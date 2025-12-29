Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов

Superjob изучил ИIT-образование в России: география предпочтений профессионалов. В открытом опросе приняли участие одна тыс. ИT-специалистов из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

В списке лучших городов для получения технического образования Москва является безоговорочным фаворитом. Столица воспринимается как центральная точка притяжения, в то время как другие города, включая миллионники с сильными техническими университетами, пока не смогли составить ей существенную конкуренцию в глазах профессионального ИT-сообщества. Каждый второй программист назвал Москву идеальным городом для получения ИT-образования. В топ-3 зарплатного рейтинга технических университетов SuperJob — четыре столичных вуза: МФТИ со средней зарплатой выпускников 2019—2024 гг. в размере 330 тыс. руб. в месяц (первое место), МГУ (290 тыс. руб., второе место), МГТУ им Н. Э. Баумана, МИФИ и ВШЭ (по 280 тыс. руб., третье место).

Разрыв между двумя столицами в списке лучших городов для учебы в ИT кратный, такая большая разница в показателях подчеркивает уникальную концентрацию ресурсов и возможностей в Москве. Второе место со значительным отрывом занимает Санкт-Петербург, который назвали 5% опрошенных. Среди университетов северной столицы в зарплатном рейтинге SuperJob выше позиции у ИТМО — он на втором месте с медианным заработком выпускников в 290 тыс. руб.. СПбГУ на четвертом месте (270 тыс. руб.).

Следующие города — Казань + Иннополис — получили в сумме 3% голосов опрошенных. Университет «Иннополис» опередил Казанский (Приволжский) федеральный университет в рейтинге лучших ИT-вузов. Выпускники Иннополиса в среднем зарабатывают 250 тыс. руб. в месяц, КФУ — 240 тыс. (пятое и шестое места соответственно).

Такие региональные центры ИT-обучения, как Новосибирск, Екатеринбург и Томск, набрали по 2% голосов. В зарплатном рейтинге SuperJob Новосибирский национальный исследовательский государственный университет находится на седьмое месте со средней зарплатой выпускников в размере 230 тыс. руб. в месяц, Новосибирский государственный технический университет — на девятом месте (190 тыс. руб.), Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина делят 10 место (180 тыс. руб.).

8% ИT-специалистов считают, что место обучения не имеет решающего значения, все определяет мотивация.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 297. Время проведения: 1—22 декабря 2025 г. Исследуемая совокупность: ИT-специалисты. Размер выборки: одна тыс. респондентов.