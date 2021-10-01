Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Superjob
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 172, упоминаний - 263
Superjob упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 5
|Захаров Алексей 35 2
|Ураксин Александр 2 2
|Бобровников Борис 86 2
|Делицын Леонид 94 2
|Зыков Владимир 2 1
|Голубцов Олег 7 1
|Стрелкина Любовь 8 1
|Комаров Алексей 6 1
|Крылов Андрей 14 1
|Беляндинов Михаил 1 1
|Комлев Николай 46 1
|Тер-Степанов Дмитрий 20 1
|Комаров Петр 2 1
|Шаров Сергей 3 1
|Румянцев Сергей 19 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Васин Вячеслав 1 1
|Серебрянникова Анна 5 1
|Садовский Алексей 10 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Скляр Алексей 49 1
|Шадаев Максут 384 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Паршин Максим 141 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Климарев Михаил 46 1
|Смирнова Екатерина 8 1
|Соколов Александр 22 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Подольский Олег 15 1
|Фомичев Олег 107 1
|Таврин Иван 83 1
|Солдатенков Сергей 113 1
|Лоевский Илья 12 1
|CNews Analytics 1988 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|CNews Fast рейтинг 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760734, в очереди разбора - 664424.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760734, в очереди разбора - 664424.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru