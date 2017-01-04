NAVTEQ Corp

У Nokia больше нет навигационного бизнеса 1

Nokia продала свой навигационный бизнес 2

Nokia хочет продать свои карты компании Apple 2

Карты Nokia автоматически отключат двигатель в гибридах Ford 1

Nokia представила нового гендиректора и стратегию 1

Microsoft переименует Nokia 1

Nokia обиделась на iOS 7 и удалила свои карты Here из магазинов iPhone и iPad 1

Nokia хочет создать автомобиль без водителя 3

Shturmann объявил о старте продаж двухсистемного навигатора Link 500GL 1

Esri CIS представила комплексное решение для трехмерного моделирования городов 1

Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS 1

Вышла новая версия навигации Shturmann 1

Nokia выпустила бесплатные карты для iPhone и iPad 2

Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE и Android 1

Заказчики оценивают эффективность BI 1

Миллионы достопримечательностей для фотоаппаратов Nikon 1

Вышла бесплатная тестовая версия навигации Shturmann с картами Европы 1

Новое навигационное приложение от Aponia будет работать на базе данных Navteq 1

Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE 1