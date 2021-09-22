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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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U.S. President
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22.09.21 США ввели санкции против московского криптообменника 1
21.09.21 Америка пошла войной на криптобиржи 1
08.09.21 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 1
16.08.21 Китайцы купили крупнейшего в Британии производителя чипов и тут же вычеркнули США из числа клиентов 1
04.08.21 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 1
19.07.21 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 1
16.07.21 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 1
14.07.21 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 2
07.07.21 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов 1
03.06.21 Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео 1
01.06.21 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 1
12.05.21 Xiaomi уделала Америку 1
10.05.21 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1
15.04.21 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1
12.04.21 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 1
02.04.21 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
25.02.21 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники 2
12.02.21 Россияне могут остаться без смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme из-за американских санкций 1
08.02.21 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 1
21.01.21 Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты 3
22.12.20 Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США 1
17.12.20 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
14.12.20 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 3
03.12.20 В США отменили трамповские ограничения на въезд иностранных программистов 1
02.12.20 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 1
13.11.20 Поставщик Apple после ссоры с ней решил открыть свое производство в США 1
11.11.20 Спасение для Huawei под санкциями США: компания сможет собирать смартфоны на чипах Qualcomm 1
10.11.20 Из-за санкций США Huawei останется без своего суперпопулярного бренда 1
05.11.20 В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов 1
05.11.20 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
27.10.20 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 1
16.10.20 Китай бьет рекорды закупок иностранных микросхем назло запретам США 1
12.10.20 США разрешили TSMC делать процессоры для Huawei. Но только совершенно бесполезные 1
06.10.20 Microsoft снова купит Nokia 1
23.09.20 Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat 1
14.09.20 Microsoft осталась без TikTok. Китайцы ей отказали в пользу неожиданного конкурента 1
28.08.20 На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель 1
17.08.20 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 1
07.08.20 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
03.08.20 У Microsoft есть только 45 дней, чтобы купить Tiktok 2

Публикаций - 250, упоминаний - 290

U.S. President упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9366 39
Microsoft Corporation 20922 36
Apple Inc - Эппл Рус 10060 31
Huawei 3107 25
Meta - Facebook 4102 24
Intel Corporation 10761 23
Twitter 2274 21
Cisco Systems 4617 19
Yahoo! 3467 17
Samsung Electronics 8903 16
Broadcom Inc 446 15
Amazon Inc - Amazon.com 2500 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 458 14
Qualcomm Technologies 1515 14
IBM 8608 13
Oracle Corporation 5752 13
Juniper Networks 401 12
HP - Hewlett-Packard 3422 10
Commerce One 173 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 9
Xiaomi 959 8
Dell EMC 4458 8
AT&T Inc 1517 7
AOL - America Online 651 6
AMD - Advanced Micro Devices 3477 6
Nortel Networks 1269 6
Oracle - Sun Microsystems 2106 5
Sony 5558 5
Adobe Systems 1325 5
Verisign 343 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1482 5
Ростех - Ростехнологии 2281 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7432 5
Dell Technologies - Dell Computer 745 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 4
Yandex - Яндекс 4520 4
Alphabet 76 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 4
SEC Consult Services 1267 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 15
eBay Inc 1557 13
Boeing 895 7
Perla Penna 6 5
LinkedIn 545 5
Walmart - Wal-Mart Stores 318 4
Colonial Pipeline 17 4
SoftBank Group 202 3
GM - General Motors 418 3
CMGI 124 3
Bertelsmann 159 2
Rakuten Shopping - Buy.com 76 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 56 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 2
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 2
Merrill Lynch 427 2
Газпром-Медиа Холдинг 134 2
Lockheed Martin 659 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 45 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 2
Jaguar Land Rover 74 1
Метиз завод 10 1
iHerb - маркетплейс 12 1
Nikola Corporation 6 1
Arrival Group - Charge R&D 14 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
UMG - Universal Music Group 248 1
Francisco Partners Management 14 1
Uber 273 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
АТАК - сеть магазинов 20 1
Кассир.ру - Kassir.ru 14 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
AdWatch Isobar 42 1
Grundig 25 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) 158 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 53 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 44
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 24
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 14
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 14
Президент Российской Федерации 1700 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 9
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 9
Правительство РФ 2616 9
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 349 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1924 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1863 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 290 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 147 6
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 76 6
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 5
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 5
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 312 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 464 4
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 41 4
МКС - Международная космическая станция 1381 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 865 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 142 3
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 3
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 69 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1717 3
Федеральное казначейство России 857 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1932 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 18
Демократическая политическая партия США 48 8
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 93 3
Единая Россия - Политическая партия 216 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 3
ГИС-Ассоциация 183 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 32 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
Project Veritas 2 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 580 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 18
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1568 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 12
ARM64 - Архитектура процессора 1209 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1454 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2561 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 972 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6221 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4177 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2954 2
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 2
Smartphone - Смартфон 869 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 299 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3925 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1861 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1381 2
Социальные сети - Соцсети 101 2
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 125 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 54 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 77 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 83 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 1
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 92 1
Overphone - "сверхтелефон" 1 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 158 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1262 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 754 1
Пылесос - Vacuum cleaner 106 1
SAP Ariba 271 12
Apple iPhone - серия смартфонов 5791 10
Google Android 11587 9
Google YouTube - Видеохостинг 2155 6
Apple iPhone 4 727 6
Apple iOS 6169 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 392 6
Google Marketing Platform - DoubleClick 217 6
Western Digital - WD Cavier - Серия HDD 26 5
Microsoft Windows 10 10058 5
Apple iPad mini 392 5
Apple iPhone 7 255 5
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 295 5
Google Earth - Google Планета Земля 446 5
Microsoft Azure 1199 5
ByteDance TikTok 100 5
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 4
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 130 4
AWS - Amazon Web Services 594 4
Huawei Honor - Серия смартфонов 367 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1357 4
Nvidia GeForce GTX 3046 4
ByteDance Douyin 5 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 342 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 3
Microsoft Windows XP 2205 3
Huawei Mobile Services - HMS Core 56 3
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 608 3
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 7 2
Apple iPhone 11 157 2
WeChat - Мессенджер 98 2
Google Maps - Карты Google 578 2
Microsoft Windows 7 1726 2
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 120 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 167 2
Apple iPadOS 63 2
Intel Celeron - Серия процессоров 895 2
Huawei Mate - серия смартфонов 195 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 65
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 37
Путин Владимир 2374 23
Bush George - Буш Джордж 270 15
Медведев Дмитрий 1577 11
Biden Joe - Байден Джо 35 9
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 44 6
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 5
Щеголев Игорь 682 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 4
Ельцин Борис Николаевич 38 4
Никифоров Николай 1130 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 4
Рейман Леонид 985 4
Свердлов Денис 169 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 134 3
Мишустин Михаил 321 3
Бокова Людмила 80 3
Клишас Андрей 44 3
Podesta John - Подеста Джон 4 3
Оверчук Алексей 8 2
Попов Алексей 329 2
Шадаев Максут 405 2
Nicholas Henry - Николас Генри 4 2
Steve Jobs - Стив Джобс 976 2
Греф Герман 337 2
Кудрин Алексей 84 2
Комар Евгений 20 2
Scott Tony - Скотт Тони 7 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 2
Дворкович Аркадий 182 2
Samueli Henry - Самуэли Генри 6 2
Чернышенко Дмитрий 251 2
Ющенко Александр 25 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 270 2
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 2
Левин Леонид 88 2
Акимов Максим 167 2
Лугов Андрей 32 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 54 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 188
Россия - Российская федерация - РФ 81551 86
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 20
США - Колумбия - Вашингтон 1074 17
Франция - Французская Республика 4912 13
Индия - Республика 4051 12
Иран - Исламская Республика Иран 921 12
Германия - Федеративная Республика 7754 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11481 11
Канада 2834 10
Земля - планета Солнечной системы 6382 9
США - Калифорния 3039 9
США - Техас 769 8
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1223 8
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 456 7
США - Нью-Йорк 2581 7
Израиль 1606 7
Новая Зеландия 580 6
Австралия - Австралийский Союз 2484 6
Америка 989 6
США - Флорида 661 6
Европа 7221 6
Япония 7875 6
Ближний Восток 2473 5
США - Аризона 390 5
Россия - ЮФО - Республика Крым 670 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 5
Украина 5496 4
Ирак - Республика 574 4
США - Вирджиния - Виргиния 162 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1331 4
Финляндия - Финляндская Республика 1559 4
Италия - Итальянская Республика 2807 4
Беларусь - Белоруссия 3177 3
Южная Корея - Республика 3238 3
Нидерланды 1984 3
Европа Восточная 2790 3
ISDEX интернет-индекс 196 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1149 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 508 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2636 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 308 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2216 3
Конституция США 42 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 2
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 732 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 35 2
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 11 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 13 1
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 8 1
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 7 1
U.S. H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 27 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
Мошенничество 75 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 1
U.S. EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
Русский язык 1478 1
U.S. CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 10 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 13 1
Фабрика троллей 4 1
Federal Cloud Computing Strategy 2 1
НКО - Некоммерческая организация 95 1
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