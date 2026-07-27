Быстрее всего сейчас растут зарплаты ИТР в промышленности и медперсонала коммерческих клиник

Инженеры в промышленности и медицинский персонал лидируют по годовым темпам прироста зарплат. SuperJob изучил динамику зарплатных предложений работодателей в Москве. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник растут быстрее. По данным на 1 июля 2026, по темпам прироста зарплат за год лидируют ИТР в промышленности (+10,5%). На втором месте — медики (+10,2%). На третьем — ритейл (+9,6%). Меньше всех годовой показатель прироста — у рабочих стройплощадок (всего +2,2%). Ниже официального уровня инфляции в 6% также динамика зарплат в ИT-сфере (+4,1%) и маркетинге (+4,9%).

В последние два месяцам опережающими другие отрасли темпами растут зарплаты у рабочих производств: +1,9% с мая по июль. На втором месте по проценту прироста зарплат — медицинские работники (+1,8%), на третьем — транспортники и эйчары (плюс по 1,7%). В ИT-сфере и маркетинге прирост минимален (0,5 и 0,6% соответственно). А предложения для рабочих в строительстве снизились на 1,2% — это единственная сфера, показавшая отрицательную динамику зарплат в июле относительно мая.

В целом же динамика зарплат замедляется: годовой прирост на 1 июля 2026 в большинстве рассматриваемых отраслей ниже аналогичного показателя прошлого года. На этом фоне выделяются лишь ритейлеры, не уронившие годовые темпы прироста (+9,6% в июле 2026 и +9,8% в июле 2025), и коммерческие медцентры (+10,2 и 10,8% соответственно). В ИT-сфере темпы прироста зарплат снизились в 3 раза. Предложения для квалифицированных рабочих в строительстве растут в 6 раз медленнее, чем год назад, а для ИТР в строительстве — в 2,5 раза медленнее.

У ИТР в промышленности SuperJob фиксирует прирост зарплатных предложений за год по всем позициям, особенно выделяются инженеры АСУ ТП (+27 тыс. руб. или 17,6%) и технологи (+18 тыс. руб. или 15,4%). Снижение медианных зарплат у энергетиков и электронщиков в июле по отношению к маю выглядит как небольшой откат: весь год зарплаты неуклонно росли, но после достижения пика в конце весны незначительно снизились (минус 2—3%).

Среди медицинского персонала коммерческих клиник выше годовой прирост зарплатных предложений — у кардиологов (+23 тыс. руб. или 17,7%) и неврологов (+20 тыс. руб. или 13,8%). А вот медианные предложения для анестезиологов за год не изменились: после периода быстрого роста в 2024 г. наступила стабилизация.

Зарплатный индекс у рабочих в строительстве — единственный показавший отрицательную динамику за период с мая по июль. Более значительное снижение SuperJob отмечает у каменщиков (минус 14 тыс. руб. или 9,7% за год и минус 5 тыс. или 3,7% за два месяца). Для кровельщиков предложения снизились на 5 тыс. или 4% по отношению к июлю 2025, весной 2026 предложения начали расти, но в июле вновь снизились на те же 5 тыс. или 4% к маю 2026.

Но есть и те, кто в плюсе. Предложения вакансий для электромонтажников выросли за год на 20 тыс. или 16,7%, прирост за последние два месяца +5 тыс. или 3,7%. Годовой прирост нулевой, а за два месяца сразу +10 тыс. руб. или 10,5% — у сантехников. Предложения для дорожных рабочих — на 5 тыс. или 4,3% выше, чем в мае 2026 (годовой прирост зарплат при этом отсутствует).

В пандемию заводы перетянули на себя рабочий персонал с замороженных объектов строительства, и сейчас, похоже, ситуация повторится. На стройках доходы рабочих снижаются, а в промышленности растут. Среди квалифицированных рабочих в промышленности выше годовой прирост зарплатных предложений — у механиков (+18 тыс. руб. или 15,4%) и монтажников оборудования (+15 тыс. или 13%). За два месяца предложения вакансий по этим позициям прибавили по 5 тыс. руб. или 4%. У операторов станков с ЧПУ (единственной из специальностей, показавшей отрицательный прирост за год) в июле 2025 г. зарплаты показали рост на 5 тыс., а уже в августе вернулись к предыдущим значениям и в течение следующих 11 месяцев практически не менялись.

Прогноз SuperJob на II полугодие 2026: динамика зарплатных предложений продолжит замедляться. Отрасли, которые будут удерживать темпы прироста выше средних по рынку и выше официального уровня инфляции — это ритейл, с его массовым наймом и высокой текучестью кадров, медицина (дефицит высшего, среднего и младшего медперсонала не преодолен), логистика (во многом из-за распространения e-commerce). В промышленности прирост предложений работодателей, вероятнее всего, будет выше инфляции, — это одна из ключевых отраслей, обеспечивающих суверенитет страны, где ситуация к тому же контролируется государством. В ИT-сфере в следующем полугодии предложения будут расти невысокими темпами, сказывается эффект высокой базы (зарплаты программистов — одни из наиболее высоких на рынке). Работодатели в ИT уже давно перестали повышать зарплаты всем, в приоритете эксперты уровня senior и отдельные критичные направления (ИИ, ML, инфобез). В строительстве ситуация сильно зависит от экономической политики государства — любые изменения тут же скажутся на рынке вакансий и зарплатах в отрасли.

Что такое «Зарплатные индексы SuperJob» (SJI). Это индексы, которые отражают ежемесячную динамику средних заработных плат в определенных отраслевых сегментах. Расчет индекса осуществляется по фиксированному перечню из 10 профессий для каждого сегмента. Дата начала расчета индексов — 1 января 2024 г., начальное значение равно 100. Расчет каждого отраслевого индекса осуществляется с периодичностью один раз в месяц. Индексы позволят отследить изменения в средних рыночных заработных платах в течение года и скорректировать зарплатные предложения. Это удобный и понятный инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики. Мы выделили ключевые отраслевые сегменты, которые позволяют следить за изменениями в определенных отраслях.