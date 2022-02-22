Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 75076
ИКТ 7030
Организации 5071
Ведомства 1257
Ассоциации 571
Технологии 2689
Системы 15689
Персоны 25027
География 1352
Статьи 940
Пресса 793
ИАА 549
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1154
Мероприятия 775

Google Android смартфоны

Google Android смартфоны


22.02.2022 Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки
14.12.2021 Apple может переманить на iPhone более миллиарда Android-пользователей выпуском всего лишь одного гаджета
30.09.2021 Как ускорить работу старого Android-смартфона
28.07.2021 Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных
03.07.2021 Три простых способа изменить IP-адрес на вашем Android-устройстве
22.06.2021 Google без спроса установил на Android-смартфоны приложение для слежки. Удалить его нельзя
03.04.2021 Как очистить Android-смартфон перед продажей
12.08.2020 Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео
22.07.2020 Google росчерком пера «убила» дешевые Android-смартфоны
01.06.2020 Обычная фотография превращает Android-смартфоны в кирпич. В чем ее секрет, и как вернуть мобильник к жизни
24.03.2020 С Android-смартфонов более года таинственно исчезают SMS. Google молчит
05.02.2020 На Android-смартфонах годами бесследно исчезают файлы. Google не хочет решать проблему
13.11.2019 Готовится к выпуску дешевая «железка», превращающая iPhone или Android-смартфон в ноутбук. Видео
14.06.2019 «Доктор Веб»: Android-пользователям угрожают мошеннические веб-уведомления
08.10.2018 Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств
03.09.2018 С помощью неустранимой уязвимости можно шпионить за любым Android-смартфоном
02.04.2018 Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года
01.03.2018 «Доктор Веб»: более 40 моделей Android-смартфонов заражены на этапе производства
08.02.2018 «Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера
26.10.2017 Dr.Web поможет обнаружить уязвимости BlueBorne в протоколе Bluetooth для Android-устройств
28.03.2017 Хиты продаж: Android-смартфоны в России
12.12.2016 «Доктор Веб» обнаружил троянцев в прошивках популярных Android-устройств
01.12.2016 Nokia возвращается: Характеристики первых Android-смартфонов
25.10.2016 Microsoft установила Office Mobile на Android-планшеты Irbis
31.08.2016 «Эталонные» Android-смартфоны под брендом Nexus могут исчезнуть
29.08.2016 Новая вредоносная программа командует зомби-сетью из Android-гаджетов через Twitter
02.08.2016 Все три самых продаваемых Android-смартфона выпустил Samsung
05.07.2016 Сотни тысяч Android-устройств в России поражены рекламным трояном
04.07.2016 Названы самые безопасные Android-смартфоны
06.05.2016 10 лучших Android-планшетов. Выбор ZOOM
20.01.2016 Опасный троян обнаружен в прошивке Android-смартфона Philips s307
17.12.2015 В третьем квартале 2015 г. уязвимости подвергли риску не менее 94,1% Android-устройств
26.11.2015 MasterCard и CardsMobile представили сервис для загрузки скидочных карт в Android-смартфоны
13.11.2015 Любой Android-смартфон можно захватить одной гиперссылкой
28.09.2015 Эволюция Android-планшетов: от полуфабрикатов к деликатесам
21.09.2015 Очередной троян охотится за деньгами пользователей Android-устройств
07.09.2015 «Настоящая» Nokia готовит Android-смартфон. Фото и подробности
31.07.2015 Видео в популярном формате MKV может превратить Android-смартфон в «кирпич»
07.07.2015 Вышел технический релиз программного VPN-клиента «Континент-АП» для Android-устройств
15.04.2015 Microsoft снизит размер дани с производителей Android-устройств, которые проявят преданность

Публикаций - 1405, упоминаний - 1756

Google Android смартфоны упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10316 457
Apple Inc 10673 420
Samsung Electronics 9325 339
Microsoft Corporation 22476 211
HTC Corporation 1424 156
Huawei 3216 133
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 118
LG Electronics 3369 112
Meta Platforms - Facebook 4262 101
Xiaomi 1091 88
Qualcomm Technologies 1639 79
Lenovo Motorola 3459 79
Twitter 2483 74
Yandex - Яндекс 5002 73
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 73
Sony 6141 70
Lenovo Group 2076 65
Nvidia Corp 3115 57
Dr.Web - Доктор Веб 1186 57
Acer Group 2307 53
Zoom Int - Zoom Video Communications 1098 48
Intel Corporation 11251 48
NeXus 254 48
MediaTek 394 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 38
ASUS - AsusTek Computer Inc 1825 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2046 34
ZTE Corporation 684 34
Amazon Inc - Amazon.com 2646 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 30
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 461 29
Dell EMC 4727 29
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 28
Sony Ericsson 1107 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 23
VK - Mail.ru Group 3049 23
Telegram Group 804 20
OPPO Electronics 281 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 19
Oracle Corporation 6026 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1709 24
Visa International 1802 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1639 11
Связной ГК 1177 11
AliExpress 327 10
АТАК - сеть магазинов 2946 9
Barnes & Noble 119 9
ИСК - Ижевская строительная компания 1058 8
Hyundai Motor 316 8
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 8
re:Store 144 8
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 7
Альфа-Банк 1470 7
ПриватБанк 188 7
Евросеть 1393 7
Яндекс.Такси 303 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 6
Яндекс.Еда 479 6
Qiwi 874 6
Carl Zeiss 294 6
LinkedIn 557 5
Uber 287 5
Авто.ру - Auto.ru 90 5
General Dynamics 54 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 99 5
BMW Group 392 5
Nike 156 5
EPIC Telecom Invest 180 5
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 83 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 4
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 21 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 289 4
Точка 1734 4
Honda Motor Company 222 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 4
Avito - Авито 234 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 4
X5 Group 708 4
Открытие ФК 2657 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 14
Правительство РФ 8171 13
Президент Российской Федерации 3713 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1894 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 10
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 529 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 8
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 7
Правительство Москвы 1629 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 607 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1569 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 754 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1241 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2333 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 514 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 2
Администрация Президента РФ 902 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 538 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2383 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - армия США 109 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 890 2
UK MI6 - Military Intelligence - МИ-6 - Секретная разведывательная служба Великобритании 17 2
МВД РФ Управление К 93 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 292 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Президент Украины 92 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 22
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 7
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 3
Руссофт - Russoft 375 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
ЛДПР 98 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 8 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 209 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
CIS - Center for Internet Security 5 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
Linux Foundation 167 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 293 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 437
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10519 253
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6471 203
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 197
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5270 177
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9309 169
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3676 141
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3977 125
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3454 124
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3859 123
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 121
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5434 113
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 112
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 6119 109
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5130 106
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1577 95
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 93
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4197 91
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5311 82
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 946 80
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 76
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1983 70
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1968 68
Мобильное приложение - Mobile app 4907 59
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 8780 56
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2251 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8400 53
Сервер - Серверные платформы 10468 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5763 52
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1550 50
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3101 48
USB Type-C - USB-C 1191 47
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 3736 46
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4425 45
Google Android-приложения и разработчики 320 44
Website - Вебсайт 9248 43
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1525 43
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 331 42
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4256 41
5G - Пятое поколение мобильной связи 2492 40
Google Android 11952 981
Apple iOS 6419 397
Apple iPhone - серия смартфонов 6240 353
Google Play - Google Store - Android Market 2731 321
Apple iPad 3657 205
Microsoft Windows 10 11643 162
Microsoft Windows Phone OS 1546 132
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1400 119
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1054 107
Apple - App Store 2434 101
Google Nexus - Серия смартфонов 437 77
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 655 73
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 742 72
Samsung Galaxy Note 672 67
Google YouTube - Видеохостинг 2275 61
Linux OS 7656 59
Microsoft Skype 1937 57
Google Chrome - браузер 1270 56
Apple iPhone 5 745 55
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 50
Samsung Galaxy 793 49
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 241 46
Nvidia Tegra - серия процессоров 441 45
Apple iPhone 6 2536 43
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 42
Apple iPhone 4 742 41
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 41
Nokia Symbian OS 1388 41
Apple Mac - Apple Macintosh 2653 40
Corning Gorilla Glass 594 40
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 245 39
WhatsApp Messenger 743 39
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1318 39
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 503 38
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2286 37
Apple macOS 1448 35
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 388 35
HTC Sense UI - графическая оболочка 245 35
Google Maps - Карты Google 672 33
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 426 33
Jobs Steve - Джобс Стив 996 35
Исанин Антон 9311 18
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 16
Rubin Andy - Рубин Энди 61 14
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 12
Baker Simon - Бейкер Саймон 37 11
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 8
Chen John - Чен Джон 25 7
Путин Владимир 2539 7
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 6
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 6
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 80 6
Витязь Александр 43 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
Perry Mike - Перри Майк 6 6
Орлик Сергей 73 6
Sundar Pichai - Сундар Пичай 57 6
Горыня Кирилл 22 5
Виноградова Наталья 51 4
Тартышев Дмитрий 19 4
Баранов Артем 18 4
Бабинина Ольга 7 4
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 3
Волож Аркадий 212 3
Reith Ryan - Рейт Райан 12 3
Дягилев Василий 83 3
Солнцева Екатерина 36 3
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 24 3
Sarkar Dona - Саркар Дона 5 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 3
Чебышев Виктор 14 3
Blass Evan - Бласс Эван 34 3
Фирш Алексей 5 2
Яловенко Илларион 15 2
Дуров Павел 230 2
Drantivy Raisa - Дрэнтиви Раиса 3 2
Миркасымов Рустам 7 2
Старовойтов Александр 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 108032 452
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 269
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 203
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 54
Южная Корея - Республика 4341 52
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 48
Европа 12132 43
Германия - Федеративная Республика 8849 42
Украина 6194 31
Франция - Французская Республика 5638 30
Индия - Республика 4257 26
Япония 10019 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 25
Испания - Каталония - Барселона 707 23
Азия - Азиатский регион 3794 23
Италия - Итальянская Республика 3296 22
США - Калифорния - Купертино 249 22
Китай - Тайвань 2089 22
Испания - Королевство 2901 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 20
Канада 3294 19
Австралия - Австралийский Союз 2783 14
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 14
США - Калифорния 3379 13
Турция - Турецкая республика 1704 13
Казахстан - Республика 4458 12
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 11
Беларусь - Белоруссия 3512 11
Америка Северная 2648 10
Индонезия - Республика 788 9
США - Нью-Йорк 2612 9
США - Вашингтон - Редмонд 193 9
Польша - Республика 1556 8
Европа Восточная 2924 8
Африка - Африканский регион 2841 8
Ближний Восток 2547 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 7
Финляндия - Финляндская Республика 1791 7
Германия - Берлин 633 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5146 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 22
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2732 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 17
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4549 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2570 8
Английский язык 746 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1933 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 6
"китайфон" 23 5
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 557 5
Мошенничество - Махинации 2058 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 804 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1233 4
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1632 4
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 137 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3298 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 3
Эргономика 793 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 846 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2745 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 6930 3
POI - points of interest 121 3
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 103 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1160 3
Дед Мороз 158 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2519 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1843 3
Образование в России 452 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 56 2
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 17 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 965 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 22 2
CNews - ZOOM.CNews 1555 80
The Verge - Издание 482 34
Bloomberg 1009 24
Thomson Reuters - Рейтер 5731 18
WSJ - The Wall Street Journal 1225 17
ZDnet 584 15
TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 14
CNET - Издание 1580 11
GizmoChina 90 11
Engadget - Блог о технологиях 410 10
Business Insider 192 9
КиноПоиск - портал о кино 130 8
DigiTimes - Издание 1284 8
PhoneArena 70 8
Коммерсантъ - Издательский дом 884 7
GizChina - Издание 42 7
NYT - The New York Times 956 7
Wikipedia - Википедия 411 7
The Information 45 6
Reddit 221 6
AppleInsider 384 6
Forbes - Форбс 590 6
Ars Technica 363 6
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 5
MacRumors 123 5
NokiaPowerUser 13 5
РИА Новости 766 5
Ведомости 367 5
9to5Google 30 5
Wired - Издание 217 4
VentureBeat 90 4
FT - Financial Times 1117 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2265 3
Telegraph 197 3
The Guardian - Британская газета 320 3
GSM Arena 57 3
SlashGear 134 3
Android Authority 37 3
Liliputing 33 3
IDC - International Data Corporation 4666 71
Gartner 3301 31
Strategy Analytics 283 12
IDC Russia - IDC Россия 161 8
IDC EMEA 22 7
IHS iSuppli 390 7
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 6
ABI Research 230 5
NPD Group 140 4
Counterpoint Research 38 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3475 4
DigiTimes Research 22 3
SmartMarketing 73 3
500 Startups 4447 3
IDC CEMA 8 3
Net Applications 114 2
Piper Jaffray 101 2
OpenSignal 5 2
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 2
Asymco 10 2
Juniper Research 467 2
CCS Insight 20 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
Nielsen Holdings - NetRatings 384 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 2
B2B International 50 1
IMS Research 31 1
data.ai - App Annie State of Mobile 5 1
Omdia 18 1
Fortune Global 500 280 1
Consumer Reports 37 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Forrester Research 810 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 755 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
Avast Threat Labs 9 1
HFS Research 33 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
eMarketer 200 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 7
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 6989 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 2
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 373 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 353 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 440 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
Kyoto University - Киотский университет 12 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 756 36
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 15
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 303 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 291 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 767 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3306 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 3
Samsung Unpacked 25 2
100+ Forum Russia 9971 2
Microsoft Build - конференция 35 2
Black Hat - Конференция 77 2
CNews AWARDS - награда 347 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
CeBIT 454 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 1
Чёрная пятница (распродажи) 88 1
GeekBrains 49 1
Hot Chips 10 1
Red Dot Design Award 50 1
Lenovo Tech World 4 1
Рождество Христово 57 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
CEATEC 44 1
Tizen App Challenge 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»