Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TTM
T2M
Time-to-Market
Время от начала разработки идеи до выхода на рынок
Публикаций - 106, упоминаний - 129
TTM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 1
|Горожанкин Алексей 10 7
|Краснов Александр 50 4
|Дощенко Сергей 11 4
|Мотовилов Олег 61 4
|Лобас Аркадий 12 4
|Ефимов Олег 3 3
|Залманов Андрей 29 3
|Хомков Игорь 43 3
|Левинский Денис 8 3
|Фомичев Андрей 66 3
|Белоусов Максим 71 3
|Каушнян Денис 3 3
|Копысов Виталий 23 2
|Русанов Сергей 46 2
|Пятигорский Александр 24 2
|Гришин Дмитрий 182 2
|Иванов Никита 8 2
|Флоринский Алексей 6 2
|Смирнов Дмитрий 65 2
|Рыбаков Александр 26 2
|Первухин Дмитрий 10 2
|Медведев Вячеслав 17 2
|Чаркин Евгений 199 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 2
|Солопов Вячеслав 19 2
|Пегасов Сергей 53 1
|Путин Сергей 39 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Невмержицкая Александра 3 1
|Паршин Максим 175 1
|Клепиков Алексей 80 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Нуйкин Андрей 31 1
|Шадаев Максут 422 1
|Натрусов Артем 137 1
|Греф Герман 344 1
|Гоц Роман 24 1
|Абакумов Евгений 109 1
|Ананьев Денис 6 1
|Обаева Алма 6 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5683 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 1
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172176, в очереди разбора - 1026574.
Создано именных указателей - 62807.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172176, в очереди разбора - 1026574.
Создано именных указателей - 62807.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru