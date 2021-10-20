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PwC
PricewaterhouseCoopers


20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
21.06.2021 ИТ лишает людей зарплаты и работы. За 40 лет рабочим стали платить меньше на 15% 1
02.06.2021 «Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 2
27.05.2021 PwC и Gfn.ru: среднегодовой рост российского рынка облачного гейминга к 2024 году составит 94% 3
30.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» и «Инвитро» договорились о партнерстве в сфере продвижения сервисов для здоровья 1
29.04.2021 Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 2
29.04.2021 Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 1
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 3
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 1
29.03.2021 Acronis объединяется с лидерами отрасли для подготовки руководства по кибербезопасности для глав компаний 1
02.02.2021 PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса 1
13.01.2021 Сервис единой аутентификации «Яндекса» прошел аудит AICPA SOC 1
23.12.2020 Cisco представила ключевые технологические тренды на 2021 год 1
23.12.2020 Mail.ru Group и Райффайзенбанк займутся совместным развитием зарплатного сервиса PayDay 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
19.11.2020 Группа Qiwi представила нового финансового директора 1
06.11.2020 PwC: блокчейн-технологии могут обеспечить рост мировой экономики на $1,76 трлн к 2030 году 4
03.11.2020 «Северсталь» внедрила технологию интеллектуального анализа бизнес-процессов 1
02.11.2020 PwC: более половины (52 %) российских компаний планируют повысить бюджет на кибербезопасность 2
27.10.2020 Мировой телеком-рынок сокращается второй год подряд 3
21.10.2020 Konica Minolta выпустила новую версию AR-приложения genARate 1
13.10.2020 «Норникель» автоматизировал внутренний аудит на базе SAP 2
14.09.2020 Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки: снижение затрат и повышение производительности при помощи облачных технологий 1
13.08.2020 Российский бизнес обрушился с критикой на идею Минкомсвязи по хранению трафика технологических сетей 1
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 6
25.06.2020 «Северсталь» внедрила цифрового двойника для оптимизации закупок 2
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 1
20.05.2020 Oracle предложил бесплатные инструменты финансового планирования и моделирования для адаптации к изменениям рынка 1
19.05.2020 «Пакет Яровой» притормозят, чтобы восстановить отрасль после пандемии 1
19.05.2020 Альфа-Банк перешел на новый стандарт МСФО 16 на базе SAP 1
15.04.2020 В ВТБ массовый исход ИТ-руководителей 1
15.04.2020 «Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса 1
04.02.2020 SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance 1
24.01.2020 Oracle спрогнозировала, как облака повлияют на информационную безопасность в 2020 году 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
25.11.2019 Хакеры обчистили владельцев самой криминализированной криптовалюты 1
15.11.2019 Microsoft рассказала CNews о новой стратегии в России 1
25.10.2019 «Ростелеком» перешел на новый формат взаимодействия с налоговой службой — налоговый мониторинг 1
17.10.2019 Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием» 1

Публикаций - 310, упоминаний - 545

PwC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 24
SAP SE 3208 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 20
VK - Mail.ru Group 2482 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 18
SAP CIS - САП СНГ 753 12
Google LLC 7135 11
Abbyy 793 8
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 8
3728 7
Apple Inc - Эппл Рус 7685 7
Yandex - Яндекс 4100 7
АФК Система ПАО 993 7
KPMG - КПМГ 129 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 6
Amazon Inc - Amazon.com 1469 6
Samsung Electronics 5641 6
Oracle Corporation 3333 6
McKinsey & Company 121 5
АйТи 749 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 4
Ланит ГК 1155 4
Accenture - Аксенчер 531 4
IBM 3530 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 4
Alphabet 74 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 4
Softline - Софтлайн 1474 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Twitter 2204 3
Telegram Group 702 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
Программный продукт ГК 92 3
Deloitte - Делойт 186 3
Fujitsu 740 3
Крок 1219 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
SEC Consult Services 929 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 19
Открытие ФК 538 12
РВК - Российская венчурная компания 476 9
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
QIWI Банк - Киви Банк 77 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
Газпром ПАО 519 7
Модульбанк - Modulbank 95 7
Северсталь ПАО 204 7
Альфа-Банк 1123 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 6
Интерпрогрессбанк 20 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
PwC Россия 6 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
Роснефть НК 367 5
Алеф-Банк 12 5
Банк Санкт-Петербург 120 5
Держава АКБ 15 5
Газпром нефть 380 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
МТС банк 254 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
X5 Group 599 3
Почта России ПАО 1570 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
Qiwi 783 3
Транснефть 159 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 8
Правительство РФ 2200 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Роснано 456 3
Правительство Москвы 649 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
Big Data - Большие данные 1136 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
3D-печать 135 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Умные платформы 496 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Безопасный город 347 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 6
Google Android 10750 6
Microsoft Windows 10 6622 5
Apple iOS 5741 5
Linux OS 4249 4
Microsoft Azure 1171 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Rakuten Viber 429 2
Microsoft Skype 1465 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Atom Security - StaffCop 14 2
НТИ Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 2 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Windows 8 1228 2
VK - Mail.ru MyGames 25 2
МЭШ - Московская электронная школа 33 2
SAP Process Mining by Celonis 13 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Power BI 113 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
SQL - Язык программирования 432 2
Microsoft Office 1926 2
Apple - App Store 2198 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Правительство Москвы - Наш город 48 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
ROBBO 3D-принтер Mini 4 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Apple macOS 922 1
Microsoft Office 365 769 1
SAP CO - SAP Controlling 6 1
SAP SuccessFactors 110 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Строкович Антон 45 10
Стуров Дмитрий 25 10
Четвернин Алексей 651 9
Быстров Константин 19 7
Марков Антон 12 7
Козырь Сергей 30 7
Алябьев Андрей 27 6
Свириденко Алексей 18 6
Середа Андрей 9 6
Черкасов Александр 5 5
Скородумов Анатолий 63 5
Меднов Сергей 115 4
Августон Иван 11 4
Ермолаев Артем 340 4
Шевченко Владимир 135 4
Левиков Антон 68 3
Теодос Антонио Антониос 3 3
Малышев Олег 5 3
Корня Алексей 73 3
Урьяс Вадим 76 3
Шушкин Дмитрий 92 3
Евтушенков Феликс 15 3
Засурский Артём 7 3
Катков Алексей 26 3
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 3
Юмашев Валентин 6 3
Пирогов Алексей 29 3
Путин Владимир 1821 3
Кравченко Константин 65 3
Леонтович Алексей 31 3
Яровая Ирина 63 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Осеевский Михаил 221 3
Мишустин Михаил 302 3
Натрусов Артем 121 3
Кандыбович Дмитрий 8 2
Педоренко Андрей 41 2
Козлов Михаил 153 2
Ланцев Николай 2 2
Горбатько Александр 90 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 181
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 27
Восточная Европа 1674 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 23
Европа 3736 22
Франция - Французская Республика 2116 13
Германия - Федеративная Республика 3618 13
Япония 2771 9
Индия - Республика 2165 8
США - Нью-Йорк 1088 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
Азия - Азиатский регион 1512 6
Великобритания - Лондон 816 6
Южная Корея - Республика 1454 6
Казахстан - Республика 2622 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 6
Сингапур - Республика 808 6
Северная Америка 1407 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 4
Беларусь - Белоруссия 2084 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Австралия - Австралийский Союз 1121 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 3
Эстония - Эстонская Республика 413 3
Израиль 717 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
Нидерланды 971 3
Финляндия - Финляндская Республика 815 3
Испания - Барселона 533 3
Ближний Восток 1471 2
Украина 3353 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Швеция - Королевство 750 2
Ирландия - Республика 362 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 45
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 3
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
White Paper - официальная документация 2 1
Донат - онлайн-вознаграждение - Donations 6 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 12 1
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 1
ящик Пандоры 31 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
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