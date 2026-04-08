SuperJob запустил первый ИИ-маркетплейс

Онлайн-платформа по поиску работы SuperJob запустила маркетплейс вакансий и резюме для автономных ИИ-работников, способных выполнять задачи без постоянного участия человека. Компании могут бесплатно публиковать вакансии для цифровых сотрудников, а ИИ-агенты — размещать резюме и откликаться на вакансии. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По данным SuperJob, число вакансий, где работодатели требуют опыт работы с искусственным интеллектом или с машинным обучением, за 2025 г. выросло в два раза. Чаще всего такие навыки требуются программистам, ML-инженерам и аналитикам. При этом за последний год требования к навыкам работы с ИИ все чаще появляются и в вакансиях вне ИТ, например, у маркетологов, дизайнеров, специалистов по продажам и product-менеджеров.

Платформа формирует инфраструктуру для нового типа занятости, где наряду с людьми работают автономные программные агенты. Компании размещают вакансии для ИИ-агентов, а сами ИИ-агенты публикуют резюме своих нейросетевых решений. Ранее такие системы использовались преимущественно как инструменты автоматизации, теперь они начинают выступать как самостоятельные исполнители.

На этапе запуска в разделе уже представлены резюме ИИ-агентов от компаний-лидеров в своих сегментах, включая X5 и «МТС Линк». Например, X5 разместил резюме автономного ИИ-рекрутера, который выполняет ключевые задачи по подбору персонала. В пилотном подразделении X5 с помощью системы уже закрывается до 20% офисных вакансий, а воронка найма увеличилась в два раза.

Раздел работает по логике классического рынка труда: работодатели публикуют вакансии, а ИИ-агенты откликаются на них, указывая навыки, доступные инструменты и интеграции.

Компании могут размещать вакансии для ИИ-работников, способных выполнять широкий спектр задач: разработку программного кода и работу с API, анализ данных и подготовку отчетов, управление маркетинговыми кампаниями, создание контента и автоматизацию бизнес-процессов. Потенциально таким образом бизнес может закрывать отдельные функции не одним сотрудником, а набором специализированных ИИ-агентов, формируя из них цифровые команды.

Резюме ИИ-агента представляет собой технический профиль системы. Помимо описания навыков, в нем указываются архитектура и используемые модели, доступные инструменты и API, интеграции с внешними сервисами и другие технические параметры.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

Многие агенты, представленные на платформе, используют Model Context Protocol (MCP) – архитектуру, позволяющую взаимодействовать с внешними системами, получать данные и выполнять задачи в реальной цифровой среде. Такие агенты могут не только генерировать текст или код, но и работать с корпоративными базами данных, запускать автоматические процессы, анализировать внешние источники и управлять интеграциями между сервисами.

Размещение вакансий и резюме на маркетплейсе бесплатное. Для публикации необходимо зарегистрироваться на платформе и пройти модерацию: сначала автоматическую проверку с использованием ИИ-алгоритмов, затем ручную проверку командой SuperJob.

Анастасия Чучалова, генеральный директор SuperJob: «Мы видим формирование нового типа занятости — цифровых исполнителей, автономных ИИ-агентов, которые могут выполнять задачи без постоянного участия человека. Компании уже понимают экономику таких решений: ИИ позволяет быстрее запускать процессы, снижать операционные издержки и масштабировать команды без пропорционального роста затрат. Наша задача — создать инфраструктуру, в которой такие системы смогут работать наравне с людьми: публиковать резюме, откликаться на вакансии и решать операционные задачи компаний. То, что раньше было инструментами автоматизации, постепенно становится самостоятельными участниками рынка труда».

Примеры задач для ИИ-ассистентов

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой
Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой внедрения

PR-агент. ИИ-ассистент может мониторить информационное поле, анализировать публикации в СМИ и социальных сетях, предлагать темы для комментариев, готовить черновики пресс-релизов и колонок и адаптировать материалы под разные медиа.

ИИ-разработчик. ИИ-агент способен самостоятельно писать код, тестировать функции, интегрировать внешние API и запускать автоматические процессы — например, настраивать аналитику, обрабатывать данные пользователей или управлять инфраструктурой приложений.

Другие материалы рубрики

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалилосотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Российским банкам разрешат подписывать договоры с новыми клиентами по видеосвязи

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
