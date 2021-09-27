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Информационное общество
Государственная программа


27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 1
10.08.2021 Эффективность госпрограмм по линии радиоэлектроники и ИТ оказалась «ниже среднего» и «низкой» 1
03.08.2021 ФСО закупает «Мой офис» на 10 тыс. мест вместо традиционного MS Office 1
06.04.2021 Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты» 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 5
03.02.2021 Минцифры будет делить 1,85 миллиарда между электронными СМИ 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 2
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 2
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику 1
14.12.2020 Власти начали тотальную проверку ИТ-ресурсов и ГИС госорганов 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 2
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 3
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
17.09.2020 Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения 1
08.09.2020 Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 2
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 1
05.02.2020 Сенатор попросил миллионы рублей на Госпочту, которая уже есть в «Госуслугах» 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 2
21.06.2019 Минкомсвязи обвинили в продаже сотрудникам квартир за 1 рубль 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
07.03.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г. 2
22.02.2019 Правительство поручило Роскомнадзору создать «сердце автономного Рунета». Сколько оно будет стоить 1
04.01.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2018 г. 1
24.12.2018 «Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи 1
04.12.2018 Центр по импортозамещению в ИКТ Ильи Массуха получит миллиард из бюджета 2
26.11.2018 Минкомсвязи забирает у МВД систему электронных документов и 3,4 миллиарда бюджета 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 1
12.10.2018 «Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online 1
22.08.2018 Главный ЦОД чиновников Крыма покупает китайское «железо» на 100 миллионов 2
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности 1
26.06.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России 1
25.06.2018 В Крыму дважды не нашли строителей для главного ЦОДа чиновников 2
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
31.01.2018 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» ускорили работу ИС МФЦ ЯНАО 1
30.01.2018 «Сбербанк Лизинг» реализует первые сделки в системе E-Leasing 1

Публикаций - 282, упоминаний - 376

Информационное общество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 93
Microsoft Corporation 10997 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 6
IBM 3524 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
SAP SE 3207 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
Yandex - Яндекс 4098 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Барс груп 402 3
АйТи 748 3
A-Systems - А-Системс - Адванс системс 3 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 3
Intel Corporation 4143 2
Ланит ГК 1154 2
РТЛабс 145 2
iTeco - Ай-Теко 713 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Крок 1219 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
Ростелеком - Ханты-Мансийский филиал 16 2
Ростелеком Сибирьтелеком 298 2
Software AG & IDS Scheer 108 2
Huawei 2723 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Центр мониторинга сетей связи 5 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Корус Консалтинг ГК 803 1
Ланит - Норбит - Norbit 202 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Oracle Siebel 130 1
Глобус-телеком 152 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
Почта России ПАО 1570 5
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Сбербанк Лизинг 23 3
Иннополис ОАО 7 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
ЕС-лизинг 13 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
WikiMart - Викимарт 40 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Иннополис Сити АО 6 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Фонд информационной демократии 27 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
Евросеть 882 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Visa International 1343 1
Связной ГК 875 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 68
Правительство РФ 2198 38
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 21
Президент Российской Федерации 1439 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 17
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 11
Счётная палата РФ 459 11
Правительство Москвы 649 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Федеральное казначейство России 766 10
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 63 7
Администрация Смоленской области 19 7
Правительство Самарской области 48 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
Правительство Орловской области 15 5
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 5
Правительство Мурманской области 16 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 5
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 5
Правительство Республики Коми 19 5
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 4
Администрация Президента РФ 267 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
Руссофт - Russoft 250 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 16
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
Безопасный город 347 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 32 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 5
Apple iOS 5741 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
Google Android 10750 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Сбербанк Лизинг E-Leasing 4 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 3
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
Apache ActiveMQ 21 2
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 10 2
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 8 2
Linux - Debian GNU 272 2
Крымтехнологии ЦОД 2 2
HTC Desire - серия смартфонов 101 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 2
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Глобус-телеком СКИТ 40 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Huawei FusionServer E - Серия серверов 7 1
IBM SPSS Statistics 37 1
IBM Cognos BI 30 1
РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Redis СУБД 46 1
Huawei FusionServer RH - Серия серверов 2 1
Huawei CH - серия серверов 1 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
Никифоров Николай 1126 12
Путин Владимир 1820 10
Дворкович Аркадий 169 9
Медведев Дмитрий 1433 6
Щеголев Игорь 676 6
Мишустин Михаил 302 4
Массух Илья 192 4
Носков Константин 201 3
Сапельников Сергей 100 3
Духовницкий Олег 91 3
Жаров Александр 165 3
Сурков Владислав 59 2
Рыбаков Сергей 27 2
Лукошков Дмитрий 29 2
Гаттаров Руслан 117 2
Смирнов Алексей 142 2
Колпаков Антон 42 2
Борисов Александр 30 2
Евдокимов Андрей 54 2
Пак Олег 90 2
Гордеев Алексей 10 2
Рейман Леонид 407 2
Шадаев Максут 384 2
Моисеев Алексей 30 2
Примаков Евгений 6 2
Покровский Иван 46 2
Рудычева Наталья 81 2
Онищенко Владислав 41 2
Русских Алексей 1 1
Левин Леонид 83 1
Андреев Сергей 39 1
Попов Сергей 72 1
Калинин Александр 95 1
Кравцов Роман 77 1
Лысенко Эдуард 209 1
Лугов Андрей 32 1
Горбатько Александр 90 1
Волин Алексей 113 1
Клишас Андрей 44 1
Ципорин Павел 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 200
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 12
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 11
Россия - Тамбовская область 321 11
Россия - Орловская область 131 10
Россия - Республика Крым 625 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 9
Россия - Республика Алтай 681 9
Россия - Ростовская область 859 9
Россия - Волгоградская область 395 9
Россия - Краснодарский край 913 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 9
Россия - Смоленская область 226 9
Россия - Калужская область 568 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 8
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 8
Россия - Ярославская область 329 7
Россия - Свердловская область 804 7
Россия - Рязанская область 313 7
Россия - Курская область 338 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Россия - Ставропольский край 456 7
Россия - Омская область 382 7
Россия - Оренбургская область 292 6
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 6
Россия - Красноярский край 657 6
Россия - Тверская область 246 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 6
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Россия - Самарская область 557 6
Россия - Пензенская область 346 6
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 6
Россия - Липецкая область 291 6
Украина 3344 6
Региональное законодательство 45 15
Федеральное законодательство 254 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 11
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
Резерв универсального обслуживания 37 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
НКО - Некоммерческая организация 91 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Русский язык 966 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
Коррупция 22 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
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TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
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РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
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РАН - Российская академия наук 315 1
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ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 3
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Создано именных указателей - 46341.
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