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Великая Отечественная война


20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 1
22.06.2021 БФ «Система» и Sitronics Group передали Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею оборудование 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 5
23.04.2021 В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости 1
20.04.2021 Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021» 1
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год 1
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании 1
08.12.2020 Astra Linux запустила образовательный проект «Astra-школа» 1
28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда 1
15.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк» 2
27.04.2020 «Ростелеком» обнулил стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов ВОВ и блокадников 3
26.02.2020 «Ростелеком» предоставит бесплатную стационарную телефонную связь ветеранам войны и блокадникам 2
06.02.2020 «Яндекс.еда» инвестирует 250 млн рублей в качество поддержки клиентов 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 3
27.09.2019 Беспилотный комбайн Cognitive Technologies установил рекорд по уборке урожая 1
23.04.2019 «Ростелеком» в честь Дня Победы подарит ветеранам бесплатное общение с однополчанами 2
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
30.01.2019 «ЭЛАР» установила планетарный сканер в «Вологодском поисковом отряде» 2
04.01.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2018 г. 3
26.12.2018 «Почта России» автоматизировала аренду абонементных ячеек 1
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM 1
09.04.2018 Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье» 1
19.03.2018 Цифровая трансформация началась: избавляемся от бумажных документов 1
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 1
19.06.2017 Минобороны определило предсказуемого победителя в миллиардном ИТ-тендере 2
16.05.2017 М-1: Как зарождалась ЭВМ 1
26.04.2017 Минобороны отменило миллиардный ИТ-тендер с предсказуемым победителем 2
30.03.2017 Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича 1
22.03.2017 Минкомсвязи просит вернуть свастику в книги, кино и на ТВ 1
25.04.2016 «Ростелеком» предоставит бесплатные звонки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 2
18.03.2016 Минкомсвязи подвело итоги двух лет работы в Крыму по направлению телекоммуникаций 1
26.02.2016 «Panasonic Россия» заключил меморандум о сотрудничестве с культурно-просветительским центром «Эрмитаж-Урал» 1
24.02.2016 Свердловский Госпиталь ветеранов войн портировался в «МегаФон» 1
23.12.2015 В 2016 г. фонды хранения Президентской библиотеки превысят полмиллиона электронных книг и документов 1
21.12.2015 Рынок оцифровки показывает 60% рост, несмотря на кризис 1
03.12.2015 Самарская область реализовала единый сервис «Узнай свою очередь» на региональном портале госуслуг 1
22.10.2015 Создана электронная коллекция книг Российской государственной детской библиотеки 1
19.10.2015 Стать резидентами платных парковок туляки смогут через «Госуслуги 71» 1

Публикаций - 123, упоминаний - 197

Великая Отечественная война упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
Электронный архив ЗАО 2 2
Cisco Systems 2040 2
Ростелеком Дальсвязь 206 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
SmartLabs - СмартЛабс 31 1
УГМК Телеком 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Белтелеком 34 1
Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 11 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Microsoft Corporation 11077 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
IBM 3539 1
АйТи 751 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Почта России ПАО 1572 2
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Яндекс.Еда 93 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Вологодский поисковый отряд 1 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Кубанская библиотека 1 1
Мегаполис ТК 88 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Газпром ПАО 520 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
Правительство РФ 2203 4
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
Правительство Пензенской области 16 2
Правительство Рязанской области 10 2
Правительство Ставропольского края 23 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Правительство Московской области - Главное архивное управление Московской области 2 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности Рязанской области 1 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Правительство Забайкальского края - Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 1 1
Правительство Орловской области - Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области 1 1
Правительство Ставропольского края - Министерство здравоохранения Ставропольского края 2 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Правительство Московской области - Министерство строительного комплекса Московской области 1 1
Правительство Иркутской области - Министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области 1 1
Правительство Новгородской области - Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 2 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
Правительство Мурманской области 16 1
Правительство Пермского края 15 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Забайкальского края - Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края 1 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 346 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ЭларСкан 48 2
МегаФон Наши люди 18 1
Linux OS 4257 1
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Яндекс.Лицей 17 1
Яндекс.Учебник 12 1
Яндекс.Лавка 68 1
Microsoft Word 345 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Валяева Елизавета 72 3
Осеевский Михаил 221 2
Осипов Евгений 1 1
Фирсов Максим 5 1
Зданевич Юрий 3 1
Колотовкин Сергей 1 1
Житинский Сергей 6 1
Исламов Марат 1 1
Борисенко Андрей 1 1
Шумков Вадим 1 1
Контрабаев Артур 66 1
Линник Иван 55 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
Безверхний Александр 1 1
Матюхин Николай 1 1
Романов Алексей 32 1
Шапошников Алексей 1 1
Дробышев Алексей 1 1
Вершинин Александр 4 1
Захарченко Александр 2 1
Галушкин Александр 1 1
Лавейкин Александр 1 1
Маринеско Александр 1 1
Рябухин Александр 1 1
Лигачев Глеб 60 1
Аксаков Анатолий 98 1
Натрусов Артем 121 1
Чаркин Евгений 182 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1824 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Шипов Савва 70 1
Эмдин Сергей 67 1
Ускова Ольга 126 1
Летунов Илья 48 1
Галактионова Инесса 44 1
Радаев Валерий 3 1
Чукарин Алексей 56 1
Леонов Алексей 15 1
Тимченко Алексей 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 16
Германия - Федеративная Республика 3633 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Украина 3365 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - Волгоградская область 398 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Россия - Краснодарский край 914 3
Россия - Забайкальский край 356 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - Ставропольский край 458 3
Восточная Европа 1678 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Пензенская область 346 2
Россия - Челябинская область 658 2
Эстония - Эстонская Республика 415 2
Россия - Тюменская область 582 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Украина - Одесса 57 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - Воронеж 690 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Армения - Республика 688 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
Региональное законодательство 45 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Великая Отечественная война - Блокада Ленинграда 3 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 2
Конституция Российской Федерации 28 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Антимонопольный комплаенс 1 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Коррупция 22 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О государственной регистрации недвижимости 13 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Федеральное законодательство 254 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Вторая мировая война 261 1
Парламентская газета 7 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 15 1
CNews Analytics 1988 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 4 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761106, в очереди разбора - 664795.
Создано именных указателей - 46354.
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