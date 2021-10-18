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Южная Америка


18.10.2021 «Ростех» предложит технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 1
14.07.2021 Hughes усовершенствовал сетевое решение спутниковой системы Jupiter 1
13.07.2021 Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами 1
30.06.2021 «В ранге одного из самых прогрессивных предприятий страны»: ГК ICL – 30 лет 1
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России 1
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 1
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 1
11.06.2021 МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака 1
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 2
20.04.2021 Group-IB зафиксировала атаку на пользователей Facebook в 84 странах мира 1
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку 7
16.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила новые возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети 1
09.03.2021 В Nokia массовые увольнения, которые она тщательно скрывает. На улицу выставлены больше 10 тыс. человек 1
15.02.2021 Решения «Сименс» помогают Volvo Trucks повышать надежность и долговечность техники 1
29.12.2020 Выдано 300 млн рублей на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года 1
09.12.2020 Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX 1
19.11.2020 Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке 1
27.10.2020 Мировой телеком-рынок сокращается второй год подряд 2
19.10.2020 Украденные в США сканы паспортов и данные кредиток нашлись на «русском» хакерском форуме 1
07.10.2020 «Битрикс24» рассказала о росте количества клиентов в Бразилии 2
17.09.2020 Игровая приставка Sony PlayStation 5 представлена в России. Цены 1
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 1
28.04.2020 Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии 1
20.04.2020 G-Core Labs открывает точку присутствия в Чили 1
16.04.2020 Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке 1
03.03.2020 SberCloud и Huawei вместе запустят облако SberCloud.Advanced 1
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати 1
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру 1
17.01.2020 SAS представила обновления SAS Intelligent Planning Suite 1
09.01.2020 Dr.Web впервые внедрили в госучреждении Боливии 1
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
29.11.2019 ГК «ПиР» тиражирует DirectumRX на предприятия группы 1
19.11.2019 В Сеть выложен огромный массив данных, украденный у офшорного банка 1
19.11.2019 Samsung придумала, как сделать смартфоны дешевле и победить Xiaomi и Huawei 1
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года 1

Публикаций - 313, упоминаний - 356

Южная Америка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3527 10
SAP SE 3207 10
Microsoft Corporation 11017 9
VK - Mail.ru Group 2482 6
Google LLC 7128 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 5
Samsung Electronics 5633 5
Lenovo Motorola 996 4
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
Lenovo Group 1636 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
Citrix Systems 571 3
Huawei 2726 3
Cisco Systems 2037 3
Teradata 165 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 3
Sharp Corporation 316 2
Oracle Corporation 3331 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 2
Toshiba Corporation 1077 2
G-Core Labs 64 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 2
Intel Corporation 4152 2
Telegram Group 702 2
SAS Institute 596 2
Harman Kardon 164 2
Hisense Group 41 2
Accenture - Аксенчер 531 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 2
Nokia Corporation 2416 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
WatchGuard Technologies 36 1
3727 1
Yandex - Яндекс 4099 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
LG Electronics 1832 1
Facebook 3765 1
Pure Storage 43 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
X5 Group - Перекресток 203 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Bentley Motors 50 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Юнистрим - Unistream 167 1
ПриватБанк 177 1
Skoda - Škoda Auto 24 1
Mars Incorporated 5 1
Audi 129 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
Michelin - Мишлен 11 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 31 1
Vostok New Ventures 9 1
36,6 - аптечная сеть 9 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
ПиР-ПАК 1 1
Эркафарм - Erkapharm 9 1
Emerging Travel Group 3 1
Northzone 1 1
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
Don Bosco 3A 1 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Grupo Exito 1 1
Mars Wrigley 13 1
Accel Partners 37 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
Утконос 99 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Открытие ФК 538 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Альфа-Банк 1123 1
Tesla Motors 241 1
Visa International 1344 1
Северсталь ПАО 204 1
X5 Group 599 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Министерство образования Перу 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Земля ФКЦ ФГУП - Федеральный кадастровый центр Земля 3 1
Администрация Томской области 11 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 1 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Acronis Foundation Фонд 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
Google Android 10750 15
Apple iOS 5741 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 6
AWS - Amazon Web Services 568 4
Microsoft Azure 1171 4
Microsoft Windows 10 6612 4
Java - Язык программирования 1167 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
Microsoft Windows 8 1228 2
SAP Mobile Platform 28 2
Lenovo ThinkServer - серия стоечных серверов 3 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
IBM Watson 105 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Cognitive Agro Pilot 30 1
JavaScript - Язык программирования 626 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Directum - DirectumRX 62 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 1
Naumen Service Desk 103 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 1
Apple iPhone 6 547 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 1
Nvidia GeForce GTX 2054 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
WhatsApp Messenger 654 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 1
VK - Mail.ru Одноклассники 853 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Microsoft Windows 850 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Apple iPad 3263 1
Intel x86 - Архитектура процессора 991 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Dr.Web Desktop Security Suite 33 1
Aladdin Knowledge Systems 7 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 2
McKay Peter - Маккей Питер 20 2
Песков Дмитрий 65 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 2
Нечаев Иван 57 2
Лямин Александр 59 2
Le Corre Philippe - Ле Корр Филипп 1 1
Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 3 1
Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 9 1
Kilcourse Brian - Килкурс Брайан 1 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
Мурадов Рустам 1 1
Левиев Лев 15 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Fisher Phineas - Фишер Финеас 1 1
Кухаренко Артём 11 1
Tao Tian - Тао Тянь 1 1
Паринов Денис 1 1
Черфас Денис 4 1
Лукин Василий 1 1
Анфиногентов Василий 8 1
Томский Арсен 2 1
Etherington Martin - Этерингтон Мартин 1 1
Best Emma - Бест Эмма 1 1
Kok Martin - Кок Мартин 1 1
Hughes Christopher - Хьюз Кристофер 1 1
Назаров Дмитрий 1 1
MacGillivray Carrie - МакГилливрей Кэрри 3 1
Матросов Александр 42 1
Мякишева Марина 84 1
Строкович Антон 45 1
Катлер Александр 2 1
Маландин Александр 1 1
Дунаев Александр 7 1
Канунникова Екатерина 1 1
Дубов Борис 5 1
Окороков Виктор 2 1
Jones Craig - Джонс Крейг 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 96
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 90
Европа 3730 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 52
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 45
Индия - Республика 2161 40
Япония 2760 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 31
Германия - Федеративная Республика 3614 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 24
Франция - Французская Республика 2112 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 21
Африка 1482 18
Восточная Европа 1669 18
Азия - Азиатский регион 1512 17
Бразилия - Федеративная Республика 1121 17
Украина 3347 16
Ближний Восток 1468 14
Европа Западная 610 13
Казахстан - Республика 2621 13
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 11
Северная Америка 1405 10
Австралия - Австралийский Союз 1118 10
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 10
Беларусь - Белоруссия 2081 9
Европа Северная - Скандинавия 273 7
Чили - Республика 120 5
Канада 1294 5
Южная Корея - Республика 1450 5
Италия - Итальянская Республика 1371 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 5
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 4
Южная Африка 159 4
Новая Зеландия 290 4
Румыния 342 4
Болгария - Республика 306 4
Польша - Республика 824 4
Испания - Королевство 1248 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 7
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
Русский язык 970 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
NYT - The New York Times 505 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 441 1
Reddit 198 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Fortune 94 1
Hacker News 20 1
CNews Analytics 1988 3
Gartner 2188 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
Frost & Sullivan 101 1
CNews Fast рейтинг 29 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 1
IoT Analytics 3 1
Vanson Bourne 34 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
comScore 224 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 4 1
Institución Educativa Virgen de las Gracias 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
WIDER Pedestrian Challenge 3 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 5 1
Lenovo Accelerate 1 1
Fujitsu Forum 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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