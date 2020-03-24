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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы О трансляции федеральных телеканалов
Публикаций - 596, упоминаний - 650
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9311 8
|Владимиров Максим 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Чернышенко Дмитрий 319 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Мамут Александр 126 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Медведев Дмитрий 1603 4
|Богуславский Леонид 30 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Путин Владимир 2539 3
|Чубайс Анатолий 193 3
|Левин Леонид 112 3
|Истомин Максим 26 3
|Филиппов Кирилл 21 2
|Абрамович Роман 31 2
|Журавлев Алексей 10 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
|Ахмадинежад Махмуд 37 2
|Лапшина Екатерина 14 2
|Дерипаска Олег 35 2
|Кочетков Владислав 247 2
|Царева Юнона 4 2
|Орлов Николай 12 2
|Волин Алексей 114 2
|Киселев Олег 21 2
|Смирнов Константин 17 2
|Бельская Яна 9 2
|Медников Дмитрий 21 2
|Багдасарян Дмитрий 23 2
|Йордан Борис 5 2
|Потанин Владимир 32 2
|Лукашенко Александр 82 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Евтушенков Владимир 194 1
|Hardy Tom - Харди Том 2 1
|Лавров Сергей 22 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
|500 Startups 4447 2
|Gartner 3301 1
|451 Research Group 86 1
|Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
|Counterpoint Research 38 1
|РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru