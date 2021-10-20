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20.10.2021 Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО 1
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг» 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 3
13.07.2021 Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь» 4
06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса 3
05.07.2021 IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура» 1
25.06.2021 «Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо 1
24.06.2021 Анонсирована новая версия 5.7 программного продукта «Галактика ЕАМ» 2
17.06.2021 Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО 3
03.06.2021 «Сигма» вошла в пятерку самых быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews 1
22.04.2021 Accenture и SAP разработают совместное решение на базе ИИ и облачных технологий 2
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 1
19.03.2021 Резидент «Сколково» ИРЦЭ «мобилизует» автопарк сети «Магнит» 1
11.03.2021 РЖД переводят тысячи ПК на Astra Linux. Цена проекта засекречена 1
12.11.2020 GMCS стала партнером Factory5 по внедрению ПО для промышленности 1
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо» 4
26.10.2020 Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи 1
02.09.2020 Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами 1
11.08.2020 Цифровой двойник оборудования обещает технологическую революцию на золотодобывающем комбинате 1
14.07.2020 ITPS построит комплексные системы на базе SAP в Узбекистане 3
22.06.2020 «Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО 5
15.06.2020 Можно ли в 3 раза сократить расходы на корпоративные коммуникации 1
10.06.2020 Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода 1
29.05.2020 Совокупная выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность выросла на 15% 2
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 1
19.05.2020 Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн 3
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 2
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
16.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
06.04.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1
17.03.2020 Infor поможет ритейлу и компаниям Food& Beverage справляться с вызовами рынка 2
12.03.2020 Конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
27.12.2019 «Галактика» перевела систему управления промактивами с Oracle на Postgres Pro 1
06.12.2019 «Барс груп» расширила свое решение послепродажного обслуживания 3
20.11.2019 ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z» 1
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM» 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
30.09.2019 Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта 1

Публикаций - 240, упоминаний - 495

EAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 50
Microsoft Corporation 11017 15
IBM 3527 10
SAP CIS - САП СНГ 753 9
3727 8
Крок 1219 6
Галактика - Корпорация 248 5
Oracle Corporation 3331 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
ДИАТЕХ 5 4
Ramax - Рамакс 62 4
Biocad - Биокад 38 4
Accenture - Аксенчер 531 4
АйТи 749 3
Роснефть РН-информ 32 3
RedSys - РедСис 67 3
Softline - Софтлайн 1473 3
Navicon - Навикон 197 3
Телеком-защита 48 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 47 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
McKinsey & Company 121 2
АйДи - Технологии управления 41 2
Ланит ГК 1155 2
ПМСофт 22 2
Google LLC 7128 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Деснол софт - Итилиум 6 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Консист Бизнес Групп 58 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Inform GmbH 7 2
Yandex - Яндекс 4099 2
Cisco Systems 2037 2
Цифра ГК 116 2
TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сибур Химпром 16 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Уралхим ОХК АО 43 4
Норникель - Норильский никель 177 3
Казахмыс - Kazakhmys 24 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
НПО Аврора Концерн 6 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Россети ПАО 168 3
Газпром нефть 380 2
Мотовилихинские заводы 10 2
Алроса АК 81 2
Транснефть 159 2
ФосАгро 54 2
ФосАгро - Апатит 15 2
Аэрофлот 492 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Берлин-Хеми - Берлин-Фарма 2 2
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 2
Газпром ПАО 518 2
Сухой - Авиационный холдинг 63 2
Роснефть НК 367 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 2
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 2 1
Уралкуз - Уральская кузница ПАО 1 1
Уральская сталь АО 4 1
ЦСКМС - Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 1 1
Воронежсинтезкаучук АО 7 1
Uber 257 1
Силовые машины 32 1
Газпром трансгаз Беларусь 2 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 9 1
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Атомфлот ФГУП 4 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 19
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 3
Big Data - Большие данные 1136 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
НИР - Научно-исследовательская работа 112 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 15
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 8
Google Android 10750 7
Microsoft Excel 435 5
Microsoft Windows 10 6612 4
Галактика EAM 24 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 4
SAP MRS - SAP Multiresource Scheduling 4 3
Microsoft SQL Server 789 3
Spectec TRIM 79 3
SAP Work Management 8 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
Apple iOS 5741 3
ММК iКлиент 2 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
Swiss-AS AMOS 11 2
Java - Язык программирования 1167 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 2
Microsoft Exchange 678 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
SAP Ariba 71 2
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 2
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 2
SAP SuccessFactors 110 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 2
Microsoft Skype 1462 2
ММК - Мой ММК 2 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 2
Microsoft Azure 1171 2
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 2
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 2
Microsoft Office 1921 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ММК Робот-Рекрутер 2 2
Колесов Александр 19 4
Сушко Андрей 6 4
Фокин Валерий 5 4
Бартенева Мария 23 4
Гревцев Александр 28 3
Теличева Наталья 125 3
Петунин Алексей 58 3
Черепков Павел 2 2
Браговский Богдан 4 2
Милых Валерий 5 2
Агузумцян Ара 19 2
Логвинов Эдуард 2 2
Сельков Михаил 3 2
Арендарчук Александр 2 2
Соколов Александр 22 2
Алтунин Александр 2 2
Варичев Андрей 5 2
Бургардт Александр 13 2
Коновалов Роман 20 2
Пауков Сергей 7 2
Макаров Станислав 111 2
Натрусов Артем 121 2
Черкасов Сергей 10 2
Гацко Геннадий 14 2
Каюмов Шамиль 34 2
Феоктистов Вадим 13 2
Овсянников Александр 2 2
Щеканов Александр 8 2
Зубков Александр 6 2
Дьяченко Валерий 66 1
Путин Владимир 1820 1
Колбин Евгений 43 1
Степанов Антон 56 1
Богданов Кирилл 90 1
Аникин Леонид 45 1
Зайцев Евгений 11 1
Абакумов Евгений 103 1
Бардинцев Игорь 9 1
Иванов Борис 49 1
Анютин Роман 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 9
Восточная Европа 1669 8
Казахстан - Республика 2621 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Беларусь - Белоруссия 2081 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 4
Германия - Федеративная Республика 3614 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Япония 2760 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Украина 3347 3
Европа 3730 3
Россия - Тобольск 70 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Россия - Сибирь 872 2
Россия - Мурманск 255 2
Россия - Курск 231 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - Старый Оскол 54 2
Франция - Французская Республика 2112 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Америка 453 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 2
Россия - Новгородская область 282 1
Россия - Иркутск 462 1
Россия - Архангельская область 331 1
Россия - Железнодорожный 33 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Белгород 238 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
Образование в России 328 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
CNews Analytics 1988 7
Gartner 2188 4
IDC - International Data Corporation 2709 1
Markets&Markets Research 78 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Nielsen Holdings 78 1
Frost & Sullivan 101 1
CNews Fast рейтинг 29 1
IDC Public Cloud Services Tracker 1 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
Академгородок Новосибирск 29 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Oracle Excellence Awards 1 1
SAP Quality Awards 6 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757254, в очереди разбора - 660944.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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