Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3D-печать
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Публикаций - 135, упоминаний - 249
3D-печать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ОРЯ - Общество Россия-Япония - Японо-российская ассоциация дружбы 1 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759972, в очереди разбора - 663662.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759972, в очереди разбора - 663662.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru