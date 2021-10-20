Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EAM
Enterprise Asset Management
ТОиР
ТОРО
Системы технического обслуживания и ремонта оборудования
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 240, упоминаний - 495
EAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
|Колесов Александр 19 4
|Сушко Андрей 6 4
|Фокин Валерий 5 4
|Бартенева Мария 23 4
|Гревцев Александр 28 3
|Теличева Наталья 125 3
|Петунин Алексей 58 3
|Черепков Павел 2 2
|Браговский Богдан 4 2
|Милых Валерий 5 2
|Агузумцян Ара 19 2
|Логвинов Эдуард 2 2
|Сельков Михаил 3 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Соколов Александр 22 2
|Алтунин Александр 2 2
|Варичев Андрей 5 2
|Бургардт Александр 13 2
|Коновалов Роман 20 2
|Пауков Сергей 7 2
|Макаров Станислав 111 2
|Натрусов Артем 121 2
|Черкасов Сергей 10 2
|Гацко Геннадий 14 2
|Каюмов Шамиль 34 2
|Феоктистов Вадим 13 2
|Овсянников Александр 2 2
|Щеканов Александр 8 2
|Зубков Александр 6 2
|Дьяченко Валерий 66 1
|Путин Владимир 1820 1
|Колбин Евгений 43 1
|Степанов Антон 56 1
|Богданов Кирилл 90 1
|Аникин Леонид 45 1
|Зайцев Евгений 11 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Бардинцев Игорь 9 1
|Иванов Борис 49 1
|Анютин Роман 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757254, в очереди разбора - 660944.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757254, в очереди разбора - 660944.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru