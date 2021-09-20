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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Великая Отечественная война
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 123, упоминаний - 197
Великая Отечественная война упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Валяева Елизавета 72 3
|Осеевский Михаил 221 2
|Осипов Евгений 1 1
|Фирсов Максим 5 1
|Зданевич Юрий 3 1
|Колотовкин Сергей 1 1
|Житинский Сергей 6 1
|Исламов Марат 1 1
|Борисенко Андрей 1 1
|Шумков Вадим 1 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Линник Иван 55 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
|Безверхний Александр 1 1
|Матюхин Николай 1 1
|Романов Алексей 32 1
|Шапошников Алексей 1 1
|Дробышев Алексей 1 1
|Вершинин Александр 4 1
|Захарченко Александр 2 1
|Галушкин Александр 1 1
|Лавейкин Александр 1 1
|Маринеско Александр 1 1
|Рябухин Александр 1 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Натрусов Артем 121 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1824 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Шипов Савва 70 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Ускова Ольга 126 1
|Летунов Илья 48 1
|Галактионова Инесса 44 1
|Радаев Валерий 3 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Леонов Алексей 15 1
|Тимченко Алексей 9 1
|CNews Analytics 1988 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
|Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761106, в очереди разбора - 664795.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761106, в очереди разбора - 664795.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru