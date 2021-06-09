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3D печать



09.06.2021 В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий
17.05.2021 Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии
09.03.2021 При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
05.03.2021 Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?
23.02.2021 Получится ли жить в доме, напечатанном на 3D-принтере?
13.01.2021 «Роббо» получила патент на 3D-принтер
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать
07.09.2020 Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее
06.07.2020 Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования
13.03.2020 Как будут печатать российские космические аппараты
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати
27.02.2020 Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio
24.01.2020 Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер
04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати
23.10.2018 Впервые найден способ отследить напечатанное на 3D-принтере оружие
17.08.2018 «Сименс» напечатал на 3D-принтере деталь для газовой турбины SGT-A05
26.03.2018 Ученые в «Сколково» рассмотрят перспективы 3D-печати органов в космосе
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии
31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство
01.03.2017 В России создан 3D-принтер для детей
28.02.2017 В «Сколково» создали 3D-принтер для детей
28.02.2017 Резидент «Сколково» выпустил на рынок 3D-принтер для детей
27.02.2017 «Тринити» разработала профессиональный 3D-принтер 3ntProf
05.12.2016 Лучшие домашние 3D-принтеры. Выбор ZOOM
09.09.2016 Смартфон научился на слух воровать чертежи из 3D-принтера
14.07.2016 SAP и APWorks преобразуют производственную логистическую цепочку при помощи 3D-печати
16.03.2016 Медведеву показали российский 3D-принтер нового поколения
16.11.2015 Ricoh представила свой первый 3D-принтер
07.10.2015 Названы 10 важнейших технологий 2016 года
05.08.2015 Открытая платформа для 3D-печати Autodesk Spark теперь доступна в Windows 10
20.07.2015 Печать ракет на поле боя

Публикаций - 270, упоминаний - 501

3D печать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20988 13
HP Inc. 5101 11
Apple Inc - Эппл Рус 10101 10
Ростех - Ростехнологии 2301 10
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 33 10
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 524 9
SAP SE 4371 9
Google LLC 9415 9
Siemens AG - Сименс Россия 2222 8
Nvidia Corp 3016 7
Arduino Software 42 5
Intel Corporation 10785 5
Dassault Systemes 182 5
Meta - Facebook 4120 4
HP - Hewlett-Packard 3423 4
Lenovo Group 1995 4
Oracle Corporation 5807 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1720 4
Amazon Inc - Amazon.com 2521 4
Samsung Electronics 8938 4
Sony 5561 3
HTC Corporation 1374 3
IBM 8669 3
Deloitte - Делойт 237 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7772 3
VK - Mail.ru Group 2809 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 560 3
ROBBO Finland 3 3
Dell EMC 4468 3
Softline - Софтлайн 1737 3
Ланит ГК 1503 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1818 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3743 2
Lenovo Motorola 3318 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 721 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 453 2
Ростех - Швабе Холдинг 153 2
SUSE 310 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 2
Nokia Corporation 5235 2
Kickstarter 111 5
Lego 189 4
Airbus Group 186 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 250 2
Tesla Motors 261 2
Альфа-Банк 1328 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 2
Adidas 125 2
BMW 372 2
Boeing 895 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 296 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 2
Ford 351 2
Henkel - Хенкель Рус 28 2
Nike 152 2
Снежная Королева 43 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 98 2
BASF 42 2
Foster + Partners 5 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 2
Lehmann&Voss&Co 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4829 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 1
Северсталь ПАО 262 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 33 1
ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 9 1
Decathlon - Декатлон 26 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 59 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 223 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1764 1
Торий НПП 22 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 79 1
Випсибирь 1 1
Открытие ФК 566 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 1
eBay Inc 1560 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1903 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 12
МКС - Международная космическая станция 1381 6
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 120 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1240 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1159 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 159 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 3
Роснано 619 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 3
Президент Российской Федерации 1718 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7332 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 931 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2746 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 221 1
Роскачество - Российская система качества 20 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 152 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 53 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 610 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 38 1
Законодательное собрание Владимирской области 2 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы (ДНПиП) 58 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 68 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 85 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
U.S. Army - армия США 107 1
Федеральное казначейство России 863 1
Администрация Президента РФ 324 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 823 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1427 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1138 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 269 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 1
Wohlers Associates 2 1
ОРЯ - Общество Россия-Япония - Японо-российская ассоциация дружбы 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
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TM Capital 1 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований - Аналитический центр 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 3
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 3
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 82 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 361 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 2
ТПУ - Томский политехнический университет 85 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 2
FIIS - Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, сокращенно Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 17 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 2
Columbia University - Колумбийский университет 138 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 55 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 75 2
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
ФГБУН ИСПМ РАН - Институт синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова Российской академии наук 1 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 65 1
ИМЕТ РАН - Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 1 1
Cornell University - Корнеллский университет 100 1
LUT University - Технологический университет Лаппеэнранта 1 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 4 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 20 1
СамГУ - Самарский государственный университет 4 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 15 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 1
Princeton University - Принстонский университет 114 1
СПбПУ Политехник НТИ 4 1
LUT - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 1 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 9 1
SCI-Arc - Southern California Institute of Architecture - Институт Архитектуры Южной Калифорнии 1 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 93 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 283 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 216 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 162 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 546 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 494 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 78 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 86 1
РАН - Российская академия наук 935 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 2
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Robotics Expo 5 1
SAP Sapphire Now 6 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
Чёрная пятница (распродажи) 84 1
CeBIT 406 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 164 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 163 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 58533.
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