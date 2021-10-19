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SQL
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19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
15.10.2021 «Яндекс» упростил поиск и выбор онлайн-курсов 1
12.10.2021 Pure Storage представила платформу предоставления БД в качестве услуги для Kubernetes 2
30.09.2021 Pure Storage представила платформу предоставления баз данных в качестве услуги для Kubernetes 2
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
06.09.2021 Mail.ru Group открывает набор на бесплатные курсы по аналитике, алгоритмам и структурам данных и администрированию Linux 1
02.09.2021 Вымогательская программа прицельно атакует накопители QNAP и Synology 1
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 4
20.08.2021 Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 4
17.08.2021 Как устроена АИС, на которой работает вся система налогообложения в России 1
11.08.2021 Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions получила сертификат соответствия стандарту безопасности платежей PCI DSS 1
04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО 3
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 3
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 2
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark 1
16.07.2021 В веб-студии YIS рассказали об особенностях разработки и типах сайтов 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг 1
02.06.2021 Вышла новая версия многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector 1
13.05.2021 Ботнет с поэтичным названием охотится на серверы Microsoft Exchange 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 2
28.04.2021 Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced 1
27.04.2021 Киберпреступная группировка заработала четверть миллиона долларов за 5 дней с помощью скромности и обычного архиватора 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
07.04.2021 Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 3
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 3
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании 1
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 3
18.02.2021 Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения 1
09.02.2021 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО 1
04.02.2021 Fortinet устранила уязвимости в FortiWeb, обнаруженные Positive Technologies 2
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 2
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
14.12.2020 Хакеры устроили в даркнете распродажу 80 тыс. баз данных 2
11.12.2020 ОКБ и Microsoft создали инфраструктуру для оценки кредитных рисков 1

Публикаций - 432, упоминаний - 657

SQL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3333 113
Microsoft Corporation 11039 85
IBM 3530 38
VMware 1829 29
SAP SE 3208 28
3728 25
VK - Mail.ru Group 2482 19
Dell EMC 2393 18
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 17
Google LLC 7135 15
Teradata 166 14
Yandex - Яндекс 4100 12
Accenture - Аксенчер 531 12
Softline - Софтлайн 1474 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 12
GitHub 412 11
HP Inc. 2901 11
Intel Corporation 4158 10
SEC Consult Services 929 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 8
Amazon Inc - Amazon.com 1469 8
SAS Institute 596 8
Facebook 3765 7
Инфосистемы Джет 675 7
TmaxSoft 44 6
NortonLifeLock (Symantec) 777 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 6
NetApp 485 6
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 6
Embarcadero 47 6
Cloudera 49 6
Salesforce.com 272 6
Veeam Software 250 6
Check Point Software Technologies 446 5
Lenovo Group 1636 5
Twitter 2204 5
Cisco Systems 2037 5
Apple Inc - Эппл Рус 7685 5
Commvault 148 5
GridGain Systems - Гридгаин 28 5
Avito - Авито 171 12
HeadHunter Group - HH Group 336 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 8
Альфа-Банк 1123 7
Qiwi 783 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Балтика - Пивоваренная компания 111 6
Аэрофлот 492 6
СберАвто 18 6
ВТБ24 583 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Coursera 40 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Газпром нефть 380 4
X5 Group 599 4
Почта России ПАО 1570 3
Visa International 1345 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Роснефть НК 367 3
Открытие ФК 538 3
LinkedIn 520 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Royal Dutch Shell - Шелл 72 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
ЕКА Топливная компания 11 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 2
Carlsberg Group 13 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Деловые Линии ГК 36 2
Мосэнергосбыт АО 77 2
Уралсиб Банк 389 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Hyundai Motor 144 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
Пентагон - Министерство обороны США 277 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 4
Правительство РФ 2200 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
US Navy - Военно-морские силы США 36 2
Правительство Москвы 649 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 46 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 1
Счётная палата РФ 460 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ASF - Apache Software Foundation 60 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
Linux Foundation 157 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 81
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 35
NoSQL - not only SQL СУБД 92 32
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 99 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 23
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 22
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 20
Big Data - Большие данные 1136 18
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 18
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 15
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 12
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 12
DevOps - Development и Operations 296 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
Kubernetes 307 11
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 10
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 7
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 7
ARM64 - Архитектура процессора 1017 7
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 7
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 7
Microsoft SQL Server 790 78
Microsoft Windows 10 6622 70
Java - Язык программирования 1169 55
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 46
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 43
Linux OS 4249 42
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 38
Apache Hadoop 339 35
JavaScript - Язык программирования 627 35
PHP - Язык программирования 302 33
Microsoft Exchange 680 30
Microsoft Azure 1171 30
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 28
Google Android 10750 25
C++ - Язык программирования 284 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 23
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 23
C# - C Sharp - Язык программирования 145 20
IBM DB2 148 19
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 19
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 19
Microsoft Office 1926 19
Apple iOS 5741 18
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 14
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 13
AWS - Amazon Web Services 568 13
Intel x86 - Архитектура процессора 991 13
Superjob 172 13
Microsoft Windows 851 10
Apache HTTP Server 222 10
Ruby - Язык программирования 91 9
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 9
VK - Mail.Ru myTarget 99 9
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 8
Orecle Exadata Database Machine X 95 8
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 8
Docker - Платформа распределённых приложений 146 8
Microsoft Office 365 769 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 8
Apache Spark 63 8
Бартунов Олег 32 6
Панченко Иван 43 6
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 6
Аникин Денис 31 6
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 6
Yu Andrew - Ю Эндрю 5 5
Chen Jolly - Чен Джолли 5 5
Самойленко Максим 65 5
Эпштейн Герман 27 4
Марченко Дмитрий 28 3
Путин Владимир 1821 3
Чернов Даниил 49 3
Гришина Анастасия 3 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 3
Струченко Алексей 6 3
Рабкин Александр 5 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 2
Галушкин Олег 168 2
Ермаков Игорь 19 2
Анищенко Александр 4 2
Хренков Владимир 18 2
Мельникова Анастасия 166 2
Захаров Павел 54 2
Назаров Владимир 12 2
Ермаков Глеб 7 2
Коротков Александр 8 2
Егоров Владимир 52 2
Ковалев Александр 156 2
Храмцовская Наталья 38 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Прохоров Фёдор 78 2
Поляков Сергей 60 2
Дягилев Василий 83 2
Зайцев Михаил 145 2
Каренина Анна 8 2
Сигаев Федор 9 2
Сушкевич Антон 56 2
Крутских Сергей 7 2
Зятьков Юрий 6 2
Scherer Dave - Шерер Дейв 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 142
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 12
Украина 3353 11
Россия - ПФО - Самара 1287 11
Казахстан - Республика 2622 10
Германия - Федеративная Республика 3618 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 8
Россия - Владивосток 864 7
Россия - Новосибирская область 811 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 6
Россия - СФО - Новосибирск 1959 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 6
Беларусь - Белоруссия 2084 6
Россия - Сочи 910 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 6
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Россия - Уфа 640 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 5
Нидерланды 971 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Европа 3736 5
Россия - Омск 624 4
Бразилия - Федеративная Республика 1122 4
Канада 1295 4
Россия - Волгоград 540 3
Франция - Французская Республика 2116 3
Северная Америка 1407 3
Россия - Красноярск 843 3
Япония 2771 3
Южная Корея - Республика 1454 3
Земля - планета Солнечной системы 858 3
Россия - Воронеж 686 3
Испания - Королевство 1250 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 59
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 3
НПА - Нормативный правовой акт 49 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 2
Закон Мура - Moore's law 74 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 12 2
МПС - Международные платежные системы 24 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
Доктрина информационной безопасности России 14 1
Страхование - Страховое дело 43 1
ящик Пандоры 31 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 3 1
Русский язык 976 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Wikipedia - Википедия 275 3
Reddit 198 3
IEEE Spectrum 8 3
Hacker News 20 3
ZDnet 381 3
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Fortune 94 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
CrunchBase 62 2
Business Insider 182 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
The Register 338 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
BleepingComputer - Издание 120 1
CNET - Издание 273 1
Forbes - Форбс 441 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
Tom’s Hardware 86 1
Windows Central 16 1
CodingDojo 3 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
PCWorld - PC World 36 1
LeakedSource 4 1
IDC - International Data Corporation 2711 12
Gartner 2189 8
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 4
CNews Analytics 1988 3
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 3
451 Research Group 44 3
Forrester Research 385 3
Fortune Global 500 160 3
Check Point Research 47 2
Allied Market Research 13 2
Интерфакс-100 11 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Fortune 100 48 1
IBM Research 70 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
IBM Managed Security Services 8 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems 4 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 7
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 5
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 84 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 3
Oracle Academy 8 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
Библиотека конгресса США - The Library of Congress 4 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
КрасГМУ - Красноярский государственный медицинский университет 3 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 5 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
CNews AWARDS 291 3
Microsoft Ignite 18 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Defcon 15 1
Oracle Live SQL 1 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Teradata CTO Roadshow 2 1
HighLoad++ Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758455, в очереди разбора - 662146.
Создано именных указателей - 46354.
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