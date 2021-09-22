U.S. President

США ввели санкции против московского криптообменника 1

Америка пошла войной на криптобиржи 1

Китайцы купили крупнейшего в Британии производителя чипов и тут же вычеркнули США из числа клиентов 1

Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 1

Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов 1

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США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1

Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1

В США отменили трамповские ограничения на въезд иностранных программистов 1

Поставщик Apple после ссоры с ней решил открыть свое производство в США 1

Китай бьет рекорды закупок иностранных микросхем назло запретам США 1

Microsoft снова купит Nokia 1