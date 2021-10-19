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CNews AWARDS


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 4
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
22.04.2021 ВТБ наращивает российскую ИТ-инфраструктуру 1
04.03.2021 Компания Navicon подвела итоги 2020 года 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
01.02.2021 BIA Technologies автоматизировала автодоставку «Деловых линий» 1
29.01.2021 ВТБ получил ИТ-премию Global CIO «Проект года» в четырех номинациях 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 5
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 4
16.11.2020 «Р7-Офис» признан лучшим офисным ПО по версии CNews 1
11.11.2020 Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года 1
10.11.2020 SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 291, упоминаний - 467

CNews AWARDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 67
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 45
Cinimex - Синимекс 160 44
3727 44
IBM 3527 34
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 33
Custis 73 31
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 30
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 28
VK - Mail.ru Group 2482 28
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 27
Schneider Electric 408 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 22
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 21
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 20
Центр2М - Center2М 47 18
Naumen - Наумен 341 18
Rimini Street 38 17
Schneider Electric Secure Power 44 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 17
Сбербанк Технологии - СберТех 203 17
Ланит ГК 1155 16
Veeam Software 250 16
Dynatrace 46 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 15
Такском - Taxcom 119 15
Ситилабс 25 15
Abbyy 793 15
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Citrix Systems 571 14
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 13
Ситилинк - Citilink 190 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 13
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 12
Программный продукт ГК 92 12
Webmoney 329 12
NtechLab - НтехЛаб 78 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 92
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 57
X5 Group 599 56
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 54
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 47
Газпромбанк - ГПБ 692 46
ПСБ - Промсвязьбанк 613 42
Уралсиб Банк 389 41
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 39
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 38
Аэрофлот 492 35
X5 Group - Пятерочка 559 34
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 31
Ингосстрах СПАО 210 31
Альфа-Банк 1123 30
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 30
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 26
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 25
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 25
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 25
Интер РАО ПАО 158 23
Черкизово ГК 73 22
Почта России ПАО 1570 22
Мегаполис ТК 87 21
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 21
Adidas 94 19
ПГК - Первая грузовая компания 98 18
Procter&Gamble - P&G 93 18
МТС банк 254 18
Банк Зенит 131 17
Лента - Сеть розничной торговли 188 17
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Локотех - Локомотивные технологии 40 16
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 15
OKS Group 31 15
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 15
UBS AG 118 15
Спортмастер 116 15
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 69
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 56
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 54
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 46
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 42
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 41
Федеральное казначейство России 766 38
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 32
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 32
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 17
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
ПФР Департамент информационных технологий 102 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 7
Правительство Москвы 649 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 6
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 6
Правительство РФ 2200 6
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Счётная палата РФ 460 4
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
Linux Foundation 157 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 114
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 68
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 65
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 46
Big Data - Большие данные 1136 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 24
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 21
e-Commerce - Электронная коммерция 299 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 213 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
1С:ERP Управление предприятием 203 20
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 16
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 15
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 13
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 12
Google Chrome - браузер 1117 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Google Android 10750 7
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 6
Tizen OS - Linux 215 6
Linux OS 4243 5
Microsoft Windows 850 5
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
Apple iOS 5741 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Microsoft Office 365 769 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 4
НКТ - Р7-Офис 73 4
Nginx Plus 12 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Apache HTTP Server 222 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Nvidia GeForce GTX 2054 3
Apple macOS X 900 3
Rakuten Viber 429 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
MobilityLab MobileSputnik 22 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Microsoft SQL Server 789 3
Jureca - Суперкомпьютер 7 3
VK - Mail.Ru myTarget 99 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 3
Microsoft Windows 10 6612 3
SQL - Язык программирования 432 3
Dropbox - Файловый хостинг 390 3
Чаркин Евгений 182 86
Нестеров Алексей 79 47
Сотин Денис 102 46
Бойко Елена 151 46
Елистратов Николай 90 42
Ермолаев Артем 340 42
Богачев Игорь 172 42
Абакумов Евгений 103 39
Гуральников Сергей 161 39
Шадаев Максут 384 35
Меньшов Кирилл 72 34
Бетсис Павел 84 34
Евраев Михаил 222 32
Лигачев Глеб 60 32
Клепиков Алексей 77 31
Натрусов Артем 121 31
Шевченко Владимир 135 28
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 27
Фридман Илья 41 26
Прохорова Алла 45 26
Филатов Андрей 99 26
Аксаков Анатолий 98 26
Гаттаров Руслан 117 26
Дьяченко Валерий 66 26
Валчев Стоян 44 25
Савцов Игорь 27 25
Антонов Александр 73 25
Путятинский Сергей 53 25
Прохоров Фёдор 78 25
Размахаев Сергей 40 24
Рахтеенко Владимир 31 24
Лысенко Эдуард 209 24
Шипов Савва 70 24
Мацоцкий Сергей 150 24
Попов Андрей 72 24
Хасин Михаил 26 23
Гимранов Ринат 56 22
Алтухов Дмитрий 32 22
Семенихин Игорь 37 22
Богданов Кирилл 90 22
Россия - Российская федерация - РФ 57180 226
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 93
Восточная Европа 1669 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 42
Казахстан - Республика 2621 26
Россия - Челябинская область 658 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 24
Украина 3347 20
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 18
Беларусь - Белоруссия 2081 18
Грузия 690 16
Россия - Республика Крым 625 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 10
Европа 3730 8
Россия - Калужская область 570 8
Германия - Федеративная Республика 3614 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 6
Россия - Ростовская область 860 6
Россия - Севастополь 420 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 5
Россия - Пятигорск 76 5
Россия - Республика Мордовия 387 5
Япония 2760 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Архангельск 203 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 4
Ближний Восток 1468 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - Тюменская область 582 3
Турция - Турецкая республика 950 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 3
Индонезия - Республика 384 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 160
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 120
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 30
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 20
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
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ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Apps4All 25 9
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
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