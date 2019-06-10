FinTech Банковская карта bank card
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирсанова Светлана 61 9
|Попов Алексей 330 5
|Арлазаров Владимир 157 4
|Казаков Михаил 12 4
|Достов Виктор 24 4
|Цыбульников Вячеслав 50 4
|Малых Дмитрий 39 4
|Орловский Виктор 345 4
|Усманов Алишер 285 3
|Островский Святослав 46 3
|Аитов Тимур 197 3
|Пальчун Кирилл 53 3
|Ликсутов Максим 41 3
|Путин Владимир 2713 3
|Роговский Евгений 3 2
|Попов Эдуард 2 2
|Тиньков Олег 44 2
|Греф Герман 364 2
|Рычков Андрей 12 2
|Чебышев Виктор 16 2
|Кузнецов Станислав 90 2
|Upton Eben - Аптон Эбен 8 2
|Собянин Сергей 237 2
|Замашкина Наиля 23 2
|Лексин Олег 8 2
|Попов Максим 22 2
|Волож Аркадий 226 2
|Баев Юрий 18 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 2
|Бернер Михаил 13 2
|Ульянов Владимир 157 2
|Попов Анатолий 106 2
|Артамонова Анна 183 2
|Чирков Андрей 6 2
|Гаттаров Руслан 143 2
|Макешин Анатолий 17 2
|Яшин Леонид 21 2
|Анкудинов Алексей 16 2
|Делицын Леонид 116 2
|Волконская Екатерина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 7
|КиноПоиск - портал о кино 161 5
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 664 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1200 3
|91Mobiles 1693 3
|CNX Software 8 3
|РИА Новости 803 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 789 2
|Forbes - Форбс 627 1
|Tom’s Hardware 172 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 1
|Ведомости 524 1
|Известия ИД 461 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Создано именных указателей - 108217.
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