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20.05.2021 МКБ запустил новое мобильное приложение «МКБ бизнес» 1
12.05.2021 «Сбер» запустил новое мобильное приложение для розничных инвесторов 1
10.05.2021 10 бесплатных приложений для планирования: выбор ZOOM 1
30.04.2021 Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет 1
12.04.2021 «ЭР-Телеком холдинг» внедрил пилот мониторинга температуры зерна на складах 1
26.03.2021 «Самокат» внедрил систему электронных чаевых сервиса «Чачачай» 1
08.12.2020 Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов 3
03.12.2020 Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов 1
10.11.2020 Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона 1
19.10.2020 Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой 1
09.10.2020 Клиенты Сбербанка смогут получать уведомления об эвакуации автомобилей в Москве 2
18.09.2020 Хакеры отчаялись продать банковский троян и сделали его бесплатным. Это больно ударит по России 1
26.08.2020 МТC запустила оплату через push-уведомления 1
14.08.2020 Сбербанк заставил клиентов платить за SMS и Push-уведомления о переводах 5
17.07.2020 Резиденты «Сколково» представили совместное решение «Безбумажный офис» 2
13.07.2020 «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия» 1
30.06.2020 Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб» 3
09.06.2020 Safetech обеспечил безопасность транзакций клиентов МКБ 3
20.05.2020 Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT 1
15.05.2020 Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP 1
14.05.2020 Россияне создали систему тотального контроля за нарушителями масочного режима 2
06.04.2020 Резидент «Сколково» запустил видеоаналитику для профилактики коронавируса 2
02.04.2020 Intersoft Lab предложила банкам систему дистанционного мониторинга розничного бизнеса 2
23.03.2020 «Росбанк дом» запустил мобильное приложение для партнеров 2
03.03.2020 Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей 1
26.02.2020 Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM 1
17.01.2020 Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России 1
25.12.2019 Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке 2
12.12.2019 Михаил Миньковский, «МаксимаТелеком»: Скорость Wi-Fi в московском метро повысится до 200 Мбит/с 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 1
23.10.2019 Райффайзенбанк запустил историю push-уведомлений в мобильном приложении 3
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
05.09.2019 «Яндекс» бесплатно покажет игры НХЛ 1
14.08.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» запустил распознавание лиц в магазинах 2
26.06.2019 Технологии SafeTech обеспечат безопасность транзакций клиентов СМП Банка 4
14.06.2019 «Доктор Веб»: Android-пользователям угрожают мошеннические веб-уведомления 3
10.06.2019 Альфа-Банк автоматизировал биржевую торговлю по графическому анализу 2
30.05.2019 Райффайзенбанк реализовал функцию обмена документами в онлайн-банке 2
29.05.2019 Роботы-газонокосилки и умные ворота: Smart-техника для частного дома 1
27.05.2019 Злоумышленники нашли примитивный, но действенный способ использовать API Android 2

Публикаций - 112, упоминаний - 155

Push-уведомления упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SafeTech - СэйфТек 44 7
Apple Inc - Эппл Рус 7707 7
VK - Mail.ru Group 2483 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
Samsung Electronics 5677 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
Google LLC 7154 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 5
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Microsoft Corporation 11095 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Барс груп 402 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Ramax - Рамакс 62 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
SEC Consult Services 930 2
Abanking - Акоммерс 5 2
IBM 3544 2
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Mindbox 11 1
Lookout 18 1
Cisco Systems 2040 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
Merlion - Мерлион 275 1
Xiaomi 904 1
1С-Рарус 538 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
Ситилабс 25 1
Центр2М - Center2М 47 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 1
АйТи 752 1
Revolut 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Альфа-Банк 1125 2
Аэрофлот 493 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Prof-IT Ventures 1 1
Восточный Банк 108 1
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 1
Русский стандарт Банк 302 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
АвтоВАЗ 119 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 30 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Capital One 15 1
TD Bank 8 1
Wells Fargo 28 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
МигКредит МФО 16 1
О2О Delivery club 153 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
eBay Inc 531 1
Почта России ПАО 1574 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Уралсиб Банк 389 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Ингосстрах СПАО 210 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Роснефть НК 367 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Правительство РФ 2205 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Правительство Калининградской области - Министерство здравоохранения Калининградской области 1 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 4 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 5
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 104 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
Lightning 131 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 1
Детектор масок 1 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 5 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Пылесос - Vacuum cleaner 86 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
Google Android 10751 51
Apple iOS 5742 39
Google Play - Google Store - Android Market 2515 19
Microsoft Windows 10 6645 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
SafeTech - PayControl 23 6
WhatsApp Messenger 654 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 4
Java - Язык программирования 1177 3
Microsoft Windows 853 3
Rakuten Viber 429 3
Apple iPad 3263 3
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Azure 1171 2
Google Chrome - браузер 1117 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 2
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 31 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 2
Google Android Package Kit - APK 43 2
Apple macOS X 901 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Samsung Electronics Bada 171 2
Microsoft Dynamics CRM 388 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Альфа-Банк Альфа-Тренда 1 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Apple Touch ID 207 1
Apple Face ID 118 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
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Адеев Николай 5 2
Курникова Варвара 9 2
Патешман Виталий 32 2
Портной Михаил 23 1
Боровиков Иван 2 1
Барбашев Иван 1 1
Королев Сергей 10 1
Самоукин Сергей 7 1
Малкин Евгений 2 1
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Тарасенко Владимир 3 1
Ким Наталья 2 1
Токовинин Михаил 4 1
Казаков Александр 36 1
Овечкин Александр 3 1
Коробков Александр 6 1
Рыбаков Сергей 27 1
Сергеев Алексей 26 1
Емелин Александр 25 1
Коровин Денис 5 1
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