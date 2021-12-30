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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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TTM
T2M
Time-to-Market
Время от начала разработки идеи до выхода на рынок



30.12.2021 Станислав Чегодаев - Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке 2
29.12.2021 Виктор Фролов - Из большой троицы технологий бум на российском рынке не пережил пока только Blockchain 1
29.12.2021 Владимир Беляевский - Банки переходят на «Инфраструктуру 3.0» 6
29.12.2021 Почему нужны новые облачные провайдеры 1
28.12.2021 Аркадий Лобас о платформе нового поколения для цифровой трансформации банка 1
21.12.2021 Faberlic вышла на рынки США, Европы и СНГ c помощью продуктов SAP CX 1
20.12.2021 X5 Group внедрила платформу AБ-тестирования 1
14.12.2021 Дмитрий Первухин - Ошибки при моделировании чреваты потерями клиентской базы 1
07.12.2021 «Инфоcистемы джет» запускает услугу сопровождения Open Source 1
30.11.2021 Владимир Лобачев - Low-code и no-code способствуют тому, что бизнес постепенно сам себя автоматизирует 1
29.11.2021 Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако 2
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 5
11.11.2021 Эксперты ЛАНИТ на CNews Forum 2021 рассказали о новой роли цифровизации 1
09.11.2021 Эксперты ЛАНИТ расскажут о цифровизации экономики на CNews Forum 2021 1
03.11.2021 Компания «ФлексСофт» – партнер CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра 1
Антон Павленко, «Инфосистемы Джет»: Мы уже в новой парадигме построения ИТ-инфраструктуры, нельзя закрыть на это глаза 1
21.10.2021 SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений 1
18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний 1
06.10.2021 T1 Cloud запускает пилотный доступ к сервису для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу» 1
27.09.2021 Компания «ФлексСофт» выступит генеральным партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
24.09.2021 Группа «М.видео-Эльдорадо» выбрала платформу Yandex.Cloud облачным партнером для реализации стратегии роста бизнеса 1
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 1
13.07.2021 Банк «Открытие» и Neoflex внедрили новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения 1
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям 2
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 2
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане 1
08.06.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в финсекторе» CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 1
24.05.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в банках» TAdviser SummIT 2021 1
12.05.2021 Компания «ФлексСофт»: Основной вызов для российских банков – необходимость замены устаревших, архаичных core-систем 1
11.05.2021 Аркадий Лобас: «Как банку стать цифровым и более успешным» 1
27.04.2021 «ИТ Гильдия» выводит на российский рынок платформу автоматизации бизнес-процессов 4me 1
27.04.2021 Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2 1
22.04.2021 ВТБ наращивает российскую ИТ-инфраструктуру 1
20.04.2021 Компания «ФлексСофт» представит цифровую банковскую «Платформу FXL» на 11 Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес 2021» 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
12.04.2021 «ФлексСофт» расскажет про возможности «Платформы FXL» на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
05.04.2021 Компания «ФлексСофт» презентовала цифровую on-line «Платформу FXL» на форуме FinNEXT 2021 1
17.03.2021 Nexign и «Мегафон» внедрили единый биллинг 1
04.03.2021 «ФлексСофт» представит «Инновационную on-line платформу для построения цифрового банкинга» на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
03.03.2021 Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech 1

Публикаций - 106, упоминаний - 129

TTM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 41 15
Инфосистемы Джет 843 12
Oracle Corporation 5813 8
VMware 1983 7
IBM - International Business Machines Corp 8705 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8556 7
Google LLC 9451 6
Крок 1563 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7835 6
SAP SE 4379 6
5035 6
Microsoft Corporation 21028 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 447 5
Huawei 3000 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 219 4
Cisco Systems 4642 4
Neoflex - Неофлекс 160 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 4
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 161 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 3
Intel Corporation 10810 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 3
Oracle Siebel 317 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 170 3
SimbirSoft - СимбирСофт 27 3
Citrix Systems 726 3
Dynatrace 53 3
Amazon Inc - Amazon.com 2534 3
Dell EMC 4475 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 458 3
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 25 3
NetApp - Network Appliance 600 3
Lenovo Group 2001 3
Accenture - Аксенчер 780 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1333 2
Softline - Софтлайн 1769 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 182 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 65 2
ЛАНИТ - Comptek - Комптек 179 2
Uptime Institute 173 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4862 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1923 8
Открытие ФК 461 7
Уралсиб Банк 447 6
ГПБ - Газпромбанк 801 5
Почта Банк 304 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 5
Бинбанк 189 5
Альфа-Банк 1336 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 4
ВТБ24 622 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1589 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 3
ПСБ - Промсвязьбанк 636 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 3
Открытие Брокер 14 3
РЖД - Российские железные дороги 1333 2
Росгосстрах 219 2
Ренессанс кредит Банк 193 2
Норникель - Норильский никель 259 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 563 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 2
X5 Group - Перекресток 255 2
МТС банк 268 2
Газпром нефть 401 2
X5 Group - Пятерочка 291 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 2
Альфа-Капитал УК 49 2
МСП банк 28 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 100 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 50 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 39 1
МКБ - Московский кредитный банк 285 1
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 1
Pony Express 58 1
Qiwi 796 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 1
Segezha Group - Сегежа Групп 90 1
Auchan Holding - Ашан 168 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2793 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7404 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 825 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1180 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1142 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12394 53
DevOps - Development и Operations 349 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 309 13
Kubernetes 366 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1656 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1261 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 670 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4131 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 650 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 285 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1035 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1429 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1467 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 674 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2524 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 934 5
DevSecOps - Development Security Operations 51 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 686 5
Big Data - Большие данные 1250 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 780 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 4
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 95 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2463 4
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 760 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1106 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1807 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 256 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 286 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 803 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 547 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 480 3
ИТ-аутсорсинг 860 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4038 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1501 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 234 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 282 3
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 18 3
FlexSoft - FXL Платформа 32 16
МТС Cloud - CloudMTS 141 6
Red Hat OpenShift 82 5
СБП - Система быстрых платежей Банка России 214 5
Google Android 11684 4
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 59 4
Microsoft Office 3012 3
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 56 3
Docker - Платформа распределённых приложений 157 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 74 3
Java - Язык программирования 2440 3
Linux OS 7214 3
Apple iOS 6258 3
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 65 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 66 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 64 2
Redis СУБД 48 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 32 2
Microsoft Windows 10 10136 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 26 2
Apple macOS 1234 2
Containerum Managed Kubernetes 15 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 50 2
Oracle Siebel CRM 192 2
Atos BullSequana Edge 13 2
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 11 2
Orbus Software iServer 3 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 43 2
Microsoft Outlook 1209 2
Microsoft Office 365 797 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 2
Microsoft Skype 1887 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 677 2
HPE GreenLake 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1146 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
C++ - Язык программирования 427 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 33 1
IBM Public Cloud 8 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 184 1
Горожанкин Алексей 10 7
Краснов Александр 50 4
Дощенко Сергей 11 4
Мотовилов Олег 61 4
Лобас Аркадий 12 4
Ефимов Олег 3 3
Залманов Андрей 29 3
Хомков Игорь 43 3
Левинский Денис 8 3
Фомичев Андрей 66 3
Белоусов Максим 71 3
Каушнян Денис 3 3
Копысов Виталий 23 2
Русанов Сергей 46 2
Пятигорский Александр 24 2
Гришин Дмитрий 182 2
Иванов Никита 8 2
Флоринский Алексей 6 2
Смирнов Дмитрий 65 2
Рыбаков Александр 26 2
Первухин Дмитрий 10 2
Медведев Вячеслав 17 2
Чаркин Евгений 199 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 2
Солопов Вячеслав 19 2
Пегасов Сергей 53 1
Путин Сергей 39 1
Стыщенко Иван 5 1
Невмержицкая Александра 3 1
Паршин Максим 175 1
Клепиков Алексей 80 1
Никиточкин Иван 3 1
Нуйкин Андрей 31 1
Шадаев Максут 422 1
Натрусов Артем 137 1
Греф Герман 344 1
Гоц Роман 24 1
Абакумов Евгений 109 1
Ананьев Денис 6 1
Обаева Алма 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 82596 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26736 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12081 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 8
Казахстан - Республика 4147 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11622 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34073 4
Беларусь - Белоруссия 3209 3
Россия - СФО - Новосибирск 2926 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10917 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 870 2
Великобритания - Шотландия 212 2
Испания - Каталония - Барселона 697 2
Украина 5530 2
Америка 1189 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2897 2
Румыния 580 1
Индия - Республика 4106 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 1
Мьянма - Республика Союз 84 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 969 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 542 1
Канада 3061 1
Турция - Турецкая республика 1478 1
Америка Латинская 1379 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 340 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 446 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1011 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 343 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1855 1
Сербия - Республика 215 1
Россия - ЦФО - Московская область - Кашира 14 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 187 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 806 1
Ближний Восток 2494 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 1
Индонезия - Республика 771 1
Испания - Королевство 2569 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1389 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3666 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5081 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1239 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 3
Аутсорсинг 134 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1111 2
Инсорсинг - Инхаус 29 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1519 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
Слепые зоны 13 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 8 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 144 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Private Banking 17 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 160 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 33 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 1
Торговля розничная 82 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 433 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 219 1
Черкизон - Черкизовский рынок 72 1
Thomson Reuters - Рейтер 5683 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
Gartner 3198 10
IDC - International Data Corporation 4527 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2698 5
Forrester Research 784 3
Markswebb 27 3
BCG - Boston Consulting Group 77 1
451 Research Group 45 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
Forrester Wave 23 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 14 1
Refinitiv 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 18 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 740 5
CNews AWARDS - награда 334 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
CNews FORUM Кейсы 46 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 28 1
Чёрная пятница (распродажи) 84 1
Russia Site Forum - Форум операторов и поставщиков решений инфраструктуры мобильной связи России 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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