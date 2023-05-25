Индексная книга CNews*
EIA Enterprise Information Archiving Корпоративное электронное архивирование информации электронный архив electronic archiving electronic archive цифровое сохранение автоматизированный электронный архив документов
Публикаций - 805, упоминаний - 873
EIA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тимофеев Илья 9 4
|Головин Дмитрий 26 4
|Пухов Евгений 12 4
|Грунтов Антон 8 3
|Барсуков Николай 9 3
|Макаров Станислав 117 3
|Молярчук Юрий 3 3
|Ковалев Александр 158 3
|Круглов Максим 26 3
|Казаков Николай 8 3
|Марин Виктор 3 3
|Костылев Станислав 3 3
|Захаренко Максим 54 3
|Струев Сергей 3 3
|Горбатько Александр 104 3
|Тимашев Ратмир 68 2
|Зенкин Денис 262 2
|Козлов Михаил 167 2
|Анзимиров Лев 3 2
|Бейдер Александр 75 2
|Разгуляев Валерий 18 2
|Мякишева Марина 84 2
|Kurian George - Джордж Кьюриан 12 2
|Юдников Андрей 14 2
|Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 7 2
|Мылицын Роман 101 2
|Кадацкий Валерий 7 2
|Бяков Юрий 42 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Лисогор Дмитрий 17 2
|Игнатов Виктор 12 2
|Ройфман Роман 16 2
|Иванов Владимир 55 1
|Рубанов Владимир 74 1
|Лесин Михаил 28 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Боровиков Сергей 28 1
|Астахов Александр 4 1
|Рустамов Рустам 267 1
|Ливанов Дмитрий 45 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233076, в очереди разбора - 862131.
Создано именных указателей - 118260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233076, в очереди разбора - 862131.
Создано именных указателей - 118260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.