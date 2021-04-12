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Microsoft Windows Phone OS


12.04.2021 Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri 2
05.04.2021 LG прекращает выпуск смартфонов, не выдержав конкуренции 1
22.03.2021 Бизнес LG по производству смартфонов никому не нужен. Переговоры о продаже сорваны, производство на грани закрытия 1
09.03.2021 WhatsApp оставит без связи пользователей старых iPhone 1
16.02.2021 Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем 1
21.01.2021 Nokia выпускает уникальный смартфон с огромным экраном за копейки 1
06.10.2020 Microsoft снова купит Nokia 1
16.09.2020 Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф» 1
21.08.2020 8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM 1
12.08.2020 Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео 1
24.07.2020 10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM 1
13.07.2020 Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно 1
15.06.2020 Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft 6
14.02.2020 Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации 1
10.02.2020 Смартфоны Samsung перейдут на чистый Android 1
16.01.2020 Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание? 1
18.12.2019 Знаменитый менеджер паролей уйдет с биржи. Его покупают частные компании 1
05.12.2019 Bloomberg закрывает свой канал в WhatsApp и переходит в Telegram 1
19.11.2019 Любой iPhone и Android можно захватить с помощью видеоролика через дыру в WhatsApp 1
11.11.2019 WhatsApp массово и без разбора навечно блокирует пользователей 1
07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США 2
14.10.2019 Microsoft решила не исправлять «важную» уязвимость в Windows 10 Mobile 3
07.10.2019 Гендиректор Microsoft: «Windows больше не главный наш продукт» 2
30.09.2019 WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android 4
19.08.2019 Nokia возвращается к дизайну смартфонов из самого страшного периода своей истории 4
22.07.2019 Единая платформа по управлению печатью сокращает затраты на документооборот 1
25.06.2019 «Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая 1
19.04.2019 Microsoft «убьет» Windows 8 на четыре года раньше, чем обещала 2
01.04.2019 Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России 1
31.01.2019 Microsoft собралась лишить Windows 10 главной «фишки» дизайна? Опрос 1
21.01.2019 Microsoft посоветовала переходить с Windows 10 Mobile на iOS и Android. Опрос 3
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 1
20.12.2018 OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой 1
29.11.2018 Microsoft объявил вирусом знаменитый проигрыватель VLC 1
27.11.2018 Россияне вычислили 8 самых безопасных мессенджеров в мире. Telegram не лучше всех 1
09.11.2018 Рассекречены характеристики «Яндекс.Телефона». Опрос 1
30.10.2018 Nokia обвинили в отмывании сотен миллионов долларов 1
02.07.2018 Microsoft втайне готовит планшет с «форм-фактором нового типа». Фото 1
11.05.2018 Соразработчика «Платона» уличили в создании ИТ-картеля на 140 миллионов 1
13.04.2018 Navitel представила навигационную карту Аргентины 1

Публикаций - 1472, упоминаний - 3209

Microsoft Windows Phone OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 756
Nokia Corporation 2424 406
Apple Inc - Эппл Рус 7685 318
Samsung Electronics 5641 251
Google LLC 7135 226
HTC Corporation 1187 178
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 138
Facebook 3765 96
LG Electronics 1838 91
Twitter 2204 73
Yandex - Яндекс 4100 71
Qualcomm Technologies 1001 65
Huawei 2727 58
Intel Corporation 4158 54
Sony 2327 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 50
Acer Group 1359 43
Lenovo Group 1636 42
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 37
Dell EMC 2393 35
ZTE Corporation 549 34
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 34
Lenovo Motorola 999 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 31
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 29
AT&T Inc 553 27
Nvidia Corp 2012 27
VK - Mail.ru Group 2482 27
HP Inc. 2901 26
HERE 63 25
Canalys 149 22
Sony Ericsson 469 21
Adobe Systems 805 21
Alcatel 229 20
IBM 3530 20
Accenture - Аксенчер 531 19
Amazon Inc - Amazon.com 1469 19
Oracle Corporation 3333 18
Fly 123 18
NeXus 204 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 37
Carl Zeiss 176 30
Связной ГК 877 28
Евросеть 883 27
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 27
LinkedIn 520 22
Альфа-Банк 1123 18
ВТБ24 583 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 11
Visa International 1345 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
УЭК - Универсальная электронная карта 512 9
Qiwi 783 8
Мострансавто 59 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 8
Runa Capital 153 8
eBay Inc 529 7
Почта России ПАО 1570 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Audi 129 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Volvo Cars 155 5
BMW 248 5
Аэрофлот 492 5
Русский стандарт Банк 302 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 5
Открытие ФК 538 5
ВТБ Банк Москвы 371 5
Lego 84 5
Hyundai Motor 144 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Ингосстрах СПАО 210 4
Яндекс.Такси 271 4
AliExpress 275 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Deutsche Bank 126 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Jaguar Cars 59 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
CyberPlat - КиберПлат 202 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 8
Правительство Москвы 649 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
Правительство Московской области 48 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 3
Федеральное казначейство России 766 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 2
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 14 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 39 1
Куликово поле - Музей-заповедник 3 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 1
Президент США 105 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 11
Linux Foundation 157 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
Руссофт - Russoft 250 1
Демократическая политическая партия США 36 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 199
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 158
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 141
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 128
3G - Стандарт мобильной связи 3714 102
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 100
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 98
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 96
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 93
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 75
Smartphone - Смартфон 773 69
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 59
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 57
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 54
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 54
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 51
ARM64 - Архитектура процессора 1017 36
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 35
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 34
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 28
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 28
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 28
Flash 472 28
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 25
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 24
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 24
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 390 23
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 23
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 22
Google Android-приложения и разработчики 236 21
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 19
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 18
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 18
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 17
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 16
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 16
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 197 15
Google Android 10750 914
Apple iOS 5741 612
Microsoft Windows 10 6622 285
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 279
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 214
Symbian OS 767 193
Microsoft Windows 8 1228 181
Apple iPad 3263 138
Google Play - Google Store - Android Market 2515 118
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 104
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 102
Apple - App Store 2198 95
Microsoft Skype 1465 95
Microsoft Office 1926 85
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 82
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 76
Microsoft Edge - Браузер 971 75
Linux OS 4249 73
Samsung Electronics Bada 171 67
Linux MeeGo Core Software Platform 236 65
Microsoft Windows 7 1662 64
Microsoft Store 229 50
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 48
Apple macOS X 901 45
Microsoft Xbox - Игровая приставка 353 45
Apple iPhone 5 710 45
Apple Mac 1455 44
Microsoft Azure 1171 43
Samsung Galaxy Note 558 42
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 41
Apple iPhone 4 700 40
Microsoft Windows Phone Store 54 39
Nokia N - серия 239 39
Microsoft Windows 851 37
Microsoft Office 365 769 37
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 36
HERE Maps 41 36
Microsoft PowerPoint 396 33
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 33
Microsoft Bing 320 32
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 96
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 61
Steve Jobs - Стив Джобс 701 26
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 20
Myerson Terry - Майерсон Терри 56 15
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 14
Прянишников Николай 210 10
Ложечкин Александр 27 9
Myerson Terry - Мейерсон Терри 20 8
Koum Jan - Кум Ян 13 7
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 7
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 6
Орловский Виктор 229 5
Островский Святослав 41 5
Ермолаев Артем 340 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
Малис Александр 110 5
Turner Kevin - Тернер Кевин 24 5
Пятигорский Александр 22 4
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 11 4
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 4
Татаринов Кирилл 31 4
Артамонова Анна 127 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 4
Rubin Andy - Рубин Энди 59 4
Дуров Павел 216 4
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 4
Мартынов Дмитрий 31 4
Канаметова Залина 4 4
Никифоров Николай 1126 4
Демидов Михаил 120 4
Попов Алексей 310 4
Сошников Дмитрий 10 3
Whitman Meg - Уитман Мэг 89 3
Аникин Леонид 45 3
Харитонов Александр 46 3
Белоусов Сергей 217 3
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 18 3
Алексеев Олег 17 3
Монин Сергей 9 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 444
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 182
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 77
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 57
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 44
Европа 3736 37
Германия - Федеративная Республика 3618 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 35
Южная Корея - Республика 1454 31
Украина 3353 28
Финляндия - Финляндская Республика 815 26
Индия - Республика 2165 24
Франция - Французская Республика 2116 23
Италия - Итальянская Республика 1377 20
Япония 2771 20
США - Редмонд 105 19
Испания - Барселона 533 17
Беларусь - Белоруссия 2084 17
Казахстан - Республика 2622 17
США - Нью-Йорк 1088 15
США - Купертино 204 14
Канада 1295 13
Испания - Королевство 1250 13
Великобритания - Лондон 816 12
Африка 1486 12
Азия - Азиатский регион 1512 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 11
США - Сан-Франциско 689 11
Ближний Восток 1471 10
Бразилия - Федеративная Республика 1122 10
Россия - СФО - Новосибирск 1959 9
Австралия - Австралийский Союз 1121 9
Россия - Калининград 659 8
Латинская Америка 722 8
США - Калифорния 972 8
Северная Америка 1407 8
Россия - Пермь 738 7
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 19
Русский язык 976 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
Дед Мороз 58 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 4
POI - points of interest 60 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
Ctrl 39 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 2
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 15 1
Марс - планета Солнечной системы 1 29 1
Банковский сектор 21 1
Образование в России 332 1
GBP - Pound sterling - British pound - Фунт стерлингов 7 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Открытое правительство Казахстана 3 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 45
The Verge - Издание 448 35
Bloomberg 785 29
Thomson Reuters - Рейтер 1718 28
ZDnet 381 24
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 20
The Wall Street Journal 709 20
Engadget - Блог о технологиях 336 19
NYT - The New York Times 506 12
Forbes - Форбс 441 11
CNET - Издание 273 10
DigiTimes - Издание 506 8
SlashGear 131 8
Business Insider 182 7
Wikipedia - Википедия 275 6
CrunchBase 62 6
The Register 338 5
The Guardian - Британская газета 189 5
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AppleInsider 366 5
All Things Digital 156 5
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FT - Financial Times 246 4
ComputerWorld 92 4
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РИА Новости 654 4
Ведомости 259 4
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Ars Technica 227 3
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Банки.ру - Banki.ru 28 2
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IDC - International Data Corporation 2711 110
Gartner 2189 69
Strategy Analytics 175 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 11
CNews Analytics 1988 9
ABI Research 181 6
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 6
Forrester Research 385 5
NPD Group 81 4
IHS iSuppli 274 4
Net Applications 109 4
Microsoft Research 93 3
Juniper Research 278 2
AC&M Consulting 55 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
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Microsoft Security Intelligence Report 13 1
Fortune Global 500 160 1
Piper Jaffray 65 1
eMarketer 77 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
comScore 224 1
Research and Markets 17 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Kelly Services 16 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Fortune 100 48 1
HFS Research 16 1
Медиалогия 37 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
Counterpoint Research 29 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
CCS Insight 20 1
Markswebb 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
Школа новых технологий 19 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 38
Microsoft Imagine Cup 43 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 6
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
Microsoft Build - конференция 30 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 2
Digital October - конференционное пространство 86 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
Defcon 15 1
Samsung Unpacked 19 1
Red Dot Design Award 20 1
HDC - Huawei Developer Conference 6 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 5 1
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