Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PwC
PricewaterhouseCoopers
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 310, упоминаний - 545
PwC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Строкович Антон 45 10
|Стуров Дмитрий 25 10
|Четвернин Алексей 651 9
|Быстров Константин 19 7
|Марков Антон 12 7
|Козырь Сергей 30 7
|Алябьев Андрей 27 6
|Свириденко Алексей 18 6
|Середа Андрей 9 6
|Черкасов Александр 5 5
|Скородумов Анатолий 63 5
|Меднов Сергей 115 4
|Августон Иван 11 4
|Ермолаев Артем 340 4
|Шевченко Владимир 135 4
|Левиков Антон 68 3
|Теодос Антонио Антониос 3 3
|Малышев Олег 5 3
|Корня Алексей 73 3
|Урьяс Вадим 76 3
|Шушкин Дмитрий 92 3
|Евтушенков Феликс 15 3
|Засурский Артём 7 3
|Катков Алексей 26 3
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 3
|Юмашев Валентин 6 3
|Пирогов Алексей 29 3
|Путин Владимир 1821 3
|Кравченко Константин 65 3
|Леонтович Алексей 31 3
|Яровая Ирина 63 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Натрусов Артем 121 3
|Кандыбович Дмитрий 8 2
|Педоренко Андрей 41 2
|Козлов Михаил 153 2
|Ланцев Николай 2 2
|Горбатько Александр 90 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758178, в очереди разбора - 661868.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758178, в очереди разбора - 661868.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru