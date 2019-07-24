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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы
О трансляции федеральных телеканалов
Публикаций - 69, упоминаний - 69
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
|Gartner 3208 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
|Counterpoint Research 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru