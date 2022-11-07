Индексная книга CNews*
Психология психологическая поддержка психоанализ
Психология - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
Публикаций - 946, упоминаний - 1103
Психология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2745 16
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 10
|Макаров Станислав 117 8
|Курьянов Сергей 162 5
|Медведев Дмитрий 1631 5
|Рудычева Наталья 91 5
|Ипатов Вадим 84 5
|Никифоров Николай 1172 5
|Bush George - Буш Джордж 305 5
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 4
|Бочкова Ольга 4 4
|Солонин Виталий 89 4
|Леонов Кирилл 13 4
|Рейман Леонид 1031 4
|Глазков Александр 75 4
|Шадаев Максут 643 4
|Бабинцев Василий 24 3
|Василенко Александр 85 3
|Огородников Дмитрий 27 3
|Гуревич Михаил 40 3
|Бейдер Александр 75 3
|Погожева Анастасия 3 3
|Зотов Алексей 27 3
|Кондрашин Михаил 22 3
|Лосев Сергей 46 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 3
|Сергунина Наталья 300 3
|Чаркин Евгений 240 3
|Серова Елена 319 3
|Поляков Валерий 6 3
|Ковалев Виктор 40 3
|Сиденко Андрей 14 3
|Меденцев Константин 57 3
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 3
|Сенкевич Виктор 30 3
|Матвеев Лев 57 3
|Хомяков Сергей 41 3
|Толкачева Екатерина 43 3
|Теплицкий Дмитрий 39 3
|Кузнецов Станислав 92 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221843, в очереди разбора - 875567.
Создано именных указателей - 112799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221843, в очереди разбора - 875567.
Создано именных указателей - 112799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.