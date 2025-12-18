Большинство лучших для молодежи работодателей России представляют ИТ-сектор – исследование SuperJob

Сервис по поиску работы SuperJob впервые представил исследование лучших работодателей для молодежи. Значительную часть лидеров составили компании ИТ-сектора: именно на них приходится 11 позиций из 51 в платиновой, золотой, серебряной и бронзовой зонах рейтинга. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Топ лучших работодателей для молодежи составлен SuperJob на основе комплексного исследования компаний, которые ранжировались по нескольким ключевым критериям: учитывалась популярность HR-бренда среди молодежи, уровень зарплатных предложений для специалистов без опыта и стажеров, наличие программ сотрудничества с вузами, а также программ обучения, адаптации и организованных стажировок. Зарплатные предложения сравнивались с рыночными показателями.

В исследовании лучших работодателей для молодежи заметную долю занимают ИТ-компании. ИТ-сектор раньше других столкнулся с дефицитом кадров, поэтому начал системно работать с молодежью раньше остальных: развивать направление стажировок и обучения, гибкие форматы работы и предлагать карьерные траектории. Практики, которые для других отраслей стали актуальны только сейчас, в ИТ давно являются нормой, что и отражается в результатах рейтинга.

Абсолютным лидером по популярности HR-бренда в рейтинге молодежных работодателей SuperJob стал «Яндекс» с результатом 15,2% голосов, среди золотых призеров в числе победителей VK, Wildberries, МТС, «Авито» и «Лаборатория Касперского».

Задолго до того, как кадровый дефицит стал общей проблемой во всех секторах экономики, ИТ-компании начали выстраивать собственные модели привлечения и удержания молодежи: запускать стажировки и практики, сотрудничать с вузами, создавать внутренние образовательные программы и понятные карьерные треки для начинающих специалистов. Сегодня многие из этих инструментов стали стандартом для рынка труда в целом, но именно ИТ-сектор был одним из первых, кто начал их масштабно применять.

Также среди золотых призеров (компаний, набравших от 2 до 5,2% голосов): госструктуры – правительство Москвы и ФСБ; финансовые организации – «Т-Банк», «Альфа-банк» и ВТБ; ритейлер X5; российский государственный холдинг «Росатом»; добывающие компании – «Лукойл» и «Роснефть».

По уровню зарплатных предложений для молодых специалистов выделяется группа компаний, предлагающих оплату выше рыночной. Сюда входят Сбербанк, «Альфа-Банк», ВТБ, «Росатом», МТС, «Лаборатория Касперского», «Магнит», «Золотое яблоко», «ВкусВилл», «Норникель», «Эконива» и ряд других. Такие работодатели, как «Т-Банк», X5, Wildberries, «Лукойл» и правительство Москвы, предлагают зарплаты в рынке. Но не можем не отметить, что многие участники исследования, включая лидера — «Яндекс» — не публикуют данные о зарплатных предложениях для стажеров и junior-специалистов.

Методика

Исследование подготовлено ИЦ SuperJob на основе результатов открытого опроса 1600 представителей экономически активной молодежи, сравнения зарплатных предложений в вакансиях для молодых специалистов без опыта, анализе открытых данных о стажировках, программах сотрудничества с вузами, программах обучения и адаптации.

В качестве источника информации используется база вакансий и стажировок SuperJob и другие открытые источники.

Период сбора данных — два месяца до даты выхода рейтинга.

В опросе участвуют 1600 представителей экономически активного населения в возрасте 18—29 лет из всех округов страны. Метод проведения опроса — стихийное включение любого члена генеральной совокупности в выборочную совокупность. Отбор участников исследования ведется по принципу случайного ненаправленного отбора. Участие в опросах добровольное. Респондент не является материально заинтересованным лицом.

Для рейтинга отбираются вакансии и стажировки, размещенные не позднее чем за 60 календарных дней до даты выхода исследования. Рассматриваются вакансии на соискание позиций в профильной сфере (например, производстве, энергетике, розничной торговле, финансовой деятельности и пр.), ИT и маркетинге. Зарплатные предложения вакансий и стажировок сравниваются с рыночными показателями — зарплатами специалистов без опыта, ежегодно рассчитываемыми SuperJob для проекта «Зарплатомер».

Зарплатные предложения вакансий и стажировок в регионах корректируются с учетом региональных коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.

Информация о программах сотрудничества с вузами, программах обучения и адаптации взята из открытых источников, в том числе официальных сайтов компаний-участников рейтинга, сайтов вузов и пр.