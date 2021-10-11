Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MDM
Master Data Management
Управление основными данными
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 59
MDM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вахнин Павел 51 2
|Самойленко Максим 65 2
|Акопова Кристина 4 2
|Пересторонин Юрий 8 2
|Спиридонов Александр 35 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Галкин Андрей 19 1
|Харламов Александр 6 1
|Тимохов Александр 1 1
|Карпачев Александр 5 1
|Бибиков Александр 3 1
|Цирюльников Алексей 1 1
|Андриченко Андрей 1 1
|Шаров Владимир 18 1
|Полещук Александр 8 1
|Чистяков Кирилл 1 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Капцов Артем 3 1
|Дмитриев Сергей 16 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Иванников Дмитрий 31 1
|CNews Analytics 1991 3
|Gartner 2197 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|Forrester Research 388 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru