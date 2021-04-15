Спецпроекты

Власть разрешит бизнесу за деньги пользоваться государственными онлайн-сервисами

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Владимир Бахур
Минцифры выступило с предложением коммерциализации инфраструктуры государственных электронных сервисов. Платные услуги с применением государственных инфосистем, не связанные с деятельностью госорганов, смогут оказывать операторы федерального масштаба.

На коммерческой основе

Минцифры России выступило с предложением закрепить на законодательном уровне возможность коммерческого использования государственных информационных систем (ГИС). Соответствующий проект федерального закона, предлагающий изменения в закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» размещен на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Проект предусматривает возможность оказания услуг физическим и юридическим лицам на платной основе с использованием инфраструктуры ГИС. В документе подчеркивается, что платные услуги не должны быть связаны с деятельностью госорганов и органов местного самоуправления.

Для организации механизма платных услуг с использованием ГИС предлагается привлекать оператора с существенным положением «в сети связи общего пользования на территориях не менее чем двух третей субъектов РФ», который будет самостоятельно финансировать создание дополнительной коммерческой инфраструктуры, и по факту оказания платных услуг вносить часть денег в госбюджет.

На усмотрение правительства

Согласно тексту проекта законопроекта, федеральный оператор, привлекаемый к коммерциализации госсервисов, будет своими силами и за свой счет формировать «новые элементы такой инфраструктуры, права на которые остаются у оператора».

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Минцифры предлагает коммерциализировать инфраструктуру ГИС

В качестве основания для разработки проекта законопроекта в документе указан п. 7 подраздела «Создание предпосылок для формирования новых видов бизнеса в цифровой экономике» раздела 6.1 «Государство как цифровая платформа» главы 6 «Ускорение технологического развития экономики и повышение производительности труда, в том числе на основе цифровизации» Общенационального плана действий, который был одобрен Правительством России 2 октября 2020 г.

Цели и случаи коммерческого использования инфраструктуры ГИС физическими и юридическими лицами, а также порядок взимания и определение размера платы в документе предлагается передать на усмотрение Правительства.

Операторы ГИС и грядущая унификация

В декабре 2020 г. CNews сообщил о победе Сбербанка в конкурсе Минцифры по оказанию услуг развития государственной цифровой платформы «Гостех». Победив на торгах, банк, согласно условиям контракта, становится технологическим оператором «Гостеха».

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Ожидается, что эта платформа возьмет на себя взаимодействие граждан и бизнеса с госуслугами и информационными системами госорганов. Сбербанк оказался единственным участником конкурса, при этом итоговая сумма контракта не отличается от первоначально предложенной и составляет 900 млн руб.

Крайний срок исполнения контракта – 31 мая 2022 г. включительно. В этот же день будет завершен весь эксперимент по созданию и запуску «Гостеха». В рамках выполнения задачи по созданию «Гостеха» Сбербанку потребуется реализовать платформу с поддержкой не менее 100 млн конечных пользователей, бесперебойную одновременную работу не менее 450 пользователей с временем отклика не более 10 секунд и одновременную работу не менее 120 тыс. конечных пользователей в интерфейсах мобильных устройств и веб-приложений. «Время отклика пользовательских интерфейсов приложений, разработанных на платформе, должно составлять не более пяти секунд в штатном режиме», – говорится в техзадании.

В настоящее время в России уже действует платная услуга по предоставлению биометрических данных россиян банкам по 200 руб. за штуку. Из этой суммы половину получает банк, разместивший биометрию пользователя, половина останется у «Ростелекома», который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС).

В середине февраля 2021 г. CNews также сообщил о планах создания федерального реестра с перечнем госорганов, финансовых и иных организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) и нотариусов, использующих ЕБС. Оператором реестра участников ЕБС, как и оператором самой системы, планируется назначить «Ростелеком». Участнику реестра одно обращение за биометрией в ЕБС обойдется в те же 200 руб.

В декабре 2020 г. CNews сообщил о разрабатываемом под эгидой Минцифры документе под названием «Единая техническая политика», целью которого является установить единые требования к созданию и развитию ГИС как на федеральном, так и на региональном уровнях.



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