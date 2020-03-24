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Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы О трансляции федеральных телеканалов



24.03.2020 Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать
04.04.2019 Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри
26.02.2019 Мобильное приложение телеканала СТС продолжает собирать награды
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018
13.03.2017 Телеканал Life хранит свой контент в виртуальном ЦОД «Инфосистем Джет»
10.03.2017 Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком»
20.12.2016 Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp
11.10.2016 Телеканал «Рен ТВ» перейдет к вещанию в формате HD
18.07.2016 «Триколор ТВ» включил в пакет «Детский» телеканал «Тлум HD»
16.05.2016 Телеканал 360° хранит свой видеоконтент в виртуальном ЦОД компании «Инфосистемы Джет»
18.11.2015 «Первый ТВЧ» запустил в эфир телеканал в формате 4К
18.08.2015 Пакеты спутникового ТВ «Телекарта» пополнились четырьмя телеканалами
18.06.2015 Власти начали войну с пиратскими трансляциями ТВ в интернете
07.02.2013 Телеканал Nova будут смотреть слепые
14.01.2013 Eutelsat запустил первый в Европе телеканал в стандарте Ultra HD (4K)
11.12.2012 Телеканал «ТВ АРМ РУ» продается за 80 млн руб.
31.10.2012 Евросоюз запретил Ирану вещать на своей территории
17.10.2012 Телеканал ПИК останется на спутнике
28.09.2012 МТV признан самым популярным телеканалом в Европе
10.09.2012 Телевидение Сирии продолжило вещание на европейских спутниках
29.08.2012 Телеканал Fashion TV запустил испанскую версию
21.08.2012 В Великобритании появится телеканал на хинди
21.08.2012 Телеканал грузинской оппозиции появился на Hotbird 13 гр. E
13.07.2012 Телеканал Viva Polska будет закодирован
08.06.2012 «Акадо» вводит новый телеканал высокой четкости
30.05.2012 Израильский телеканал Jewish News One будет вещать на украинском языке
15.05.2012 Sky News Arabia начал вещание с 3 спутников
29.03.2012 Уникальный коптский телеканал CTV перешел на режим специальных трансляций
26.09.2011 «Акадо» начинает трансляцию канала «Коммерсантъ ТВ»
29.08.2011 Телеканал РЕН ТВ запустил новый мультимедийный портал
03.08.2011 «Билайн ТВ» увеличил количество каналов высокой четкости
28.07.2011 Телеканал «Тула» использует решения Acronis для обеспечения непрерывного вещания
19.07.2011 Телеканал О2ТВ будет транслироваться в сети «Домашнего цифрового ТВ» «Билайн»
19.04.2011 Телеканал Nat Geo Wild расширяет границы вещания в России
01.03.2011 «Акадо» вводит новые развлекательные телеканалы в своей сети
26.01.2011 Телеканал «Первый Информационный Кавказский» начал свою работу
19.01.2011 После бегства президента страны тунисский государственный спутниковый телеканал сменил тональность вещания, сетку передач и логотип
11.01.2011 Грузия возобновит спутниковое вещание на Россию 25 января
28.12.2010 Польский государственный спутниковый телеканал на белорусском лишился корпункта в Минске

Публикаций - 596, упоминаний - 650

Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 31
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 25
Yandex - Яндекс 5002 22
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 305 19
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 739 16
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 12
Eutelsat 143 9
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 9
Meta Platforms - Facebook 4262 9
Apple Inc 10673 8
Rambler Group - Рамблер ГК 810 7
Google LLC 10316 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1869 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 6
АФК Система ПАО 1638 6
VK - Mail.ru Group 3049 6
Twitter 2483 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 336 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 403 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 5
1С-Битрикс - Bitrix 440 4
SPB TV 45 4
6025 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 4
LG Electronics 3369 4
1С-ИжТиСи 5415 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 160 4
EPAM Vested Development 13 4
Sorsdata 5 4
Комстар ОТС Регионы 123 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1280 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 363 4
ОТР 176 4
GTS - Global Telesystems 40 4
Microsoft Corporation 22476 4
ГКС - Группа компаний Систематика 306 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 4
Revo Technologies 7 4
Газпром ПАО 1000 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 641 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 289 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 6
Walt Disney Company 556 5
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 438 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1826 4
ИСК - Ижевская строительная компания 1058 4
Альфа-Банк 1470 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 4
PPE Group 15 4
Восточный Банк 229 4
Avito - Авито 234 4
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 4
FGI Wireless 11 4
Gett 66 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 156 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 3
Paramount Pictures Corporation 118 3
Warner Bros. International Television Distribution 265 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 2
A&NN 15 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 913 2
Норвик банк 3 2
Телеспорт 6 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 16 2
Hyundai Motor 316 2
Era Capital 12 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 62 2
Согласие СК 1077 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - IMHO VI 59 2
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
Ford 385 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 29
Правительство РФ 8171 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 17
Президент Российской Федерации 3713 17
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 5
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1446 3
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 529 3
Счётная палата РФ 624 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 578 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 514 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 646 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1894 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1450 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 571 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2333 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2383 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 150 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры 24 1
Правительство Калининградской области 60 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 1
Избирательная комиссия Челябинской области 1 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 55 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 37 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2512 4
АФТ - Ассоциация Финтех 251 4
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 3
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 174 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 193
Website - Вебсайт 9248 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 35
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2251 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 24
Сервер - Серверные платформы 10468 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8222 15
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Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3517 3
Google Android 11952 26
Apple iOS 6419 20
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 63 11
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 115 7
ЭОС Дело СЭД 4107 7
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 75 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 5
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Microsoft MSN - Microsoft Network 626 3
Яндекс.Эфир 17 3
МТС ТВ - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ 71 3
LG 75SM99 2653 3
Google Play - Google Store - Android Market 2731 3
Apple - App Store 2434 3
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 133 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4102 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 2
Google Android TV 202 2
Myspace - социальная сеть 635 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 441 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 2
WhatsApp Messenger 743 2
Apple iPod 1367 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 2
Linux OS 7656 2
Apple iPhone 6 2536 2
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 90 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6240 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 274 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 307 2
Amedia Premium HD 28 2
ТТК ТВ 7 2
Oracle Java - язык программирования 2550 1
Samsung Galaxy 793 1
Apple macOS X - Rhapsody 1493 1
МТС Афиша 3 1
Google+ Социальная сеть 205 1
Microsoft Edge - браузер 1890 1
Исанин Антон 9311 8
Владимиров Максим 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Чернышенко Дмитрий 319 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Мамут Александр 126 4
Юсупов Шерзод 4 4
Зюзин Иван 4 4
Медведев Дмитрий 1603 4
Богуславский Леонид 30 4
Абгарян Ваган 4 4
Путин Владимир 2539 3
Чубайс Анатолий 193 3
Левин Леонид 112 3
Истомин Максим 26 3
Филиппов Кирилл 21 2
Абрамович Роман 31 2
Журавлев Алексей 10 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
Ахмадинежад Махмуд 37 2
Лапшина Екатерина 14 2
Дерипаска Олег 35 2
Кочетков Владислав 247 2
Царева Юнона 4 2
Орлов Николай 12 2
Волин Алексей 114 2
Киселев Олег 21 2
Смирнов Константин 17 2
Бельская Яна 9 2
Медников Дмитрий 21 2
Багдасарян Дмитрий 23 2
Йордан Борис 5 2
Потанин Владимир 32 2
Лукашенко Александр 82 1
Щеголев Игорь 685 1
Евтушенков Владимир 194 1
Hardy Tom - Харди Том 2 1
Лавров Сергей 22 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Россия - РФ - Российская федерация 108032 133
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 40
Европа 12132 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 19
Германия - Федеративная Республика 8849 18
Франция - Французская Республика 5638 17
Ближний Восток 2547 14
Украина 6194 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 10
Иран - Исламская Республика Иран 952 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2060 9
Азия - Азиатский регион 3794 8
Испания - Королевство 2901 7
Израиль 1756 7
Индия - Республика 4257 7
Польша - Республика 1556 7
Грузия 1060 7
Великобритания - Лондон 2030 7
Беларусь - Белоруссия 3512 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1896 6
Нидерланды 2189 6
Казахстан - Республика 4458 6
Европа Восточная 2924 6
Швеция - Королевство 2057 6
Иран - Тегеран 153 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5438 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2175 5
Италия - Итальянская Республика 3296 5
Чехия - Чешская Республика 1051 5
Финляндия - Финляндская Республика 1791 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3055 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 5
Россия - СФО - Новосибирск 3264 5
Земля - планета Солнечной системы 7381 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 5
Америка Северная 2648 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5146 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 17259 9
Пиратство - Авторское право 557 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2732 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1933 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 14965 6
Федеральное законодательство 1905 6
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7686 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 580 5
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 3883 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 745 5
Торговая марка - Товарный знак 1025 4
Мошенничество - Махинации 2058 4
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 60 3
Образование в России 452 3
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 675 2
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MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 12
Thomson Reuters - Рейтер 5731 12
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СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 10
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CNBC - Consumer News and Business Channel 151 6
Коммерсантъ - Издательский дом 884 6
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2265 6
Россия 24 - телеканал 98 5
Viacom - Video & Audio Communications 117 5
23ABC News 151 5
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 119 5
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 68 5
NBC News 165 4
Пятый канал - Телеканал 51 4
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 4
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 4
NEWSru.com 221 4
Ведомости 367 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 75 3
CNews TV 521 3
National Geographic 81 3
NBC Universal Media 71 3
NYT - The New York Times 956 3
РИА Новости 766 3
Associated Press 1975 3
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 33 3
Первый информационный кавказский - телеканал 7 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 3
Россия-1 - телеканал 20 2
Sky News - Телеканал 22 2
Bloomberg 1009 2
Муз-ТВ - телеканал 37 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
500 Startups 4447 2
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451 Research Group 86 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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