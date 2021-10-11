Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

MDM
Master Data Management
Управление основными данными


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
07.07.2020 Informatica представила новое решение для управления мастер-данными Business360 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 1
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM» 1
28.01.2020 «Юнидата» вошла в отчет Gartner по MDM-решениям 2
09.08.2018 Navicon сообщил о росте выручки от бизнес-аналитики на 198% 1
12.03.2018 IRBIS упростил сервисную поддержку с помощью Microsoft Azure 1
21.06.2017 Navicon внедрила облачное MDM-решение в группе компаний Food Union 1
05.06.2017 ВТБ24 перешел на новую ИТ-платформу 1
21.06.2016 В России создан консорциум «Современные технологии управления корпоративными мастер-данными» 1
16.06.2016 «Эттон» предложила новое решение для оптимизации управления предприятием 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
13.11.2015 «1С-Рарус» выпустил новое решение для управления мастер-данными 1
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
29.01.2015 Высокая планка: кто получает гранты «Сколково» 2
01.08.2014 «Неофлекс» разработала концепцию управления SOA-проектами для «Пробизнесбанка» 1
22.04.2014 IBS: Функциональных решений для работы с большими данными должно быть больше 1
22.04.2014 Когда мастер-данные придут в розницу? 2
03.02.2014 Райффайзенбанк: Технологии Big Data помогают управлять клиентской информацией 1
24.12.2013 Big Data помогут банкам персонализировать свои услуги 1
02.12.2013 «Техносерв Консалтинг» внедрил в ВТБ24 MDM-систему на базе Oracle Customer Hub 1
29.09.2013 Аналитика в госструктурах: подходы и решения 1
28.08.2013 Мобильные менеджеры и мобильные клиенты ищут баланс 1
17.07.2013 ИТ-стратегия, или как формализовать неопределенность? 1
27.06.2013 BI бесполезна при низком качестве данных 1
27.05.2013 Nokia внедряет систему управления мобильными устройствами AirWatch MDM 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
19.03.2013 Автоматизация розницы: размер имеет значение 1
28.09.2012 Эффективная обработка данных: используем MS SQL Server 2
21.09.2012 Чего боятся банкиры: турбулентность, "большой взрыв" и другие риски 1
11.09.2012 «Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP 1
09.08.2012 Symantec представила новую защиту для Android и iOS 1
12.04.2012 26 апреля пройдет научно-практическая конференция «Инновации в САПР» - Сколково 2012 1
03.04.2012 MS SQL Server 2012 раскладывает данные "по полочкам" 2
25.10.2011 Autodesk и SDI Solution разработали новый технологический комплекс на основе PDM Vault 1
04.10.2011 «Астерос» и SDI Solution предложат совместные решения по управлению производственными процессами 1

Публикаций - 54, упоминаний - 59

MDM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 7
IBM 3557 3
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
SAP SE 3220 3
Ланит ГК 1160 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
АФК Система ПАО 998 2
Navicon - Навикон 198 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Крок 1221 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
Юнидата - Unidata 32 1
Teradata 166 1
1С-Рарус 539 1
Informatica 75 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Qlik 63 1
Tableau Software 42 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
Р-Фарм 20 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ВТБ24 583 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Медскан 12 1
Церих банк 3 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 4
Проверка контрагентов 53 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
DMBOK - стандарт в области Big Data 5 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Flash 480 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
DQ - Data Quality - Качество данных 14 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
SQL - Язык программирования 436 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
Microsoft Azure 1171 2
Google Android 10751 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
Informatica Business360 1 1
Microsoft Excel 438 1
Microsoft Azure Blob storage 9 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Ланит Treolan Irbis Software Update Center 1 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
ЮниДата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 2 1
ВТБ Онлайн 137 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
SAP MAP - SAP Merchandise and Assortment Planning 3 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
SAP PO - SAP Price Optimization 2 1
Java - Язык программирования 1180 1
IBM Watson 105 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft SQL Server 798 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Ланит Treolan Irbis 68 1
Microsoft Office 1950 1
Вахнин Павел 51 2
Самойленко Максим 65 2
Акопова Кристина 4 2
Пересторонин Юрий 8 2
Спиридонов Александр 35 1
Кузнецов Сергей 82 1
Галкин Андрей 19 1
Харламов Александр 6 1
Тимохов Александр 1 1
Карпачев Александр 5 1
Бибиков Александр 3 1
Цирюльников Алексей 1 1
Андриченко Андрей 1 1
Шаров Владимир 18 1
Полещук Александр 8 1
Чистяков Кирилл 1 1
Никифоров Николай 1126 1
Капцов Артем 3 1
Дмитриев Сергей 16 1
Карпинский Алексей 37 1
Иванников Дмитрий 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
Восточная Европа 1691 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Европа 3788 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Республика Карелия 305 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Украина 3398 1
Россия - Красноярский край 668 1
Европа Западная 618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
МТР - Материально-технические ресурсы 26 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
CNews Analytics 1991 3
Gartner 2197 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Forrester Research 388 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще