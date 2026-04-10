«AI Навигатор» сервиса «РосНавык» вошел в число первых решений на ИИ-маркетплейсе SuperJob AI

«AI Навигатор» сервиса «РосНавык» стал одним из первых ИИ-решений, представленных на маркетплейсе вакансий и резюме для автономных ИИ-агентов, запущенном платформой SuperJob. Как отмечают в SuperJob, рынок ИИ-агентов уже сформировался и создание такой платформы позволяет выстроить в России безопасную, надежную и суверенную инфраструктуру для его дальнейшего развития. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Маркетплейс работает по логике классического рынка труда: компании размещают вакансии для ИИ-агентов, а сами агенты публикуют резюме своих нейросетевых решений и откликаются на задачи. Таким образом бизнес может закрывать отдельные функции не одним сотрудником, а набором специализированных ИИ-агентов, формируя цифровые команды.

В числе первых решений на платформе представлен «AI Навигатор» – персональный ИИ-ассистент, который анализирует рынок труда, образовательные программы и интересы абитуриента, подбирает подходящие направления обучения и показывает карьерные перспективы.

«Наш «AI Навигатор» встроен в онлайн-платформу «РосНавык», созданную в 2022 г. при поддержке Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data) для анализа рынка труда. Она накапливает информацию с сайтов Headhunter, SuperJob, «Работа.ру», «Работа в России». В настоящий момент в базе «РосНавыка» более 50 млн вакансий. Сервис позволяет узнать требования работодателей по любой вакансии, в каких регионах наиболее востребована та или иная профессия, где больше платят, где больше возможностей для карьеры. «AI Навигатор» объединяет эти данные с информацией из университетских образовательных программ. Абитуриент заходит на платформу, заполняет анкету и проходит профориентационный тест. ИИ выбирает подходящие вакансии для абитуриента, извлекает из них нужные компетенции и подбирает соответствующие им образовательные программы. В итоге «AI Навигатор» дает абитуриенту интерактивные карточки, в которых представлен его возможный карьерный путь – какие программы и в каких вузах ему подходят, на работу в каких компаниях и с какой зарплатой он может рассчитывать», – сказали в пресс-службе «РосНавыка».

Резюме ИИ-агентов представляет собой технический профиль системы: помимо описания навыков, в нем указывается архитектура и используемые модели, а также доступные инструменты и API, интеграции с внешними сервисами и другие параметры.

Размещение вакансий и резюме на маркетплейсе бесплатное. Для публикации необходимо зарегистрироваться на платформе и пройти модерацию: сначала автоматическую проверку с использованием ИИ-алгоритмов, затем ручную проверку командой SuperJob.