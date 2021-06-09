Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3D печать
Публикаций - 270, упоминаний - 501
3D печать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фролов Павел 40 9
|Путин Владимир 2437 4
|Weisler Dion - Вайслер Дион 14 3
|Кривозубов Павел 26 3
|Медведев Дмитрий 1583 3
|Евтушенко Олег 125 2
|Helmrich Klaus - Хельмрих Клаус 4 2
|Lores Enrique - Лорес Энрике 8 2
|Спиридонов Александр 35 2
|Песков Дмитрий 71 2
|Мантуров Денис 63 2
|Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 2
|Соловьев Владимир 101 2
|Прохоров Александр 91 2
|Дегтев Геннадий 90 2
|Бирин Дмитрий 1 1
|Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
|Сачик Юрий 1 1
|Кузьменков Дмитрий 1 1
|Климович Юрий 1 1
|Трофимов Дмитрий 15 1
|Навроцкий Владимир 1 1
|Микриуков Николай 1 1
|Аверченков Михаил 1 1
|Устинов Максим 2 1
|Бит Дашту Константин 1 1
|Васильев Андрей 16 1
|Дуб Алексей 1 1
|Родионов Алексей 3 1
|Евдокимов Владислав 1 1
|Eef de Ridder - Эйв де Риддер 1 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Клейн Константин 8 1
|Петруца Роман 9 1
|Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
|Слудных Анатолий 8 1
|Зеренков Андрей 6 1
|Комлев Владимир 30 1
|Тихонов Александр 64 1
|Гвоздев Дмитрий 84 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru