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FinTech Банковская карта bank card

FinTech - Банковская карта - bank card


10.06.2019 СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей
15.10.2018 Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту
16.01.2018 Розничная сеть «Ростелекома» и Touch Bank представили банковскую карту «Синица»
20.04.2017 Mastercard представила биометрическую банковскую карту
23.12.2016 «Лидер» предложил новый сервис — внесение наличных на банковскую карту любой страны мира
29.08.2016 У МТС появилась виртуальная банковская карта для бесконтактных платежей
23.08.2016 «Мегафон» первым в мире привязал банковскую карту к счету телефона
12.09.2012 «Банк Москвы» предложил банковскую карту «Мой проездной» для оплаты проезда в метро и наземном транспорте
07.06.2012 Пополнить банковскую карту Visa теперь можно в магазинах «Связной»
17.04.2012 «Яндекс» выпустил банковскую карту
27.01.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка России» выпустил 6-миллионную банковскую карту

Публикаций - 696, упоминаний - 741

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5633 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9397 52
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6911 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8024 42
Apple Inc 11163 40
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10037 33
Google LLC 10914 29
VK - Mail.ru Group 3194 26
Samsung Electronics 9710 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2603 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2488 18
Meta Platforms - Facebook 4334 15
ЦФТ Золотая Корона 357 13
Microsoft Corporation 23458 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1780 8
Цифра ГК 2140 7
Telegram Group 1028 7
Барс груп 518 7
Group-IB - Группа информационной безопасности 462 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4139 6
Amazon Inc - Amazon.com 2793 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 693 6
VisionLabs - ВижнЛабс 153 6
6974 6
1С-ИжТиСи 6292 6
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 195 6
Huawei 3492 6
Oracle Corporation 6294 5
IBM - International Business Machines Corp 9183 5
Smart Engines - Смарт Энджинс 256 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 4
Twitter 2691 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1020 4
Код Безопасности 466 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 826 4
Intel Corporation 11647 4
Открытые технологии 671 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 896 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1767 176
Visa International 1870 149
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 118
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2360 37
Qiwi 922 32
Альфа-Банк 1591 29
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 873 28
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 26
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 340 19
Точка 3792 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 16
Евросеть 1398 15
Связной ГК 1332 14
Почта России ПАО 1983 13
ВТБ - ВТБ24 660 12
ПСБ - Промсвязьбанк 729 12
Ак Барс Банк 248 11
Почта Банк 346 11
Societe Generale - Росбанк АКБ 504 11
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 11
Яндекс.Такси 323 11
ГПБ - Газпромбанк 935 10
МКБ - Московский кредитный банк 400 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 9
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 147 8
Гознак - Uniteller - Юнителлер 56 8
X5 Group 812 7
UnionPay - Платёжная система 93 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 7
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 123 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 867 7
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 100 6
Лента - Сеть розничной торговли 1690 6
Рапида НКО - платежные система 142 6
AliExpress 379 6
Бинбанк 193 5
Шоколадница - сеть кофеен 41 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 349 5
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 134 5
РЖД - Российские железные дороги 1611 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 27
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 857 24
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 13
Правительство Москвы 1982 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 8
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1640 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9030 6
Мосгортранс ГУП 94 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3054 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 71 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2329 5
Президент Российской Федерации 3693 4
World Bank Group - Всемирный банк 297 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 4
Федеральное казначейство России 1547 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1196 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 3
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 54 3
Петербургский метрополитен ГУП 112 2
Судебная власть - Judicial power 2084 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 376 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 151 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 622 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 331 2
Администрация Президента РФ 977 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 136 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 521 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 1
АРБ - Ассоциация российских банков 200 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 549 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 1
8K Association - Ассоциация 8K 159 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 253
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4367 214
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 159
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24921 126
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2559 119
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Apple - App Store 2584 42
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4079 28
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 596 27
СБП - Система быстрых платежей Банка России 386 24
Microsoft Windows 14407 19
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 84 16
Apple iPad 3735 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1475 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1042 13
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 13
Linux OS 8208 11
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 431 10
Microsoft Skype 1970 9
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4353 7
Apple Touch ID 229 7
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