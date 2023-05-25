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Индексная книга CNews*
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EIA Enterprise Information Archiving Корпоративное электронное архивирование информации электронный архив electronic archiving electronic archive цифровое сохранение автоматизированный электронный архив документов

EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - electronic archive - цифровое сохранение - автоматизированный электронный архив документов


25.05.2023 Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере» 1
19.05.2023 Fortis внедрила электронный архив «Этлас» 1
27.04.2023 Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы 2
25.04.2023 Axenix поможет российскому финансовому сектору ускорить разработку ИТ-систем 1
24.04.2023 Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти» 1
24.04.2023 ГК Softline создает новую компанию SL Soft 1
18.04.2023 Как адаптировать систему ЭДО под потребности бизнеса? 1
18.04.2023 Михаил Свинцицкий, Лига Цифровой Экономики: Налоговый мониторинг — режим полной открытости 1
14.04.2023 КЭДО для устойчивого развития: ИТ-компания ««Циан»» перевела в онлайн кадровый документооборот от VK 1
11.04.2023 Разработано мобильное приложение «Р7-Офис» для ОС «Аврора» 1
29.03.2023 «Прагма» представила масштабное обновление цифровой платформы для стройки Pragmacore 1
27.03.2023 ContentReader Engine включен в реестр российского ПО 1
24.03.2023 «Ферреро Руссия» внедрила электронный архив «Этлас» 1
20.03.2023 «ВТБ лизинг» внедрил цифровую платформу для повышения качества обслуживания клиентов 1
17.03.2023 «Енисейский объединённый банк» внедрил электронный архив «Этлас» 1
17.03.2023 «Философия.ИТ»внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово» 1
28.02.2023 ГК «Руст» переходит на кадровый электронный документооборот 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
27.01.2023 «Айртехно» внедрила электронный архив «Этлас» 1
26.01.2023 Globus IT осуществил интеграцию «Безбумажного офиса» F.Doc c «Битрикс24» 1
24.01.2023 Решение ESV Platform компании EasyData включено в реестр отечественного ПО 1
18.01.2023 ВТБ сохранил 100 га леса с помощью безбумажных технологий 1
10.01.2023 Konica Minolta и i-Sys заключили соглашение о партнерстве 1
23.12.2022 Электронный архив внедрен в работу ЦНИИмаш 1
19.12.2022 «Диасофт» разработала решение для работы с электронными подписями в продукте «Электронный архив» 1
12.12.2022 В 2023 г. все бюджетные организации должны перейти на электронный документооборот 1
28.11.2022 Konica Minolta автоматизировала обработку документации в Delivery Club 1
24.11.2022 Константин Истомин -

Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки

 1
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? 1
25.10.2022 Группа компаний Sucden повышает скорость коммуникации головного офиса и производственных предприятий в регионах с помощью платформы Docsvision 1
07.10.2022 Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей» 1
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1
28.09.2022 Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов 1
07.09.2022 Константин Истомин, Directum: Топ-5 потребностей клиентов по управлению документами и процессами в 2022 году 2
05.09.2022 Konica Minolta станет эксклюзивным дистрибьютором решения EasySeparate 1
05.09.2022 «Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в ИТ-компании СНЭП АЙТИ 1
07.07.2022 «Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office 1
04.07.2022 Как оцифровывать архивы с помощью российских платформенных решений? 1
30.06.2022 Directum представляет решение «Архив для налогового мониторинга» 1
28.06.2022 Государство компенсирует 50% стоимости перехода на кадровый ЭДО для малого и среднего бизнеса 1

Публикаций - 805, упоминаний - 873

EIA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23702 31
IBM - International Business Machines Corp 9240 26
Oracle Corporation 6374 21
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10237 20
Dell EMC 4946 20
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6380 17
VMware 2175 16
Google LLC 11094 14
Commvault 169 13
SAP SE 4959 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9774 12
HP Inc. 5580 12
Intel Corporation 11729 9
Fujitsu 2048 8
Cisco Systems 4915 8
NetApp - Network Appliance 631 8
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 371 7
Citrix Systems 788 7
АйТи 1304 7
Цифра ГК 2178 7
Oracle - Sun Microsystems 2207 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4279 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 731 7
Toshiba Corporation 2898 6
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 327 6
Samsung Electronics 9812 6
Softline - Софтлайн 2168 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 6
Xerox 1121 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 632 6
Western Digital Corporation - WDC 520 5
Veeam Software 297 5
VK - Mail.ru Group 3235 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1369 5
OpenText 199 5
1С-ИжТиСи 6476 5
7166 5
Huawei 3567 5
InfoWatch - Инфовотч 943 5
Лента - Сеть розничной торговли 1769 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6691 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6285 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2466 5
НСПК - Национальная система платежных карт 631 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 105 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 3
ГПБ - Газпромбанк 959 3
РЖД - Российские железные дороги 1660 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 524 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 188 3
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 3
Газпром - Севернефтегазпром 13 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6025 3
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 15 3
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 16 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 428 2
ВкусВилл - Избёнка 103 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 346 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
Седьмой Континент 62 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 290 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 2
Альфа-Банк 1618 2
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 10 2
Visa International 1884 2
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 25 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 2
АХК - Алексинский химический комбинат 2 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 308 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 615 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель 13 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 111 1
LinkedIn 592 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 373 1
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 1
GFG - Lamoda - Купишуз 122 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3834 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18392 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1600 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1453 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3013 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2764 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1196 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 895 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9465 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3097 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1230 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10574 3
Правительство Москвы 2082 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2505 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1218 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 3
Президент Российской Федерации 3799 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 315 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 120 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 955 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4650 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 159 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 109 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 93 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 78 1
Мэрия и Администрация Ярославля 6 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 203 1
Электронная Москва АО 27 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 141 1
Судебная власть - Judicial power 2132 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 56 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 72 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 4
Метро Международная ассоциация 4 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 7 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2600 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 458 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1803 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11129 408
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54819 116
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4871 82
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80237 80
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13545 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9714 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17613 42
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11136 42
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 22415 36
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10270 30
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СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2821 23
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1787 23
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9411 23
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8366 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7939 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5269 21
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10416 20
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1633 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9152 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22576 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12826 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12907 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11688 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4983 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5990 19
Масштабируемость - Scalability 2765 19
Microsoft Windows 14633 31
Linux OS 8469 25
Microsoft Exchange 1346 15
Microsoft Windows 2000 12793 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1093 12
Microsoft SQL Server 1491 11
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 974 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1793 10
Microsoft SharePoint Products and Technologies 776 10
Apple iOS 6961 9
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 181 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1458 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6711 8
Microsoft SharePoint Server 691 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 830 8
Microsoft Azure 1332 7
Apple iPhone 6 6270 7
OpenText Documentum 363 7
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 116 7
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 35 7
Google Android 12799 7
Microsoft Office 3492 7
Oracle Java - язык программирования 2795 7
Apple iPad 3759 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2884 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 555 6
Microsoft Office 365 871 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6707 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4824 6
Microsoft Outlook 1301 6
Microsoft Skype 1987 6
Apache Hadoop 384 5
NetApp ONTAP 72 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4238 5
Microsoft Office Excel 965 5
InterTrust - CompanyMedia 153 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 911 4
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 4
Apple macOS X - Rhapsody 1508 4
Тимофеев Илья 9 4
Головин Дмитрий 26 4
Пухов Евгений 12 4
Грунтов Антон 8 3
Барсуков Николай 9 3
Макаров Станислав 117 3
Молярчук Юрий 3 3
Ковалев Александр 158 3
Круглов Максим 26 3
Казаков Николай 8 3
Марин Виктор 3 3
Костылев Станислав 3 3
Захаренко Максим 54 3
Струев Сергей 3 3
Горбатько Александр 104 3
Тимашев Ратмир 68 2
Зенкин Денис 262 2
Козлов Михаил 167 2
Анзимиров Лев 3 2
Бейдер Александр 75 2
Разгуляев Валерий 18 2
Мякишева Марина 84 2
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 2
Юдников Андрей 14 2
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 7 2
Мылицын Роман 101 2
Кадацкий Валерий 7 2
Бяков Юрий 42 2
Халяпин Сергей 82 2
Лисогор Дмитрий 17 2
Игнатов Виктор 12 2
Ройфман Роман 16 2
Иванов Владимир 55 1
Рубанов Владимир 74 1
Лесин Михаил 28 1
Ершова Элеонора 67 1
Боровиков Сергей 28 1
Астахов Александр 4 1
Рустамов Рустам 267 1
Ливанов Дмитрий 45 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40002 166
Россия - РФ - Российская федерация 125630 115
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50547 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13331 28
Европа 21475 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17226 21
Германия - Федеративная Республика 12169 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15447 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15348 7
Европа Восточная 3009 6
Африка - Африканский регион 3300 6
Франция - Французская Республика 7111 6
Россия - СФО - Новосибирск 3783 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13055 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2574 5
Индия - Республика 5128 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3383 5
Ближний Восток 2684 5
Япония 13022 5
Америка Северная 3119 4
Италия - Итальянская Республика 4243 4
Украина 7362 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1307 4
Беларусь - Белоруссия 4467 4
Канада 4729 4
Бразилия - Федеративная Республика 2249 4
Земля - планета Солнечной системы 9846 4
Казахстан - Республика 5038 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6508 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1176 3
Турция - Турецкая республика 2110 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1251 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1861 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1589 3
Венгрия 681 2
Чехия - Чешская Республика 1279 2
Россия - ПФО - Самарская область 1143 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42760 50
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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