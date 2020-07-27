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День Победы
9 Мая
Парад Победы


27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
20.05.2020 «Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее 1
15.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк» 3
27.04.2020 «Ростелеком» обнулил стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов ВОВ и блокадников 1
26.02.2020 «Ростелеком» предоставит бесплатную стационарную телефонную связь ветеранам войны и блокадникам 1
06.09.2019 Портал «Окно в город» покажет праздничные гуляния Москвы в День города 1
23.04.2019 «Ростелеком» в честь Дня Победы подарит ветеранам бесплатное общение с однополчанами 1
01.02.2019 Власти России разрешат сбивать дроны. Зачем и в каких случаях? 1
27.12.2018 Tele2 определила самые трафиковые события 2018 года на основе больших данных 1
12.05.2017 «Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета в сети LTE и LTE-Advanced в Мирном 1
20.09.2016 Анонсы онлайн-трансляций московских событий с камер видеонаблюдения доступны по подписке 1
01.07.2016 Москвичи смогут виртуально присоединиться к ночному велопараду 1
21.06.2016 Первая электронная национальная библиотека объединит всю страну к концу 2016 г. 1
10.06.2016 Столичный сервис «Окно в город» запустил онлайн-трансляцию фестиваля «Наш продукт» 1
20.05.2016 Сервис «Окно в город» поможет москвичам избежать очереди в музей 1
28.04.2016 Обновленный сервис «Окно в город» покажет, как Москва готовится к Пасхе 1
27.04.2016 Москвичи увидят подготовку к параду Победы в режиме онлайн 2
25.04.2016 «Ростелеком» предоставит бесплатные звонки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1
28.10.2015 Tele2 расширила сеть дистрибуции в Красноярском крае 1
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 1
14.09.2015 ТТК снизил стоимость кабельного телевидения для ветеранов в Хабаровске 1
03.09.2015 Онлайн-трансляция с московских камер видеонаблюдения поможет избежать давки в День города 1
18.06.2015 Столичный сервис «Окно в город» покажет гуляния выпускников в Парке Горького 1
30.04.2015 5 мая 2015 г. в городе федерального значения Севастополь состоится торжественное открытие филателистического салона ФГУП Издатцентр «Марка» 1
29.04.2015 МГТС предоставит две недели бесплатных звонков участникам Великой Отечественной войны 1
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7» 1
02.04.2015 В пресс-центре ТАСС состоялась конференция «Россвязь и Почта России: к 70-летию Великой Победы» 2
20.03.2015 21 марта 2015 г. состоится торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России 1
11.03.2015 Выбраны лучшие работы Всероссийского конкурса рисунка «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 1
10.12.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Белгородской области 1
05.05.2014 МГТС дарит бесплатные звонки участникам Великой Отечественной войны 1
07.05.2013 Российские операторы связи подготовили льготные тарифы и мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны 2
07.05.2013 МГТС обеспечит ветеранов бесплатной связью 2
06.05.2013 9 мая в салонах связи «Билайн» Сибири абоненты смогут бесплатно позвонить в любую точку страны 1
05.03.2013 Сотовые операторы сделают связь доступнее для ветеранов 1
30.05.2011 Акции в мае: хороший старт для «Яндекса» и обвал для остальных 1
22.06.2010 МГРС провела ряд назначений на ключевые посты компании 1
09.06.2010 Ноутбуки и нетбуки: хиты продаж мая 2010 1
07.05.2010 CNews поздравляет читателей с юбилеем Победы! 3
01.05.2010 Издательство Snowball вошло в состав группы компаний «1С-СофтКлаб» 1

Публикаций - 42, упоминаний - 53

День Победы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Почта России ПАО 1579 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Связной ГК 884 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Евросеть 892 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 79 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 3
Правительство Москвы 653 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 8 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
Музеон - парк искусств 9 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 7 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Парк Зарядье 14 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Куликово поле - Музей-заповедник 3 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Безопасный город 347 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
ДИТ Москвы - портал Окно в город 17 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Электронный дневник 26 1
ЕС ОрВД - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации 3 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 9 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
Nintendo Wii - игровая консоль 339 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 165 1
Nintendo DS - игровая консоль 140 1
Осеевский Михаил 221 2
Страшнов Дмитрий 109 1
Доронин Александр 3 1
Колпаков Александр 5 1
Вершинин Александр 4 1
Линник Иван 55 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 9 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 10 1
Семенов Александр 69 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Прохоров Юрий 44 1
Калинин Дмитрий 8 1
Костерин Александр 20 1
Духовницкий Олег 91 1
Собянин Сергей 211 1
Путин Владимир 1828 1
Бжемухов Азамат 1 1
Пискарев Василий 3 1
Казарин Станислав 100 1
Житинский Сергей 6 1
Колотовкин Сергей 1 1
Ковалев Николай 3 1
Головин Дмитрий 21 1
Летунов Илья 48 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 24
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Казахстан - Республика 2650 3
Армения - Республика 690 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Россия - Хабаровск 624 3
Узбекистан - Республика 827 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Литва - Литовская Республика 332 2
Туркмения - Туркменистан 196 2
Южная Осетия - Республика 81 2
Москва - Красная площадь 23 2
Молдавия - Республика Молдова 433 2
Абхазия - Республика 103 2
Москва - Воробьёвы горы 15 2
Россия - Севастополь 420 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Таджикистан - Республика 439 2
Россия - Тульская область 754 2
Россия - Тверская область 249 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 2
Россия - Красноярск 853 2
Латвия - Латвийская Республика 453 2
Украина 3398 2
Эстония - Эстонская Республика 420 2
Грузия 693 2
Китай - Шанхай 246 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Красноярский край 668 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Владивосток 866 1
Великая Отечественная война 123 9
Великая Отечественная война - Блокада Ленинграда 3 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Русский язык 1000 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
CNews Analytics 1991 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 4 4
Ночь в музее 4 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769333, в очереди разбора - 673017.
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