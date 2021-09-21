Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НСИ
Управление нормативно-справочной информацией
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 132, упоминаний - 172
НСИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
|HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
|Вахнин Павел 51 4
|Акопова Кристина 4 4
|Соболев Андрей 4 2
|Самойленко Максим 65 2
|Данилов Баир 2 2
|Гузев Иван 12 2
|Пересторонин Юрий 8 2
|Минигулов Фарид 1 1
|Бартенева Мария 23 1
|Зубков Александр 6 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Мальцев Виктор 2 1
|Третьяков Николай 3 1
|Силантьев Юрий 1 1
|Богатырев Олег 6 1
|Казанцев Сергей 11 1
|Бухтояров Артем 2 1
|Базнамин Артем 1 1
|Кислицын Денис 1 1
|Облетников Борис 2 1
|Гуцол Оксана 1 1
|Поворозник Ирина 1 1
|Гуль Игорь 2 1
|Малявкин Александр 22 1
|Мякишева Марина 84 1
|Степанов Антон 56 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Демидов Михаил 124 1
|Островский Владимир 22 1
|Сафронов Роман 33 1
|Макаров Станислав 111 1
|Крашенинников Александр 1 1
|Толокольников Александр 2 1
|Коконов Андрей 2 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Тимашов Алексей 8 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Моряков Павел 4 1
|Токарева Мария 1 1
|Катаржис Мария 1 1
|CNews Analytics 1988 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759249, в очереди разбора - 662939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759249, в очереди разбора - 662939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru