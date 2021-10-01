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Superjob


01.10.2021 SuperJob​ и МФТИ проанализировали зарплаты молодых​ ИТ-специалистов 1
01.10.2021 Superjob и МФТИ назвали ИТ-специальности с наибольшим приростом резюме женщин 3
28.09.2021 Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают 1
17.09.2021 Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы. Новое исследование SuperJob 3
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 4
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
08.07.2021 Исследование SuperJob: удаленщики жалуются на увеличение нагрузки, но возвращаться в офисы не хотят 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма 1
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
26.03.2021 Исследование SuperJob: фрилансеров привлекает к работе почти каждая третья компания 3
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 1
03.03.2021 SuperJob поможет избежать штрафов и проверок инспекционных органов 1
16.02.2021 Сервис Superjob запустил рекламную платформу и предоставил бесплатное продвижение всем российским компаниям 4
02.02.2021 Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки 1
29.01.2021 Программисты и сисадмины - самые ленивые среди профессионалов 3
29.01.2021 Исследование: каждая десятая компания ввела дресс-код для удаленных сотрудников 1
27.01.2021 Исследование SuperJob: за соцсетями компаний-конкурентов чаще следят пиарщики, маркетологи и аудиторы 1
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 1
16.12.2020 Исследование: 38% ИТ-компаний в коронакризис сменили подход к управлению персоналом на более гибкий и свободный 1
20.10.2020 Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат 2
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
14.09.2020 Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты 1
02.09.2020 Количество компаний с удаленкой из-за эпидемии коронавируса с мая уменьшилось в два раза 1
08.07.2020 Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru 1
01.06.2020 Исследование Superjob: более половины москвичей категорически против приложения с QR-кодом вместо паспорта 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
10.02.2020 Российская платформа для маркетинга мобильных приложений ASOdesk привлекла $1 млн 1
21.08.2019 Телемедицина помогает снизить стоимость больничных 1
09.07.2019 BestDoctor защитит здоровье сотрудников SuperJob 1
02.07.2019 Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги 1
01.07.2019 Бизнес одобрил ряд государственных «суперсервисов» 1
23.05.2019 Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день 1
17.05.2019 HeadHunter вложил четверть миллиарда в стартап руководителей «Мегафона» 1
25.04.2019 Devicelock DLP научилась выявлять собирающихся уволиться сотрудников 1

Публикаций - 172, упоминаний - 263

Superjob упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 12
VK - Mail.ru Group 2483 9
SAP SE 3212 7
Yandex - Яндекс 4101 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Accenture - Аксенчер 531 3
Google LLC 7148 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Acronis - Акронис 364 2
Сравни.ру 7 2
Крок 1219 2
Stafory - Стафори 14 2
3738 2
Амтел-Сервис 34 2
Астерос - Asteros 531 2
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
АйТи 751 1
Нетология - Netology 30 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 1
Цифровые активы 11 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Embria 2 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
RDV IT - РДВ-Софт 1 1
Мобильное электронное образование 12 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Irdeto 22 1
Telegram Group 702 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
HeadHunter Group - HH Group 336 34
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 5
Альфа-Банк 1123 4
Avito - Авито 171 3
HeadHunter Group - Job.ru 16 2
YouDo 27 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
ЦИАН - CIAN 39 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Яндекс.Такси 271 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Почта Банк 289 2
Открытие ФК 538 2
Сбербанк страхование 47 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
BestDoctor - БестДоктор 7 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Ward Howell 8 1
Зарплата.ру 3 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Почта России ПАО 1572 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Wildberries 128 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
Kubernetes 307 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Умные продуктовые тележки 5 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Classified - Классифайд - Ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 5 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
Flash 474 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Website - Вебсайт 116 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 1
Java - Язык программирования 1176 21
Google Android 10751 13
Microsoft Windows 10 6635 13
SQL - Язык программирования 433 13
Apple iOS 5742 9
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 8
JavaScript - Язык программирования 628 8
Linux OS 4257 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Microsoft Windows 853 2
C# - C Sharp - Язык программирования 146 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Microsoft SQL Server 793 2
Яндекс.Маркет 439 2
Stafory - робот Вера 24 2
Яндекс.Работа 21 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Azure 1171 2
Node.js - программная платформа 58 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Apple - App Store 2198 2
WhatsApp Messenger 654 2
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 7 1
МегаФон Рекрутики 3 1
Google Contact Center AI 2 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
Яндекс.Новости 29 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Biglion - Биглион 53 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Яндекс.Едадил 13 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 1
Team Force SmartSAP 2 1
Т1 TalentForce 3 1
Путин Владимир 1824 5
Захаров Алексей 35 2
Ураксин Александр 2 2
Бобровников Борис 86 2
Делицын Леонид 94 2
Зыков Владимир 2 1
Голубцов Олег 7 1
Стрелкина Любовь 8 1
Комаров Алексей 6 1
Крылов Андрей 14 1
Беляндинов Михаил 1 1
Комлев Николай 46 1
Тер-Степанов Дмитрий 20 1
Комаров Петр 2 1
Шаров Сергей 3 1
Румянцев Сергей 19 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Васин Вячеслав 1 1
Серебрянникова Анна 5 1
Садовский Алексей 10 1
Ипатов Вадим 80 1
Скляр Алексей 49 1
Шадаев Максут 384 1
Оганесян Ашот 58 1
Лысенко Эдуард 209 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Никифоров Николай 1126 1
Паршин Максим 141 1
Серебряникова Анна 47 1
Климарев Михаил 46 1
Смирнова Екатерина 8 1
Соколов Александр 22 1
Голикова Татьяна 39 1
Подольский Олег 15 1
Фомичев Олег 107 1
Таврин Иван 83 1
Солдатенков Сергей 113 1
Лоевский Илья 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 60
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 47
Россия - СФО - Новосибирск 1967 39
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 39
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 37
Россия - ПФО - Самара 1288 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 23
Россия - ПФО - Казань 1515 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - Оренбург 258 2
Россия - Хабаровск 622 2
Россия - Астрахань 240 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Красноярск 845 2
Япония 2780 2
Европа 3752 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - Псков 136 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Восточная Европа 1678 1
Украина 3365 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Архангельск 205 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - Белгород 240 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Кемерово 309 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Из рук в руки - irr.ru 24 3
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 2
Ведомости 259 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
IEEE Spectrum 8 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Medsite.ru 1 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Врачи РФ 1 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews Analytics 1988 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
CNews Fast рейтинг 29 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760734, в очереди разбора - 664424.
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