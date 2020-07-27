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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
День Победы
9 Мая
Парад Победы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 53
День Победы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
|Осеевский Михаил 221 2
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Доронин Александр 3 1
|Колпаков Александр 5 1
|Вершинин Александр 4 1
|Линник Иван 55 1
|Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 9 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 10 1
|Семенов Александр 69 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Калинин Дмитрий 8 1
|Костерин Александр 20 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Собянин Сергей 211 1
|Путин Владимир 1828 1
|Бжемухов Азамат 1 1
|Пискарев Василий 3 1
|Казарин Станислав 100 1
|Житинский Сергей 6 1
|Колотовкин Сергей 1 1
|Ковалев Николай 3 1
|Головин Дмитрий 21 1
|Летунов Илья 48 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 1
|CNews Analytics 1991 1
|Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769333, в очереди разбора - 673017.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769333, в очереди разбора - 673017.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru