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Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы
О трансляции федеральных телеканалов



24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать
26.02.2019 Мобильное приложение телеканала СТС продолжает собирать награды
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018
13.03.2017 Телеканал Life хранит свой контент в виртуальном ЦОД «Инфосистем Джет»
10.03.2017 Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком»
20.12.2016 Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp
11.10.2016 Телеканал «Рен ТВ» перейдет к вещанию в формате HD
18.07.2016 «Триколор ТВ» включил в пакет «Детский» телеканал «Тлум HD»
16.05.2016 Телеканал 360° хранит свой видеоконтент в виртуальном ЦОД компании «Инфосистемы Джет»
18.11.2015 «Первый ТВЧ» запустил в эфир телеканал в формате 4К
18.08.2015 Пакеты спутникового ТВ «Телекарта» пополнились четырьмя телеканалами
18.06.2015 Власти начали войну с пиратскими трансляциями ТВ в интернете
11.12.2012 Телеканал «ТВ АРМ РУ» продается за 80 млн руб.
19.04.2011 Телеканал Nat Geo Wild расширяет границы вещания в России

Публикаций - 69, упоминаний - 69

Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Триколор - Национальная спутниковая компания 256 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8568 5
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7866 5
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 298 5
SPB TV 45 4
LG Electronics 3145 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 3
Samsung Electronics 8998 3
Инфосистемы Джет 850 2
SES 57 2
Google LLC 9548 2
Viasat 74 2
Apple Inc 10203 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 689 2
Twitter 2307 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7549 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1841 2
Landata - Ландата 62 1
Yandex - Яндекс 4674 1
Dyn - DNS-провайдер 17 1
RRC 136 1
Крок - Croc 1578 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 1
ЛАНИТ - Comptek - Комптек 179 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6251 1
Элекард - Elecard 11 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 68 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 97 1
Huawei Technologies 388 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 1
Panasonic Europe 5 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Akamai Technologies 133 1
Синтерра - Synterra 771 1
Ренова-Медиа 73 1
Globecast 8 1
Verint 24 1
SmartLabs - СмартЛабс 32 1
НСК - Наша Сервисная Компания 41 1
Орион-Экспресс - Телекарта 134 5
Paramount Pictures Corporation 114 2
РЖД - Российские железные дороги 1350 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 155 1
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 145 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Warner Bros. International Television Distribution 262 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 50 1
Открытие ФК - Росгосстрах 244 1
Bain Capital Ventures 31 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 376 1
Virgin Hyperloop 11 1
Shopping Live 5 1
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7460 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2077 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3331 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 317 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1250 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 400 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 13 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1149 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 256 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 417 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 479 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 298 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 75 1
Президент Российской Федерации 2060 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2433 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2544 13
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 557 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 1276 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 758 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2026 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 16860 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3651 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1686 3
Мобильное приложение - Mobile app 2292 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 111 2
Спутниковое телевидение - Satellite television 72 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1587 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 836 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1041 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3532 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4179 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 99 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 228 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 601 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 229 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 45 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 604 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 446 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 1
HD-PLC - High Definition Power Line Communication - Коммуникационная сеть, транспортом которой является обычная электропроводка квартиры, офиса или предприятия 1 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 201 1
Apple iPhone Touch Disease - тактильный синдром - неисправность сенсора 5 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 63 1
Website - Вебсайт 701 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 929 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 141 1
SS - Second Screen 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5736 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1039 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1372 1
Google Android 11590 3
ТТК ТВ 6 2
Apple iOS 6254 2
МТС ТВ - МТС СТВ 64 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 2
Amedia Premium HD 28 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 61 1
Космическая связь - Экспресс-АТ - российский спутник связи 25 1
Apple iPhone 6 581 1
Apple iPhone 5 733 1
Apple macOS X - Rhapsody 1434 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
ТТК EurasiaHighway - Трансконтинентальная магистраль 4 1
TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 9 1
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 1
Rakuten Viber Beats & Vibes 1 1
Philips Ambilight 66 1
Proxima.TV OTT IPTV 1 1
Apple - App Store 2362 1
Rakuten Viber 465 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 45 1
Samsung Galaxy Note 609 1
Google Play - Google Store - Android Market 2650 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5887 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 235 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 230 1
Google+ Социальная сеть 199 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 200 1
Яндекс.Маркет 483 1
Google Chrome - браузер 1177 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1682 1
Microsoft Edge - браузер 1788 1
Opera Browser - Браузер 870 1
Филиппов Кирилл 21 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 2
Зиссер Юрий 1 1
Холодов Алексей 11 1
Кроль Алексей 8 1
Дайненко Александр 1 1
Прокопенко Александр 1 1
Волошин Кирилл 20 1
Орлов Николай 11 1
Братчикова Наталья 7 1
Ковалев Анатолий 4 1
Савюк Виктор 35 1
Золотова Марина 1 1
Чекина Людмила 1 1
Лапатко Алла 1 1
Данилова Дарья 1 1
Чернявская Юлия 1 1
Повалишев Сергей 1 1
Чернявская Евгения 1 1
Медников Дмитрий 21 1
Лысенко Анатолий 5 1
Горячев Михаил 4 1
Назаров Сергей 55 1
Песков Дмитрий 72 1
Фролов Павел 43 1
Лавров Сергей 22 1
Волин Алексей 114 1
Никифоров Николай 1142 1
Наумов Максим 85 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 140 1
Абади Лоран 5 1
Ткаченко Екатерина 1 1
Коновалов Сергей 7 1
Чайковская Наталья 2 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 44 1
Park Kevin - Парк Кевин 2 1
Mollenkopf Steven - Молленкопф Стивен 1 1
Biden Joe - Байден Джо 39 1
Петухов Антон 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 88941 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12100 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35434 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11738 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11692 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28167 8
Беларусь - Белоруссия 3227 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9822 5
Европа 7630 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4219 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1832 3
Прибалтика - Балтия 1200 3
Финляндия - Финляндская Республика 1651 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1804 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1717 2
Армения - Республика 1048 2
Россия - Сибирь 1392 2
Африка - Африканский регион 2682 2
Швеция - Королевство 1879 2
Франция - Французская Республика 4990 2
Польша - Республика 1471 2
Норвегия - Королевство 1050 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 915 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11318 2
Япония 8019 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1946 2
США - Калифорния - Сан-Диего 285 1
Сахара - пустыня 105 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
США - Вермонт - Берлингтон 26 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 1
Нидерланды 2026 1
США - Мичиган 166 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
США - Флорида 666 1
Балтийское море - Варяжское море 29 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 38 1
Африка Северная 178 1
Украина 5586 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 685 1
Русский язык 2180 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 113 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 526 1
Дед Мороз 153 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 501 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1522 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1871 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 223 1
Пиратство - Авторское право 306 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 20 1
Абонентская база 224 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 95 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 338 5
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 190 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 3
Viacom - Video & Audio Communications 114 3
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 25 2
Пятый канал - Телеканал 44 2
Россия 24 - телеканал 94 2
Рен ТВ - телеканал 56 2
КХЛ HD - телеканал 22 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 20 1
Россия К - телеканал 9 1
NBC News 165 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
NBC Universal Media 62 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
Русский роман - телеканал 12 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
KrebsOnSecurity 14 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
E Terra Journal 1 1
Associated Press 1966 1
Newzoo - Игровая аналитика 15 1
Bloomberg 977 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1842 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 116 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 277 1
Gartner 3208 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
Counterpoint Research 34 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 1
CSTB Telecom & Media 50 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 16 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
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