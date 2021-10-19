Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews AWARDS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 291, упоминаний - 467
CNews AWARDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 86
|Нестеров Алексей 79 47
|Сотин Денис 102 46
|Бойко Елена 151 46
|Елистратов Николай 90 42
|Ермолаев Артем 340 42
|Богачев Игорь 172 42
|Абакумов Евгений 103 39
|Гуральников Сергей 161 39
|Шадаев Максут 384 35
|Меньшов Кирилл 72 34
|Бетсис Павел 84 34
|Евраев Михаил 222 32
|Лигачев Глеб 60 32
|Клепиков Алексей 77 31
|Натрусов Артем 121 31
|Шевченко Владимир 135 28
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 27
|Фридман Илья 41 26
|Прохорова Алла 45 26
|Филатов Андрей 99 26
|Аксаков Анатолий 98 26
|Гаттаров Руслан 117 26
|Дьяченко Валерий 66 26
|Валчев Стоян 44 25
|Савцов Игорь 27 25
|Антонов Александр 73 25
|Путятинский Сергей 53 25
|Прохоров Фёдор 78 25
|Размахаев Сергей 40 24
|Рахтеенко Владимир 31 24
|Лысенко Эдуард 209 24
|Шипов Савва 70 24
|Мацоцкий Сергей 150 24
|Попов Андрей 72 24
|Хасин Михаил 26 23
|Гимранов Ринат 56 22
|Алтухов Дмитрий 32 22
|Семенихин Игорь 37 22
|Богданов Кирилл 90 22
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru