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Индексная книга CNews*
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Психология психологическая поддержка психоанализ


Психология - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.


07.11.2022 ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену?
19.02.2022 5 самых агрессивных психологических приемов в псевдобесплатных играх
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок
21.05.2020 Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции
10.01.2018 Психологическая иллюзия провоцирует лишний вес
02.11.2016 Виртуальные офисы Sococo стали площадкой для консультаций врачей и психологов
31.10.2013 В компании люди кажутся симпатичнее
25.04.2012 Виртуальный психолог будет лечить военных
08.12.2011 В армии появится "киберпсихолог"
07.10.2010 Психология современных мужчин приближается к первобытной
14.07.2010 Психологи исследовали парадоксы русской души
15.01.2008 Психологи реабилитировали геймеров
12.11.2007 Экзистенциальные страхи и политика: исследование
03.10.2007 Интуиция на бирже: психологическое исследование
28.09.2007 Достижения техники безопасности делают человека уязвимым
24.08.2007 Этапы развития личности: исследование
20.07.2007 Китай проводит психологические исследования детей и подростков
04.08.2006 Выбор в пользу развлечений получил научное обоснование
04.08.2006 Выбор в пользу развлечений получил научное обоснование
12.07.2006 Психологи "приравняли" отсутствие наказания к поощрению
12.07.2006 Психологи "приравняли" отсутствие наказания к поощрению
01.08.2005 Психологические тесты "пристыкуют" к HR-решению
09.07.2002 Через три недели в Сочи будут учить управлять IT-проектами
23.04.2002 Наука: Оптимизм может быть вреден, а пессимизм - полезен
02.10.2000 Известный американский психолог продаст свой сайт
25.04.2000 Исследования психологов показали, что видеоигры с насилием ведут к агрессии в реальной жизни
01.04.1999 Alpha Omega разработала ПО для психологического анализа по голосу

Публикаций - 946, упоминаний - 1103

Психология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23549 56
Intel Corporation 11686 37
IBM - International Business Machines Corp 9202 33
Google LLC 10981 32
Cisco Systems 4887 30
7044 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9530 28
Apple Inc 11239 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8081 27
1С-ИжТиСи 6359 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4183 24
SAP SE 4892 23
Oracle Corporation 6326 22
Samsung Electronics 9756 22
Yandex - Яндекс 5725 21
Цифра ГК 2161 20
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6288 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10119 17
Meta Platforms - Facebook 4343 17
Sony 6485 17
Dell EMC 4923 16
HP Inc. 5528 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2702 15
Amazon Inc - Amazon.com 2810 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6998 15
Oracle - Sun Microsystems 2207 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5594 13
Крок - Croc 1713 12
Yahoo! 3689 12
IBS Platformix - СИЛА 836 12
VK - Mail.ru Group 3211 12
GSC Game World 100 11
Dell Technologies - Dell Computer 2013 11
1С-СофтКлаб - SoftClub 1131 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 11
Lenovo Motorola 3504 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 1331 10
InfoWatch - Инфовотч 924 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5863 29
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6652 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6214 28
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1904 19
Лента - Сеть розничной торговли 1713 12
eBay Inc 1599 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2408 9
РЖД - Российские железные дороги 1627 9
Совкомбанк Совесть 266 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 9
Почта России ПАО 2000 9
Связной ГК 1339 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 8
Merrill Lynch 433 8
Россети Ленэнерго 2355 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 6
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 6
X5 Group 823 6
Citi - Citigroup 291 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1845 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 6
McDonald’s - Макдоналдс 193 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 570 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 893 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 893 5
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 81 5
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 65 5
DuPont - Дюпон 100 5
Альфа-Банк 1604 5
Boeing 988 4
HeadHunter Group - HH Group 293 4
Верный - торговая сеть 258 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 335 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 345 4
Lockheed Martin 751 4
ГПБ - Газпромбанк 945 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1197 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 4
UPS 180 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18038 98
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4400 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10419 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9200 36
Президент Российской Федерации 3734 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3727 24
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3071 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 18
Правительство Москвы 2001 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3005 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1205 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2411 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2716 14
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 387 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2890 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2423 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2358 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 11
Судебная власть - Judicial power 2104 11
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 10
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1221 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1327 7
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1668 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1558 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 982 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 291 5
Федеральное казначейство России 1555 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2575 26
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6055 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 5
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 6 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
Аль-Каида - террористическая организация 53 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
Единая Россия - Политическая партия 266 2
ЛДПР 100 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 2
Ассоциация менеджеров 97 2
Знание - Российское общество 7 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
4CIO 712 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
Gamblers Anonymous - Анонимные Игроки 2 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 7 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 1
Международная академия связи - МАС 37 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 80 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 10 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
Демократическая политическая партия США 117 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79494 293
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53680 200
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39322 147
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20041 129
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26092 99
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22321 96
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16109 93
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25204 78
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17348 78
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15123 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25908 77
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3197 72
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13158 71
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11687 70
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21494 68
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 8995 67
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8256 67
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10263 66
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10992 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12026 66
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10102 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17601 59
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4001 58
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13614 58
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11262 58
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9152 55
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17385 51
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10907 49
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12693 47
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8020 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11331 46
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5291 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8860 45
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9099 45
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11433 44
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14943 44
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3919 42
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13269 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5503 42
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8197 41
Microsoft Windows 2000 12699 59
Microsoft Windows 14491 34
Google Android 12619 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4143 28
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6570 27
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 27
Apple iOS 6842 20
Age of Kings 3449 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 15
Apple iPhone 6 6192 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6645 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3952 14
Microsoft Skype 1980 13
Linux OS 8305 13
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3295 11
ВГТРК Смотрим 519 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 901 11
Google YouTube - Видеохостинг 2439 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1976 10
EA Dead Space - компьютерная игра 87 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 861 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1056 9
Google Play - Google Store - Android Market 2956 8
NVision Барьер 549 8
WhatsApp Messenger 868 8
Apple - App Store 2616 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1488 8
Microsoft Office 3455 8
Apple iPad 3745 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2516 7
Stafory - робот Вера 306 7
Apple macOS 1726 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1764 7
Microsoft Windows XP 2365 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 6
Microsoft Azure 1323 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 498 6
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 51 6
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM 173 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1081 5
Путин Владимир 2745 16
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 10
Макаров Станислав 117 8
Курьянов Сергей 162 5
Медведев Дмитрий 1631 5
Рудычева Наталья 91 5
Ипатов Вадим 84 5
Никифоров Николай 1172 5
Bush George - Буш Джордж 305 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 4
Бочкова Ольга 4 4
Солонин Виталий 89 4
Леонов Кирилл 13 4
Рейман Леонид 1031 4
Глазков Александр 75 4
Шадаев Максут 643 4
Бабинцев Василий 24 3
Василенко Александр 85 3
Огородников Дмитрий 27 3
Гуревич Михаил 40 3
Бейдер Александр 75 3
Погожева Анастасия 3 3
Зотов Алексей 27 3
Кондрашин Михаил 22 3
Лосев Сергей 46 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 3
Сергунина Наталья 300 3
Чаркин Евгений 240 3
Серова Елена 319 3
Поляков Валерий 6 3
Ковалев Виктор 40 3
Сиденко Андрей 14 3
Меденцев Константин 57 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 3
Сенкевич Виктор 30 3
Матвеев Лев 57 3
Хомяков Сергей 41 3
Толкачева Екатерина 43 3
Теплицкий Дмитрий 39 3
Кузнецов Станислав 92 2
Россия - РФ - Российская федерация 123627 455
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50284 252
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39533 154
Европа 21342 102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12955 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17170 66
Германия - Федеративная Республика 12030 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15058 53
Земля - планета Солнечной системы 9717 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15158 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13208 41
Япония 12945 40
Франция - Французская Республика 7092 38
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2621 32
Украина 7298 31
Южная Корея - Республика 6300 30
Канада 4716 29
США - Калифорния 4671 27
Италия - Итальянская Республика 4230 24
Беларусь - Белоруссия 4314 23
Азия - Азиатский регион 4672 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3432 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6334 21
Индия - Республика 5089 19
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 18
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 18
Испания - Королевство 3606 17
Великобритания - Лондон 2371 16
Китай - Тайвань 3759 15
Казахстан - Республика 4868 15
Европа Восточная 3003 15
Нидерланды 3315 14
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 609 14
Америка 2157 14
Ирак - Республика 695 13
Африка - Африканский регион 3283 13
Израиль 2612 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2516 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1157 10
США - Нью-Йорк 2811 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24111 248
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41926 188
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42223 180
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8330 107
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5156 101
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8901 91
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20436 90
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14137 78
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10770 74
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2961 66
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6312 64
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15160 61
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9997 59
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9229 59
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9434 57
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7560 55
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10441 54
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1129 50
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 612 48
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6829 48
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6090 46
Страхование - Страховое дело - Insurance 5197 45
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4524 43
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3725 43
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4579 42
Английский язык 6176 41
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3229 39
Зоология - наука о животных 2315 37
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2179 37
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4139 36
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1757 36
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3929 35
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1522 35
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1144 34
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4862 33
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4956 32
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4274 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4958 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6123 31
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 573 31
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 21
Phys.org 973 20
New Scientist 1447 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11010 18
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 15
CNews RND - R&D.CNews 2274 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 13
CBS MarketWatch 309 13
Der Spiegel 145 12
AP - Associated Press 1994 11
Известия ИД 474 10
91Mobiles 1701 10
ScienceDaily 400 9
Nature 795 8
CNews - ZOOM.CNews 1758 7
CNET Networks - CNET News 1639 7
Die Welt 80 7
LiveScience 153 5
Ananova 250 4
NYT - The New York Times 1003 4
Wissenschaft 35 4
Thomson Reuters - Рейтер 5777 4
Silicon.com 364 3
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 3
Telegraph 207 3
Scientific American 80 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 105 3
Defensetech 47 3
The Guardian - Британская газета 340 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 3
The Register 1412 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 674 3
Wikipedia - Википедия 441 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 3
Computer Bild 4 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 573 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 2
РИА Новости 808 2
TerraDaily 141 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7484 51
Gartner - Гартнер 3483 28
Internet Stock Report 992 21
IDC - International Data Corporation 4854 17
S&P 500 551 13
S&P - Standard and Poor’s 482 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2160 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 530 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 266 6
Forrester Research 812 5
Bear Stearns 79 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 3
BCG - Boston Consulting Group 100 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 3
Thomson Financial - Thomson First Call 206 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 3
Datamonitor 83 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 2
CNews Мишень 160 2
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 2
Juniper Research 503 2
Strategy Analytics 283 2
eMarketer 201 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Gartner - Dataquest 348 1
Discovery Research Group 21 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
IBM Research 107 1
ResearchMe 14 1
GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
BroadGroup 6 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 106 1
Markets&Markets Research 105 1
MForum Analytics 20 1
GlobeScan 1 1
IMS Research 31 1
РАН - Российская академия наук 1804 23
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1294 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 13
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 420 9
Columbia University - Колумбийский университет 151 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 665 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 7
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 579 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 6
РАН ИМБП - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук 54 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 335 5
University of Toronto - Университет Торонто 95 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 4
University of Oxford - Оксфордский университет 192 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 4
РАН ИФ - Институт философии 12 4
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 4
Cornell University - Корнеллский университет 163 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 164 4
University of Chicago - Чикагский университет 96 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 12 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 3
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 3
Level One - образовательный проект 13 3
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 110 3
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 36 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 3
Yale University - Йельский университет 118 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 71 2
МЭИ - Московский энергетический институт 91 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11674 42
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2086 16
День молодёжи - 27 июня 692 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1739 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 874 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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