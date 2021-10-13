Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Hitachi


13.10.2021 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке 1
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 2
28.07.2021 Hitachi купила компанию Globallogic 5
30.06.2021 Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe 2
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 1
15.06.2021 Российский рынок внешних СХД рухнул в полтора раза. В тройке лидеров перестановки 2
14.06.2021 Как сократить издержки при использовании ИИ 5
24.05.2021 Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России 1
11.04.2021 Бизнес работает на предельных скоростях, но для эффективного производства нужно больше 2
19.03.2021 ИТ-«дочка» «Росатома» задорого ищет ЦОД для своих серверов 1
31.01.2021 Новое прочтение: обновляем подходы к финтеху 10
24.01.2021 Ожидали стагнации, а вместо этого продолжаем осваивать растущие ИТ-бюджеты. Как начать экономить? 2
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
13.12.2020 Как данные определяют ключевые особенности СХД 5
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса 2
07.12.2020 Объектные хранилища эволюционируют в сторону микросервисных архитектур 2
02.11.2020 «ДОК» завершила второй этап испытаний системы связи «поезд-земля» на Октябрьской железной дороге 1
15.10.2020 Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака 4
06.10.2020 Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации 2
29.09.2020 Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур 4
24.09.2020 Отделяем горячее от холодного. Как дешево хранить данные в крупной организации 1
11.09.2020 Исследование IDC: Huawei и Yadro стали лидерами российского рынка СХД во втором квартале 2020 года 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
20.07.2020 Hitachi Vantara выпустит новое решение для работы с неструктурированными данными 1
09.07.2020 Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM 1
03.07.2020 ABB завершает передачу бизнес-подразделения «Электрические сети» компании Hitachi 5
01.07.2020 КомпТек СА приступает к продвижению инфраструктурного ПО SUSE 1
01.07.2020 Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE 1
29.06.2020 В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля» 1
29.06.2020 Российский рынок СХД вырос более, чем на треть 1
08.06.2020 Как переплыть озеро данных и не утонуть 3
08.06.2020 Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения 6
08.06.2020 Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения 2
22.04.2020 Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных 2
30.01.2020 Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data 1
16.01.2020 Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом 4
14.01.2020 Hitachi Vantara названа ведущим производителем объектных хранилищ в четвертый раз подряд 2
25.12.2019 Алексей Силин, Hitachi Vantara: СХД теперь могут управлять не только опытные администраторы, но и любые ИТ-специалисты 2
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1

Публикаций - 466, упоминаний - 1063

Hitachi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3530 37
Microsoft Corporation 11039 35
SAP SE 3208 34
Hitachi Vantara 100 30
Samsung Electronics 5641 21
Крок 1219 17
Cisco Systems 2037 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 13
Lenovo Group 1636 12
VMware 1829 12
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 11
Google LLC 7135 11
Dell EMC 2393 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 9
Brocade Communications Systems 141 8
Apple Inc - Эппл Рус 7685 7
SUSE 167 6
Oracle Corporation 3333 6
Huawei 2727 6
NetApp 485 5
Intel Corporation 4158 5
Ланит Treolan - Треолан 95 5
Pentaho 51 5
Ланит ГК 1155 4
SAS Institute 596 4
Toshiba Corporation 1081 4
Fujitsu 740 4
Casio 54 4
Hitachi Insight Group 8 4
Инфосистемы Джет 675 4
Siemens AG - Сименс Россия 646 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Nvidia Corp 2012 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 441 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
VK - Mail.ru Group 2482 3
Универсальные технологии 4 3
КНС Групп - Yadro 124 3
Yandex - Яндекс 4100 3
Amazon Inc - Amazon.com 1469 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Hitachi Lumada 20 4
Открытие ФК 538 3
Uber Technologies 258 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Газпром нефть 380 2
Uber 257 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
TripAdvisor 33 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Черкизово ГК 73 1
Сетелем Банк 25 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
МТЗ Трансмаш 12 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Centric Netherlands B.V. 1 1
Getty Images 16 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 12 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
PSA Opel 17 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos 1 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 2 1
Белый Ветер 52 1
Boeing 98 1
Почта Банк 289 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Аэрофлот 492 1
BMW 248 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 1 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Руссофт - Russoft 250 2
Linux Foundation 157 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 40
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 21
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 10
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
OpenStack 347 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 7
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 6
Flash 472 5
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 5
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 14 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 5
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 5
Kubernetes 307 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 4
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
DevOps - Development и Operations 296 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 28
Hitachi UCP Advisor - Hitachi Unified Compute Platform Advisor 18 13
Nvidia GeForce GTX 2055 10
Microsoft Windows 10 6622 9
Microsoft Azure 1171 9
Hitachi VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 42 9
Microsoft Windows 8 1228 7
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 7
Hitachi HDI - Hitachi Data Ingestor 11 6
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 12 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
Hitachi Enterprise Cloud - HEC 5 5
Hitachi Ops Center 9 5
Microsoft Windows 7 1662 4
Nvidia GeForce GT 153 4
IBM Watson 105 4
Google Android 10750 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 4
Hitachi Vantara EverFlex 7 4
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 4
Hitachi HDID - Hitachi Data Instance Director 5 3
Google Picasa Web Albums 119 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
IBM Power Systems - Серия серверов 130 3
Hitachi UCP HC - Hitachi Unified Compute Platform HC 24 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Microsoft Windows 851 3
Intel x86 - Архитектура процессора 991 3
Apple iOS 5741 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Linux OS 4249 3
SQL - Язык программирования 432 2
Apache Hadoop 339 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
Red Hat Ceph Storage 70 2
Hitachi Lumada Data Services 4 2
Яхина Ирина 40 15
Soni Bobby - Сони Бобби 7 5
Surak Brad - Сурак Брэд 5 4
Главчев Владимир 17 4
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 3
Лебедев Михаил 38 3
Уткин Никита 24 2
Breder Gary - Бредер Гэри 2 2
Никифоров Алексей 16 2
Казем Алексей 2 2
Попов Андрей 72 2
Воронецкий Антон 3 2
Виноградова Анна 2 2
Фёрнис Стив 5 2
Yoshida Hubert - Йошида Хьюберт 3 2
Potnis Amita - Потнис Амита 3 2
Строкович Антон 45 2
Trashanski Iri - Трашански Ири 4 2
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
Чаркин Евгений 182 2
Щетинин Владимир 13 2
Квашук Сергей 13 2
Лебедев Павел 21 2
Пальников Павел 2 1
Signoretti Enrico - Синьоретти Энрико 1 1
Tokunaga Toshiaki - Токунага Тошиаки 1 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 4 1
Rosengren Bjorn - Розенгрен Бьорн 2 1
King Kimberly - Кинг Кимберли 1 1
Koppelstetter Robert - Коппельштеттер Роберт 1 1
Caswell Lee - Касвелл Ли 9 1
Grant Colin - Грант Колин 1 1
Kelly Scott - Келли Скотт 1 1
Baker Scott - Бейкер Скотт 2 1
Voser Peter - Возер Питер 3 1
Бородин Геннадий 4 1
Алабушев Александр 1 1
Нечаев Иван 57 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 131
Япония 2771 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 35
Европа 3736 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 16
Германия - Федеративная Республика 3618 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 6
Украина 3353 5
Восточная Европа 1674 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Индия - Республика 2165 4
Европа Западная 611 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Европа Северная - Скандинавия 274 3
Казахстан - Республика 2622 3
Узбекистан - Республика 821 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Нидерланды 971 1
Таджикистан - Республика 434 1
Япония - Токио 287 1
Финляндия - Хельсинки 137 1
Россия - Выборг 71 1
Россия - Кемеровская область 464 1
Россия - Адлер 43 1
Россия - Республика Хакасия 249 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 8
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
NYT - The New York Times 506 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
IDG - International Data Group 20 1
Quartz 17 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
InformationWeek 101 1
IDC - International Data Corporation 2711 10
CNews Analytics 1988 8
Gartner 2189 5
Markets&Markets Research 78 4
451 Research Group 44 4
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 3
IHS iSuppli 274 2
Forrester Research 385 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
S&P Global Market Intelligence 2 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
IDC MarketScape: Worldwide Object-based Storage Vendor Assessment 1 1
NPD DisplaySearch 195 1
NPD Group 81 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще