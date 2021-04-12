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Microsoft Windows Phone OS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1472, упоминаний - 3209
Microsoft Windows Phone OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11039 756
|Nokia Corporation 2424 406
|Apple Inc - Эппл Рус 7685 318
|Samsung Electronics 5641 251
|Google LLC 7135 226
|HTC Corporation 1187 178
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 138
|Facebook 3765 96
|LG Electronics 1838 91
|Twitter 2204 73
|Yandex - Яндекс 4100 71
|Qualcomm Technologies 1001 65
|Huawei 2727 58
|Intel Corporation 4158 54
|Sony 2327 53
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 50
|Acer Group 1359 43
|Lenovo Group 1636 42
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 37
|Dell EMC 2393 35
|ZTE Corporation 549 34
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 34
|Lenovo Motorola 999 33
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 31
|Zoom Int - Zoom Video Communications 716 29
|AT&T Inc 553 27
|Nvidia Corp 2012 27
|VK - Mail.ru Group 2482 27
|HP Inc. 2901 26
|HERE 63 25
|Canalys 149 22
|Sony Ericsson 469 21
|Adobe Systems 805 21
|Alcatel 229 20
|IBM 3530 20
|Accenture - Аксенчер 531 19
|Amazon Inc - Amazon.com 1469 19
|Oracle Corporation 3333 18
|Fly 123 18
|NeXus 204 17
|CNews - ZOOM.CNews 1089 45
|The Verge - Издание 448 35
|Bloomberg 785 29
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 28
|ZDnet 381 24
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 20
|The Wall Street Journal 709 20
|Engadget - Блог о технологиях 336 19
|NYT - The New York Times 506 12
|Forbes - Форбс 441 11
|CNET - Издание 273 10
|DigiTimes - Издание 506 8
|SlashGear 131 8
|Business Insider 182 7
|Wikipedia - Википедия 275 6
|CrunchBase 62 6
|The Register 338 5
|The Guardian - Британская газета 189 5
|PhoneArena 68 5
|AppleInsider 366 5
|All Things Digital 156 5
|WSJ - The Wall Street Journal 161 5
|FT - Financial Times 246 4
|ComputerWorld 92 4
|Neowin 38 4
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 4
|РИА Новости 654 4
|Ведомости 259 4
|Windows Central 16 4
|Electronista 139 4
|InformationWeek 101 3
|Digital Trends - Издание 30 3
|Ars Technica 227 3
|Gizmodo 98 3
|GigaOM 61 3
|Pocket-Lint 68 3
|Mashable 116 3
|Банки.ру - Banki.ru 28 2
|GizmoChina 77 2
|GeekWire 12 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757909, в очереди разбора - 661599.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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