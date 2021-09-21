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НСИ
Управление нормативно-справочной информацией


21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 2
30.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 200 рабочих мест в сети лабораторий «Бехдошти» 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 2
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий 2
31.03.2021 Prof-IT Group завершила проект перевода завода ВРК «Сапфир» на новую ERP-систему 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
15.12.2020 «Лестэр ИТ» снизила стоимость интеграционных решений для платформы ИРС «Перевозки» 1
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 1
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области 2
03.11.2020 Авиакомпания «Азимут» ускорила работу в программе «1С» 1
26.10.2020 IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура» 1
15.10.2020 «Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group 2
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA 1
10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией 1
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» 1
06.08.2020 Segezha Group повысила эффективность автоматизации связанных бизнес-процессов 3
14.07.2020 ITPS построит комплексные системы на базе SAP в Узбекистане 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 3
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM» 4
29.05.2020 «1С-Рарус» автоматизировал финансовое планирование в уральской сети аптек 1
06.12.2019 «Барс груп» расширила свое решение послепродажного обслуживания 1
02.12.2019 «Макфа» внедрила облачный сервис B2B-Center для управления справочником закупки 2
22.10.2019 IBS разработала единые принципы работы с МТР для «Норникеля» 2
01.07.2019 IBS стандартизировала данные в «Северстали» с помощью машинного обучения 1
16.05.2019 «Крок» перевел заводы «Локотеха» на «1С:ERP управление предприятием 2» 1
16.04.2019 ТГК-1 готовится к внедрению риск-ориентированного планирования ремонтов 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
27.03.2019 «Первый бит» помог ускорить бизнес-процессы в российском представительстве Hyosung 1
25.02.2019 «Казаньоргсинтез» запустил «умные ремонты» на базе SAP 2
21.11.2018 «Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» 1
23.10.2018 «Фогсофт» обновил систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
17.09.2018 «Первый БИТ» объединил учет шести птицефабрик в единой системе для группы «Черкизово» 4
13.09.2018 «Ферронордик машины» планирует бюджет и сокращает ручной труд с помощью «1С:Консолидация» 1
23.08.2018 Как Минфин наводит порядок в данных о населении и юрлицах 1
06.08.2018 Постройка цифровых платформ обойдется в 24 миллиарда. Кто получит эти деньги? 1
29.06.2018 АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом» 1

Публикаций - 132, упоминаний - 172

НСИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3733 11
Microsoft Corporation 11060 11
SAP SE 3211 9
Крок 1219 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
АФК Система ПАО 994 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 3
1С-Рарус 536 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
Гэндальф - Gendalf 59 2
Navicon - Навикон 198 2
Парус 202 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Maykor - Мэйкор 259 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Комстар Регионы 89 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Ростех Азимут 16 1
Телеком-защита 48 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 1
FogSoft - ФогСофт 42 1
Agfa Gevaert 9 1
Google LLC 7144 1
BearingPoint - БерингПоинт 26 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 7 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 1
ITOB - АЙТОБ 4 1
Алтимета - Ultimeta 12 1
iTeco - Ай-Теко 715 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Ланит ГК 1155 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Макфа - Makfa 3 1
Восток-Сервис ГК 11 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 9 1
Вятский фанерный комбинат 2 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
Сибур Химпром 16 1
Hyosung 2 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 2 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 3 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
Мотовилихинские заводы 10 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
АвтоВАЗ 118 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Renault - Рено Россия 88 1
Северсталь ПАО 204 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Аэрофлот 493 1
Норникель - Норильский никель 177 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 4
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
МИАЦ БУ Минздрава Чувашии - Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Федеральное казначейство России 766 1
Администрация Президента РФ 267 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство РФ 2201 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 8
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 72 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 2
Проверка контрагентов 53 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 1 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Microsoft Excel 436 4
SQL - Язык программирования 432 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 3
Microsoft SQL Server 793 3
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Google Android 10750 2
Apple iOS 5741 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 2
SAP Work Management 8 1
FogSoft iTender 24 1
FogSoft iTender SRM 3 1
eXpressApp Framework - XAF 2 1
1С-Рарус Альфа-Авто 20 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 1
Lester ИРС Перевозки - Информационно-Расчетная Система Перевозки 2 1
ИнтэлЛекс Этран - электронная транспортная накладная 17 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Microsoft Office 2007 98 1
IBM Cognos BI 141 1
SAP Sybase 77 1
НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 1 1
БФТ ЕНСИ 1 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 8 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 4 1
Обращения граждан 37 1
1С:Консолидация 7 1
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
Вахнин Павел 51 4
Акопова Кристина 4 4
Соболев Андрей 4 2
Самойленко Максим 65 2
Данилов Баир 2 2
Гузев Иван 12 2
Пересторонин Юрий 8 2
Минигулов Фарид 1 1
Бартенева Мария 23 1
Зубков Александр 6 1
Рудычева Наталья 81 1
Мальцев Виктор 2 1
Третьяков Николай 3 1
Силантьев Юрий 1 1
Богатырев Олег 6 1
Казанцев Сергей 11 1
Бухтояров Артем 2 1
Базнамин Артем 1 1
Кислицын Денис 1 1
Облетников Борис 2 1
Гуцол Оксана 1 1
Поворозник Ирина 1 1
Гуль Игорь 2 1
Малявкин Александр 22 1
Мякишева Марина 84 1
Степанов Антон 56 1
Прозоровский Василий 40 1
Демидов Михаил 124 1
Островский Владимир 22 1
Сафронов Роман 33 1
Макаров Станислав 111 1
Крашенинников Александр 1 1
Толокольников Александр 2 1
Коконов Андрей 2 1
Кабанцов Александр 3 1
Тимашов Алексей 8 1
Вахрушев Илья 7 1
Моряков Павел 4 1
Токарева Мария 1 1
Катаржис Мария 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Казахстан - Республика 2627 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Россия - Кемеровская область 467 2
Россия - Кировск - Кировская область 303 2
Япония 2778 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Москва - Зеленоград 28 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Узбекистан - Ташкент 104 1
Россия - Реутов 43 1
Россия - Раменское 37 1
Россия - Республика Карелия 298 1
Россия - Тольятти 235 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Улан-Удэ 139 1
Россия - Иваново 191 1
Россия - Ростовская область 861 1
Россия - Санкт-Петербург Южный - Город-спутник 1 1
Россия - Южный Урал 89 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Киров 244 1
Россия - Владимир 159 1
Абхазия - Республика 103 1
Кандым - газоконденсатное месторождение Узбекистана 1 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
МТР - Материально-технические ресурсы 25 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
CNews Analytics 1988 8
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759249, в очереди разбора - 662939.
Создано именных указателей - 46354.
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