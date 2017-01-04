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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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NAVTEQ Corp
Navigation Technologies



04.01.2017 Intel вошла в долю бывшего картографического подразделения Nokia, проданного за 2,8 млрд евро 1
11.12.2015 У Nokia больше нет навигационного бизнеса 1
03.08.2015 Nokia продала свой навигационный бизнес 2
23.04.2015 Nokia хочет продать свои карты компании Apple 2
22.04.2015 Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here 1
15.04.2015 Официально: Nokia покупает Alcatel-Lucent. Этот бренд перестанет существовать 1
14.04.2015 Nokia собирается купить Alcatel-Lucent 1
24.10.2014 Отказавшись от производства мобильников, Nokia вышла на многомиллионную прибыль 1
03.09.2014 Карты Nokia автоматически отключат двигатель в гибридах Ford 1
20.08.2014 Из Nokia уволился «ответственный за новые продукты» 3
22.07.2014 «Настоящая Nokia» вернется на рынок с новыми устройствами 1
06.05.2014 Nokia инвестирует $100 млн в разработчиков ПО для автомобилей 1
29.04.2014 Nokia представила нового гендиректора и стратегию 1
21.04.2014 Microsoft переименует Nokia 1
27.12.2013 Nokia обиделась на iOS 7 и удалила свои карты Here из магазинов iPhone и iPad 1
27.11.2013 Обзор Explay Surfer 7.32 3G: добротный планшет с качественной навигацией 1
12.11.2013 «Яндекс» запустил «самую подробную русскоязычную карту мира» 1
12.11.2013 «Яндекс» полностью обновил «Карты» 1
28.08.2013 Nokia хочет создать автомобиль без водителя 3
18.06.2013 Российская разработка: экстремальный шлем дополненной реальности 1
04.06.2013 Обзор автонавигатора Explay iD-41: на поводу у интеллекта 2
15.05.2013 Shturmann объявил о старте продаж двухсистемного навигатора Link 500GL 1
15.05.2013 Круглый стол CNews: «Умный город 2013: задачи-решения-результаты» 1
03.04.2013 Esri CIS представила комплексное решение для трехмерного моделирования городов 1
27.02.2013 Как выбрать автомобильный навигатор. Советы ZOOM.CNews 1
07.02.2013 Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS 1
19.12.2012 Вышла новая версия навигации Shturmann 1
20.11.2012 Nokia выпустила бесплатные карты для iPhone и iPad 2
20.06.2012 Microsoft представила новую Windows для смартфонов. ФОТО 1
29.05.2012 Цифрокомпакт-навигатор Samsung WB850F: обзор первой камеры с картами и Wi-Fi 1
18.05.2012 Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE и Android 1
02.04.2012 «Открытые Технологии» разработали для «ВымпелКома» систему GSM-позиционирования «Поиск» 1
10.02.2012 Заказчики оценивают эффективность BI 1
08.02.2012 Nokia объявила об увольнении 4 тыс. человек 1
03.02.2012 Миллионы достопримечательностей для фотоаппаратов Nikon 1
30.01.2012 «Яндекс» создает подробную карту мира 3
26.12.2011 Вышла бесплатная тестовая версия навигации Shturmann с картами Европы 1
20.12.2011 Новое навигационное приложение от Aponia будет работать на базе данных Navteq 1
15.12.2011 Вышла новая версия навигации Shturmann для WinCE 1
07.11.2011 Navteq становится поставщиком карт для навигационной системы Sync MyFord Touch от Ford Motor Company 3

Публикаций - 148, упоминаний - 233
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172543, в очереди разбора - 1025620.
Создано именных указателей - 63175.
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