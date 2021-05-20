Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Push-уведомления
Web Push Notifications
Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 112, упоминаний - 155
Push-уведомления упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Верестникова Дарья 13 6
|Новиков Павел 67 5
|Адеев Николай 5 2
|Курникова Варвара 9 2
|Патешман Виталий 32 2
|Портной Михаил 23 1
|Боровиков Иван 2 1
|Барбашев Иван 1 1
|Королев Сергей 10 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Малкин Евгений 2 1
|Москальков Дмитрий 23 1
|Алиханов Антон 8 1
|Тарасенко Владимир 3 1
|Ким Наталья 2 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Казаков Александр 36 1
|Овечкин Александр 3 1
|Коробков Александр 6 1
|Рыбаков Сергей 27 1
|Сергеев Алексей 26 1
|Емелин Александр 25 1
|Коровин Денис 5 1
|Воскобойников Александр 1 1
|Елин Александр 7 1
|Pröpper Davy - Пропер Дэвид 1 1
|Drucker Peter - Друкер Питер 2 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Кучеров Никита 1 1
|Меликсетян Карен 2 1
|Карапетян Карен 6 1
|Киселев Александр 60 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Сороченков Алексей 23 1
|Нуриева Татьяна 1 1
|Карпунина Ирина 4 1
|Зарубинский Игорь 3 1
|Ерилов Игорь 2 1
|Дмитриев Игорь 7 1
|Лерман Наталья 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
|Reddit 198 1
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|CNews Analytics 1990 1
|Gartner 2192 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|CNews SaaS рейтинг 15 1
|Net Applications 110 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763052, в очереди разбора - 666740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763052, в очереди разбора - 666740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru