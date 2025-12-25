Что будет с зарплатами в 2026 г.? Прогноз SuperJob

Прогноз SuperJob на 2026 г.: разрыв уровня доходов на рынке труда будет углубляться, рост доходов продолжится избирательно. Такие выводы были сделаны на основе комплексного анализа динамики заработных плат, спроса и предложения на рынке труда в уходящем году, а также анализа высокооплачиваемых позиций и профессий, для представителей которых квалификация имеет наибольшее влияние на уровень заработка. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Рынок труда завершает переход в новую фазу. Время, когда зарплаты быстро росли для многих профессий просто из-за дефицита кадров, подошло к концу. Но при этом, несмотря на увеличение числа резюме в 2025 г., реальный дефицит качественных специалистов сохраняется. Просто найти «кого-нибудь» стало чуть проще, а вот закрыть сложную вакансию профи — нет.

Теперь доходы и их рост будут определяться конкретными, измеримыми факторами. Высокую ценность будут иметь те, кто создает или защищает конкурентное преимущество компании, кто владеет редкими или критически важными технологиями, а также те, чья работа напрямую влияет на финансовый результат или безопасность бизнеса. Кроме того, в цене будет экспертиза, которую нельзя быстро получить на курсах. Обучение внутри компаний станет точечным — ресурсы будут вкладывать в перспективных сотрудников, а не в массовое повышение квалификации.

В этих условиях для специалиста главной стратегией станут инвестиции в себя: целенаправленное углубление в узкую специализацию и постоянное обновление знаний. Только так можно сохранить конкурентоспособность и обеспечить рост доходов. В новой реальности увеличение заработка будет напрямую зависеть от личной эффективности.

В целом по ИT-сфере во многом из-за эффекта высокой базы темпы прироста доходов будут снижаться, наш прогноз на 2026 год: +8—10%. Однако у стратегически важных ИT-специалистов (архитекторов, DevOps, разработчиков senior-уровня, ML-инженеров) заработные платы будут расти быстрее: +12—15%. Разница в уровне доходов между junior и senior продолжит усиливаться.

Высокий уровень дохода в ИT сохранится и для самых узких и дефицитных ниш, где предложение на рынке физически ограничено. Это, в первую очередь, программисты Kotlin и Go. Их высокая медианная зарплата (350—370 тыс. руб.) — прямое следствие редкости и востребованности.

Цифровая трансформация и требования к устойчивости систем делают критически важными специалистов по информационной безопасности, что гарантирует повышенный спрос и высокий уровень оплаты труда. Наряду с программистами, это кадры, необходимые для российского технологического суверенитета.

На позиции в ИT, где больше соискателей, но стабильно высокий спрос (таких, как product-менеджеры, аналитики данных), работодатели будут тщательнее отбирать кандидатов, но для подтвердивших свою экспертизу специалистов доходы останутся высокими. Рост в 2026 г. — на уровне +7—9%.

Врачи узких и высокотехнологичных специальностей (стоматологи, репродуктологи, косметологи, хирурги) прочно закрепились в высшей зарплатной лиге. Их доходы в коммерческом секторе напрямую зависят от потребительского спроса, который остается стабильно высоким. Коммерческая медицина в современном мире — один из самых надежных с точки зрения динамики зарплат секторов экономики. Динамика зарплат в 2026 г. окажется не ниже +10—12%. Дефицит врачей в частных клиниках усилится в связи с тем, что выпускники медвузов с 2026 г. обязаны отрабатывать не менее трех лет в учреждениях системы ОМС. Это нововведение также окажет влияние на динамику зарплат в коммерческой медицине.

В условиях высокой ставки растет ценность специалистов по управлению капиталом и рисками, в частности методологов, финансовых менеджеров и аналитиков. Рост зарплат инвестиционных аналитиков и консультантов, специалистов Private Banking, менеджеров по продажам и работе с клиентами будут определяться способностью приносить доходы. Для лучших специалистов в этой области «потолка» практически нет, но целом по финансовой сфере прирост зарплат составит +8—10%.

Водителей грузовых автомобилей, курьеров, линейный персонал в ритейле ждут изменения не только в формате работы (очевидно, что здесь трендом будет перевод персонала на платформенную занятость), но и изменения в системе оплаты труда и мотивации. Тренд будет смещаться в сторону усиления переменной части дохода, которая будет напрямую коррелировать с показателями эффективности. Это означает оптимизацию фиксированных затрат на персонал и переход к более гибким схемам оплаты, стимулирующим производительность. Прогноз прироста зарплат в 2026 г. — +7—9%.

ИТР в реальном секторе отвечают за стратегическую устойчивость экономики. Инженеры АСУ ТП, КИПиА, электронщики, конструкторы, проектировщики — спрос на этих специалистов определяется потребностями страны. Высокий на фоне других сфер прирост зарплат ИТР в промышленности (+13,6%) и строительстве (+12,1%) в 2025 г. подтверждает готовность бизнеса и государства платить за развитие собственных производств и инфраструктуры. Наш прогноз по динамике зарплат на 2026 г.: +9—12%.

Квалифицированные рабочие, водители спецтехники: спрос на рабочие специальности в промышленности и строительстве сместится с количества на качество. Зарплаты опытных мастеров, способных работать со сложными объектами и технологиями, продолжат расти на уровне +7—10%. Однако подобных специалистов на рынке труда по-прежнему очень мало, именно из-за этого работодатели говорят о кадровом голоде на рынке труда рабочих специальностей при том, что формально количество резюме за год выросло. Значительная часть роста резюме происходит не за счет безработных, а за счет трудоустроенных, но «мобильных» работников, циркулирующих между предприятиями в поисках даже незначительной финансовой прибавки в 5—10 тыс. руб. Это создает иллюзию доступности кадров, но не решает проблему качественного, стабильного найма. Ключевой вызов для работодателей в реальном секторе — необходимость построения системы долгосрочного удержания для двух разных групп: линейных рабочих низкой и средней квалификации (их зарплаты не создают привязки к компании, провоцируя текучку) и реальных профи (прямая финансовая конкуренция за них максимальна, а срок их нахождения в открытом поиске краток, их привлекают не только деньгами, но и условиями труда, современным оборудованием, C&B и статусом).