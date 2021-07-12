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3D-печать


12.07.2021 «Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий 1
09.06.2021 В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий 2
01.06.2021 В столичных детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены 1
28.05.2021 Formlabs объявила о партнерстве с Autodesk 2
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии 4
12.03.2021 ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники? 2
13.01.2021 «Роббо» получила патент на 3D-принтер 3
30.12.2020 Три технологии ИИ 2020 года, которые определят будущее отрасли 1
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 2
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать 2
06.10.2020 Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации 1
17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий 3
25.08.2020 Концерн «Автоматика» представил роботизированную «руку» для освоения робототехники 1
20.08.2020 В России сконструировали «неубиваемый» дрон 1
18.08.2020 «Швабе» наращивает объем роботизированных систем в производстве продукции 2
09.07.2020 Raspberry Pi превратили в уникальный планшет на Linux. Видео 1
16.04.2020 Сеть Robboclub.Ru запускает франшизу онлайн-школ 1
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования 2
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики 1
27.02.2020 Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж 3
17.02.2020 Резидент «Сколково» получил грант Евросоюза на внедрение образовательной робототехники 1
03.02.2020 Топ-9 программ для создания 3D-моделей 2
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio 4
24.01.2020 Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати 17
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати 2
20.01.2020 Персонифицированная продукция 1
17.01.2020 Латвийская школа закупила оборудование «Роббо» для открытия класса робототехники 1
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России 1
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку 4
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере 1
25.11.2019 Юрий Гаврилов, CDTO Металлоинвеста — в интервью CNews: По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира 1
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей 1
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати 2
06.11.2019 Xerox собирается поглотить HP. Покупатель стоит втрое дешевле продавца 1
21.10.2019 Япония закупит российских роботов на полмиллиона евро 1
17.10.2019 Цифровизация малого бизнеса в России буксует, потому что ее не хочет руководство и не хватает денег 1
04.10.2019 HP выгонит на улицу 16% сотрудников 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 2
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер 3

Публикаций - 135, упоминаний - 249

3D-печать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 10
Microsoft Corporation 11060 10
HP Inc. 2905 10
Apple Inc - Эппл Рус 7692 9
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 8
Siemens AG - Сименс Россия 648 8
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 8
SAP SE 3211 7
Nvidia Corp 2015 6
Google LLC 7144 6
Intel Corporation 4169 5
Dassault Systemes 146 5
Oracle Corporation 3342 4
Lenovo Group 1636 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 4
Samsung Electronics 5651 4
Dell EMC 2397 3
HTC Corporation 1189 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
Arduino Software 27 3
HP - Hewlett-Packard 882 3
ROBBO Finland 3 3
Toshiba Corporation 1083 2
Lenovo Motorola 1004 2
GoPro Inc 36 2
Parallels Holdings 470 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Deloitte - Делойт 186 2
IBM 3537 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
SUSE 167 2
Ланит ГК 1155 2
Facebook 3765 2
GitHub 412 2
Nginx - Энджайникс 100 2
Cloudera 49 2
Kickstarter 95 4
Airbus Group 71 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Boeing 98 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 2
Tesla Motors 241 2
Альфа-Банк 1123 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
BASF 22 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Nike 85 2
BMW 249 2
Adidas 94 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Henkel - Хенкель Рус 23 2
UMA - United Music Agency 18 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Lego 84 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
GKN Powder Metallurgy 2 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Снежная Королева 38 1
АвтоВАЗ 118 1
ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 9 1
ЯКласс 19 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Mascotte 20 1
Jones Day 15 1
Exupery 1 1
Pixar 22 1
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 17 1
Traft - Трафт 23 1
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Випсибирь 1 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Президент Российской Федерации 1439 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
Администрация Президента РФ 267 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
Законодательное собрание Владимирской области 1 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Роснано 456 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ОРЯ - Общество Россия-Япония - Японо-российская ассоциация дружбы 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 54
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 8
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USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 5
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Принтер - Printer 95 5
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
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ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 9 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
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Google Android 10750 7
Nvidia GeForce GTX 2058 6
Microsoft Office 1934 3
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Apple iPad 3263 3
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Google RISE Awards 3 2
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Autodesk Revit 68 2
Amazon Alexa 138 2
Autodesk AutoCAD 176 2
Linux OS 4253 2
Apple Touch ID 207 2
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 2
Dassault Systemes - 3DExperience 62 2
Microsoft Cortana 141 2
IBM Watson 105 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
HP Envy - Серия ноутбуков 69 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 353 2
Google TPU - Google Tensor Processing Unit - Тензорный процессор 9 2
Intel Optane Memory 81 2
Microsoft Hololens 63 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
Фролов Павел 39 8
Путин Владимир 1824 4
Weisler Dion - Вайслер Дион 14 3
Кривозубов Павел 26 3
Евтушенко Олег 125 2
Helmrich Klaus - Хельмрих Клаус 4 2
Спиридонов Александр 35 2
Lores Enrique - Лорес Энрике 8 2
Песков Дмитрий 65 2
Мантуров Денис 56 2
Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Прохоров Александр 86 2
Дегтев Геннадий 85 2
Бирин Дмитрий 1 1
Сачик Юрий 1 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 89 1
Климович Юрий 1 1
Кузьменков Дмитрий 1 1
Трофимов Дмитрий 14 1
Навроцкий Владимир 1 1
Микриуков Николай 1 1
Аверченков Михаил 1 1
Устинов Максим 2 1
Бит Дашту Константин 1 1
Васильев Андрей 8 1
Дуб Алексей 1 1
Родионов Алексей 1 1
Евдокимов Владислав 1 1
Eef de Ridder - Эйв де Риддер 1 1
Кабанов Владимир 174 1
Клейн Константин 5 1
Петруца Роман 8 1
Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
Чимиричкина Мария 30 1
Слудных Анатолий 8 1
Иванов Константин 17 1
Комлев Владимир 29 1
Тихонов Александр 60 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 9
Япония 2778 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
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Европа 3745 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
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Северная Америка 1409 4
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Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
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Германия - Федеративная Республика 3624 3
Украина 3361 3
Таиланд - Королевство 359 3
Казахстан - Республика 2627 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 2
Сингапур - Республика 808 2
Индия - Республика 2169 2
Восточная Европа 1676 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Канада 1301 2
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований - Аналитический центр 3 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 2
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
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University of Oxford - Оксфордский университет 26 1
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
ФГБУН ИСПМ РАН - Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова Российской академии наук 1 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ИМЕТ РАН - Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 1 1
LUT University - Технологический университет Лаппеэнранта 1 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 4 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 1
СПбПУ Политехник НТИ 4 1
LUT - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 1 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
РАН - Российская академия наук 316 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CeBIT 85 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
SAP Sapphire Now 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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