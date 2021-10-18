Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Южная Америка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 313, упоминаний - 356
Южная Америка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NYT - The New York Times 505 2
|CNews - ZOOM.CNews 1089 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
|The Verge - Издание 448 1
|Forbes - Форбс 441 1
|Reddit 198 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|Fortune 94 1
|Hacker News 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru