Company 348 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 10
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 8
Microsoft Corporation 11060 7
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 6
Turkcell 179 6
Fintur 33 6
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 66 5
Cisco Systems 2038 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
VK - Mail.ru Group 2483 3
Киевстар 260 3
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 3
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 3
Nokia Corporation 2434 3
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 3
Синтерра - Synterra 565 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Казахтелеком 200 3
Qualcomm Technologies 1002 3
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 20 3
Крок 1219 2
Nvidia Corp 2015 2
Sonera 14 2
Telenor 299 2
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 2
Ланит ГК 1155 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Nokia Networks 54 2
Infobip 7 2
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Takilant 50 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Фридом Финанс ИК 12 2
Swisdorn 11 2
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 2
Marvelgate 2 2
Muddy Waters 7 2
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 2
Swisdron 2 1
Huawei JMF - Joint Marketing Fund 1 1
Cardpay 1 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
FINCA Impact Finance 1 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Ferring Pharmaceuticals 2 1
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 1
Nordea 22 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 57 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
DB Schenker - Шенкер АО 11 1
Альфа-Групп 319 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Lamoda 83 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1123 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Уралсиб Банк 389 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 9
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 45 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 8 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 1
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 30 1
VoNR - Vo5G - Сервис звонков обеспечиваемый автономной сетью 5G 6 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
5G SA - 5G Standalone 13 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
AOD - Always On Display 103 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
Control Plane - уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок 11 1
mmWave - миллиметровые волны 12 1
Data Plane - механизм обработки процесса передачи данных 8 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
Huawei AppGallery 95 4
Google Android 10750 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple iOS 5741 3
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 11 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
WhatsApp Messenger 654 3
Huawei AirEngine 9 2
Huawei Mobile Services - HMS Core 54 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Microsoft Windows 10 6629 2
WhatsApp Business 11 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
Rakuten Viber 429 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
Google Mobile Services - GMS 37 1
Infobip Conversations 5 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Qlikview 97 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Finastra Fusion Risk 8 1
Qiwi Кошелек 154 1
IBM Cognos BI 141 1
HTC Touch - серия смартфонов 28 1
Банк Санкт-Петербург - БСПБ 5 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Inspur TS - серия серверов 4 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 4 1
Apple iPhone 3 383 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Symbian OS 776 1
ByteDance TikTok 95 1
Huawei Euler OS 5 1
Сяо Хайцзюнь 27 11
Каримов Ислам 85 8
Каримова Гульнара 89 8
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 6
Сереченко Денис 13 5
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 4
Комков Михаил 13 4
Авакян Гаянэ 50 4
Wu Aiden - У Эйден 22 4
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 4
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 3
Мадумаров Рустам 21 2
Комаров Александр 10 2
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 2
Aamir Hafeez Ibrahim - Амир Хафез Ибрагим 2 2
Рейман Леонид 411 2
Чернышов Петр 6 2
Резникова Руслана 3 2
Путин Владимир 1824 2
Клюева Марина 2 2
MacGannMark - Марк МакГанн 1 1
Сивокобильска Оксана 17 1
Изосимов Александр 91 1
Макаров Станислав 111 1
Патаркацишвили Бадри 4 1
Диланян Вартан 9 1
Тарасенко Оксана 10 1
Боргер Давид 1 1
Рожецкин Леонид 17 1
Погосян Ашот 11 1
Benic Adrian - Бенич Адриан 1 1
Абрамов Алексей 27 1
Панасенко Денис 3 1
Алиев Ильхам 6 1
Петухов Валентин 1 1
Коболев Андрей 3 1
Милявский Александр 3 1
Казбеги Александр 2 1
Поповский Александр 86 1
Криницин Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 28
Казахстан - Республика 2627 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 14
Европа 3745 11
Украина 3361 11
Грузия 691 10
Беларусь - Белоруссия 2087 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Узбекистан - Республика 822 9
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 9
Швеция - Королевство 751 7
Молдавия - Республика Молдова 428 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 7
Южная Корея - Республика 1456 6
Таджикистан - Республика 434 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 6
Германия - Федеративная Республика 3624 6
Европа Северная - Скандинавия 274 5
Нидерланды 972 5
Франция - Французская Республика 2120 5
Восточная Европа 1676 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Япония 2778 4
Индия - Республика 2169 3
Африка 1487 3
Италия - Итальянская Республика 1381 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 3
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Северная Америка 1409 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Эстония - Эстонская Республика 414 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Китай - Шанхай 244 2
Китай - Пекин 319 2
Европа Западная 612 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
ABC News 11 1
IHS Markit 21 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
CNews Analytics 1988 1
Markets&Markets Research 78 1
Nielsen Holdings 78 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Analysys Mason 26 1
Superdata 9 1
Oxford Economics 11 1
Fortune Global 100 5 1
Brand Finance 3 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
Huawei AppGallery Game Fest 2 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
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