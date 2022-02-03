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ГИС Геоинформационная система геоинформационно-картографические технологии Geographic information system, GIS пространственные данные

ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - Geographic information system, GIS - пространственные данные


03.02.2022 «Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ
24.01.2022 Власти потратят 5,5 миллиардов на ИТ-систему защиту капиталовложений, которая пока им только навредила
10.12.2021 Российских арендодателей жилья загонят в единую ГИС. Уклонистов будут штрафовать
01.11.2021 Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза
25.10.2021 «Гостех» станет обязательным с 2024 года
22.10.2021 Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа
01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха»
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab
15.04.2021 Власть разрешит бизнесу за деньги пользоваться государственными онлайн-сервисами
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки
28.12.2020 ГИС «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» переведена на РЕД ОС
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства
17.12.2020 Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан
14.12.2020 Власти начали тотальную проверку ИТ-ресурсов и ГИС госорганов
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП»
18.09.2020 Российские банки получили простой доступ в СМЭВ — в обход огромных затрат
09.09.2020 Более 11 тысяч педагогов Ленинградской области обучились работе с ГИС «СОЛО»
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела
20.08.2020 «ИТ-град» прошел переаттестацию облачной инфраструктуры для размещения ГИС
29.07.2020 Цифровые медкарты россиян будут выложены на портале госуслуг
03.07.2020 В России начинается внедрение отечественного шифрования в государственных инфосистемах
21.04.2020 В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами
02.03.2020 Generix Group и «Экстракод» представили решение для обязательной маркировки товаров
05.02.2020 Росреестр предложил сформировать экспертную группу по развитию геоинформационных технологий и пространственных данных
04.02.2020 Облако для проверяющих чиновников будет стоить 1,3 миллиарда
28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D
23.10.2019 Почта России и «Ланит» внедрили функцию самоконтроля в ГИС ЖКХ
26.09.2019 «Ланит» запустил новую функцию в ГИС ЖКХ
15.08.2019 В органах власти появятся ИТ-архитекторы, отвечающие за единообразие ГИС
02.07.2019 ФСБ в атмосфере тайны строит ГИС для учета компьютерных вирусов
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3
14.03.2019 ГИС для отлова мошенников на госзакупках переведут на блокчейн и отдадут новому хозяину
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза»
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО
26.12.2018 Власти узаконили ИТ-систему маркировки товаров
13.12.2018 Недокупленный «Ростехом» разработчик создал бесполезную ГИС за 400 миллионов
07.12.2018 M1Cloud и «Код Безопасности» анонсировали облачные решения для ГИС и ИСПДн, а также облачные возможности для защиты КИИ
31.10.2018 R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3

Публикаций - 1274, упоминаний - 1515

ГИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Esri 162 72
Esri CIS - Эсри СНГ 89 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 35
Data+ 36 31
Google LLC 10352 29
Совзонд - Sovzond 114 27
Yandex - Яндекс 5015 26
Microsoft Corporation 22497 25
Oracle Corporation 6035 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 22
1С-ИжТиСи 5461 14
6072 14
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 13
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 12
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 11
DigitalGlobe 125 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 10
SAP SE 4595 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 9
Прогноз 957 9
Сбер - Цифровая Платформа 526 9
Softline - Софтлайн 1870 9
Элемент ГК - Elementec 1523 9
Айтеко - iTeco 915 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Apple Inc 10683 8
NVision Group - Энвижн Груп 660 8
Цифра ГК 948 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Авикомп сервисез - Avicomp 30 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
HP Inc. 5313 6
Т-Платформы - T-Platforms 347 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 6
Рамэк-ВС 78 6
Data East - Дата Ист 19 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
Точка 1820 12
Газпром ПАО 1008 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Почта России ПАО 1853 7
Uber 287 7
Datum Group - Датум Групп 11 6
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 6
Яндекс.Такси 304 6
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 6
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 14 6
Яндекс.Еда 490 6
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 90 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 5
Самолёт ГК 216 5
Bentley Motors 64 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 28 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 4
Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 4
Газпром нефть 439 4
Аэрофлот - Aeroflot 648 4
Открытие ФК 2713 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 4
Россети Ленэнерго 786 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 3
X5 Group 709 3
Airbus Defence and Space - EADS 150 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 138 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 132
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 47
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 40
Президент Российской Федерации 3770 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 23
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 13
Правительство Москвы 1640 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 11
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 10
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 10
Счётная палата РФ 628 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 9 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 9
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 98 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 7
Федеральное казначейство России 1345 6
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 186 6
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 6
Администрация Президента РФ 904 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
ГИС-Ассоциация 231 13
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 2
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 7 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
Демократическая политическая партия США 91 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
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Беларусь - Белоруссия 3525 15
Казахстан - Республика 4467 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 13
Индия - Республика 4263 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 12
Канада 3319 12
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Украина 6212 7
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Россия - ПФО - Самарская область 939 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 627 7
Италия - Итальянская Республика 3310 7
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 204
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 141
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 122
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 96
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 94
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 69
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 69
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 68
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 57
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения 0 36
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 33
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 30
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 21
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Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 15
ЧС - Чрезвычайная ситуация 154 13
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 13
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 4
Business Insider 192 3
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РОИ - Российская общественная инициатива 73 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
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The Guardian - Британская газета 320 1
IEEE Access 3 1
Times 500 1
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
EurekAlert 270 1
USA Today 125 1
Silicon 459 1
News Corp 185 1
All Things Digital 167 1
9to5Mac 99 1
Известия ИД 307 1
AP - Associated Press 1975 1
Комсомольская Правда - газета 58 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
NYT - The New York Times 956 1
WikiLeaks 113 1
Wikipedia - Википедия 413 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Bloomberg 1009 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
500 Startups 4742 30
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Research and Markets 23 2
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TMR - Transparency Market Research 14 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
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Strategy Analytics 283 1
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IBM Research 107 1
TAdviser Report 6 1
Forrester Research 810 1
Fortune Global 500 280 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 66
ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 10
РАН - Российская академия наук 1397 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 3
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 11 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 42 2
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 34 2
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 2
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 2
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 5 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
Яндекс ШРИ - Школа разработки интерфейсов 16 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 10 1
Национальный аграрный университет Армении - Armenian National Agrarian University 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - НИИП имени В.В. Тихомирова - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова 2 1
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 4 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 0 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 42 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
Алтайский региональный ИТ-форум 4 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 26 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 33 1
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