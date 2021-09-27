Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Информационное общество
Государственная программа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 282, упоминаний - 376
Информационное общество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 12
|Путин Владимир 1820 10
|Дворкович Аркадий 169 9
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Щеголев Игорь 676 6
|Мишустин Михаил 302 4
|Массух Илья 192 4
|Носков Константин 201 3
|Сапельников Сергей 100 3
|Духовницкий Олег 91 3
|Жаров Александр 165 3
|Сурков Владислав 59 2
|Рыбаков Сергей 27 2
|Лукошков Дмитрий 29 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Колпаков Антон 42 2
|Борисов Александр 30 2
|Евдокимов Андрей 54 2
|Пак Олег 90 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Рейман Леонид 407 2
|Шадаев Максут 384 2
|Моисеев Алексей 30 2
|Примаков Евгений 6 2
|Покровский Иван 46 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Онищенко Владислав 41 2
|Русских Алексей 1 1
|Левин Леонид 83 1
|Андреев Сергей 39 1
|Попов Сергей 72 1
|Калинин Александр 95 1
|Кравцов Роман 77 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Лугов Андрей 32 1
|Горбатько Александр 90 1
|Волин Алексей 113 1
|Клишас Андрей 44 1
|Ципорин Павел 51 1
|CNews Analytics 1988 16
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754586, в очереди разбора - 658287.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754586, в очереди разбора - 658287.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru