Исследование SuperJob: автоответчики на основе ИИ приводят к потере крупных клиентов

Каждый шестой потенциальный заказчик бросит трубку, как только поймет, что с ним разговаривает не человек, а робот, следует из результатов опроса, проведенного SuperJob. В нем приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех округов страны. Респонденты отвечали на вопрос о готовности общаться с ИИ-секретарями.

Общее отношение к роботам с искусственным интеллектом, отвечающим на рабочие звонки, скорее негативное. Большинство представителей бизнеса (61%) при столкновении с ИИ-автоответчиком сразу попросят пригласить человека-оператора. Лишь 15% опрошенных готовы общаться с роботом. 17% респондентов положат трубку немедленно, причем чаще всего так поступают представители крупных компаний (22%). 7% затруднились с ответом.

Среди компаний разных сфер деятельности наиболее терпимо к роботам-автоответчикам относятся в логистике и финансах (общаться с роботом продолжат 23% и 20% соответственно). Самыми нетерпимыми оказались представители сферы образования: 71% сразу попросят человека, а доля тех, для кого общение с роботом в порядке вещей, составляет лишь 6%. Высокий уровень отторжения (немедленно положат трубку) зафиксирован среди представителей ИТ-компаний и организаций сферы сбыта (по 24%) — эта ситуация примечательна тем, что ИТ-компании разрабатывают ассистентов на основе ИИ, а компании сферы продаж наиболее заинтересованы в их внедрении.

В Москве немного больше, чем в среднем по стране, как тех, кто будет общаться с ИИ-ассистентом (17%), так и тех, кто бросит трубку (20%). В северной столице больше всего сторонников живого общения: 3 из 4 представителей петербургских компаний будут требовать к телефону человека.