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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Азиатско-Тихоокеанский регион
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28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 3
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 1
16.08.2021 «Сименс мобильность» приобретает Sqills 1
03.08.2021 Образовательный стартап Novakid привлек $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса 1
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов 1
23.06.2021 Synology анонсирует DSM 7.0, расширяя возможности безопасности и управления системой 2
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 1
25.05.2021 Huawei придумала, как сбежать из-под санкций США и стать мировым лидером разработки ПО 1
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 2
19.05.2021 SAS объявляет лучших глобальных партнеров в сфере аналитики данных и инноваций 1
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 2
16.04.2021 Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM 1
15.04.2021 CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях? 1
09.04.2021 HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами 1
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2
07.04.2021 HP объявила о конфискации более 4,5 миллионов контрафактных продуктов и комплектующих для печати за 2020 год 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 2
04.03.2021 Исследование: из-за COVID-19 компании признали ИТ стратегическим активом и перестали на нем экономить 1
04.03.2021 Kiwi.com заключила партнерство с Sabre для расширения глобального присутствия 1
02.03.2021 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 1
10.02.2021 Мировой рынок хранилищ данных нового поколения вырастет до $56,7 млрд 1
08.02.2021 Каждую четвертую компанию мира в 2020 г. атаковали больше 7 раз 1
04.02.2021 Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд 1
27.01.2021 Исследование Accenture: бизнес выбирает гибридные облака 1
30.12.2020 «Айди – технологии управления» вошла в топ-50 поставщиков ИТ-услуг России 1
29.12.2020 Каждая пятая компания мира не сделала кибербезопасность приоритетом во время пандемии 1
25.12.2020 ИТ-рынок снова надеется на лучшее 1
19.12.2020 Аналитики ждут падения российского рынка ИТ-услуг. Интеграторы не согласны 1
17.12.2020 Softline покупает крупную долю в Softline AG 1
11.12.2020 Объем мирового рынка озер данных превысит $24,3 млрд к 2025 г. 1
10.12.2020 Недорогие массовые системы спасли мировой серверный рынок от краха 1
08.12.2020 Red Hat выпустила отчет Global Tech Outlook 2021 1

Публикаций - 756, упоминаний - 909

Азиатско-Тихоокеанский регион упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10973 48
IBM 3522 27
Lenovo Group 1635 27
SAP SE 3207 25
Samsung Electronics 5611 21
Apple Inc - Эппл Рус 7666 21
Google LLC 7118 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 13
Oracle Corporation 3325 13
Cisco Systems 2034 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 9
Accenture - Аксенчер 527 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
Huawei 2720 8
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 8
Lenovo Motorola 986 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 7
Dell EMC 2379 6
NetApp 484 6
Крок 1219 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 6
Acer Group 1351 6
Xiaomi 904 5
Ланит ГК 1154 5
HP Inc. 2884 5
Alibaba Group 298 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Fortinet 286 5
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Facebook 3764 4
Citrix Systems 570 4
1С-СофтКлаб 1019 4
Intel Corporation 4138 4
Fujitsu 736 3
Seagate Technology 278 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Abbyy 793 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
ФосАгро 54 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Газпром нефть 380 2
Газпром ПАО 518 2
Роснефть НК 367 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
Альфа-Банк 1122 2
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 448 2
BMW 247 2
Открытие ФК 538 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Полиметалл - Polymetal 14 2
Hyundai Motor 144 1
Газпром проектирование 5 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Газпром промгаз 8 1
Россети ПАО 168 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Подземгидроминерал НПЦ 4 1
Tesla Motors 241 1
Barnes & Noble 52 1
ЦКБН - Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры 4 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
AliExpress 275 1
Lazada Group 6 1
Газпром ТюменНИИгипрогаз 4 1
ВНИПИгаздобыча 9 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
Гипрогазцентр 12 1
Аэрофлот 492 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Пентагон - Министерство обороны США 276 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 2
Enterprise Singapore 3 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 3 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Правительство Москвы 648 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 1
Руссофт - Russoft 250 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
ADA - American Dental Association - Американская стоматологическая ассоциация 1 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 10
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1684 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3604 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3030 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 542 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 6
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2312 5
Телевизор - Телевизионный приёмник 473 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 467 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 4
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Google Android 10750 27
Microsoft Windows 10 6590 16
AWS - Amazon Web Services 568 12
Intel x86 - Архитектура процессора 990 11
Microsoft Azure 1171 8
Apple iOS 5741 8
Citrix GoToMeeting 19 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 6
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Oracle Cloud Platform 151 5
Nvidia GeForce GTX 2044 5
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 4
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 4
Java - Язык программирования 1163 4
Microsoft Windows 8 1228 4
WeChat - Мессенджер 96 4
Google Cloud Platform - GCP 194 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 4
SAP Ariba 71 4
Statista 81 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 267 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2020 3
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 3
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 3
Citrix Workspace Digital Workspace 16 2
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
SQL - Язык программирования 432 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Zecurion DLP 38 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
IBM Watson 105 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Касперский Евгений 218 5
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 5
Жуков Олег 15 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 4
Бочарникова Татьяна 78 4
Никулин Игорь 21 3
Родионов Михаил 40 3
Миллер Алексей 13 3
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 3
Мельников Александр 63 2
Kick Markus - Кик Маркус 4 2
McKay Peter - Маккей Питер 20 2
Головко Олег 7 2
Persson Ulf - Перссон Ульф 4 2
Черноволенко Сергей 18 2
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 2
Maguranis Paul - Магуранис Пол 3 2
Добкин Аркадий 54 2
Боровиков Игорь 42 2
Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 2
Самарцев Дмитрий 7 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 1
Чехонин Антон 60 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Виноградова Наталья 49 1
Ведяхин Александр 43 1
Кулик Вадим 113 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Макаров Валентин 111 1
Нестеров Алексей 79 1
Русанов Сергей 44 1
Клепиков Алексей 77 1
Чернов Даниил 49 1
van Kralingen Bridget - ван Кралинген Бриджет 4 1
Дуров Павел 216 1
Феоктистов Вадим 13 1
Черкасов Сергей 10 1
Натрусов Артем 121 1
Коптелов Андрей 74 1
Аксаков Анатолий 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57070 275
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 269
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 183
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 173
Япония 2745 151
Индия - Республика 2151 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 81
Восточная Европа 1665 59
Германия - Федеративная Республика 3601 56
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 55
Европа 3718 44
Северная Америка 1401 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 43
Ближний Восток 1466 40
Африка 1477 37
Латинская Америка 721 33
Франция - Французская Республика 2108 32
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 31
Азия - Азиатский регион 1509 24
Казахстан - Республика 2615 20
Сингапур - Республика 808 19
Бразилия - Федеративная Республика 1119 18
Украина 3338 17
Канада 1290 15
Беларусь - Белоруссия 2079 15
Россия - Санкт-Петербург 7035 13
Западная Европа 609 13
Австралия - Австралийский Союз 1116 13
Южная Америка 312 12
Южная Корея - Республика 1444 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 9
Специальный административный район Гонконг 546 8
Россия - Екатеринбург 2050 8
Америка 452 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 7
Китай - Тайвань 588 7
Малайзия 336 7
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 6
Россия - Приморский край - Приморье 604 6
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 298 7
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 616 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Экономический эффект 20 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 51 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 234 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 10
The Wall Street Journal 709 3
Bloomberg 785 2
NYT - The New York Times 504 2
РБК Инновации 36 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Fortune 94 1
Rusbase 15 1
IDG - International Data Group 20 1
CrunchBase 62 1
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