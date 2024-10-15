Новые облачные технологии МойОфис Squadus
Squadus – единое цифровое рабочее пространство, которое включает все привычные функции корпоративных мессенджеров. Этот продукт структурирует корпоративные коммуникации, обеспечивает их безопасность и конфиденциальность, а также делает командную работу еще более удобной и эффективной. Продукт признан лучшим цифровым рабочим пространством 2023 года по версии CNews Awards и TAdviser IT PRIZE.
|15.10.2024
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«МойОфис» серьезно обновил рабочую среду Squadus PRO, которая стала «напоминать Google Docs»
с», объявила о выпуске нового продукта для совместной работы в онлайне с документами и коммуникации Squadus PRO — расширенной версии единого цифрового пространства Squadus. Продукт позво
|18.04.2024
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«Крайон» интегрировала собственную диалоговую платформу W11 в «МойОфис Squadus»
дставила решение с интеграцией собственной диалоговой платформы W11 в цифровое рабочее пространство Squadus. Это первое подобное решение на рынке, которое позволяет расширить функциональность п
|18.04.2024
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Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании
Крупнейшее внедрение Squadus Как стало известно CNews, российский производитель офисного программного обеспечения (ПО) «Мой Офис» поставил 5 тыс. лицензий Squadus и «Мой Офис Частное Облако 2» горнодобывающе
|23.01.2024
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Российский мессенджер Squadus получил фишку, которой нет нигде, кроме как в Microsoft Teams
Обновление Squadus Как стало известно CNews, компания «Мой офис», (ООО «Новые облачные технологии») выпу
|02.11.2023
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Squadus признан лучшим цифровым рабочим пространством 2023 года по версии CNews
Решение Squadus от «Мойофис», российского производителя офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, стал победителем ИТ-премии CNews Awards. Разработка «Мойофи
|12.10.2023
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«Крайон» запускает собственный демо-стенд Squadus
ий, в рамках стратегического партнерства с разработчиком российских решений для совместной работы с документами и коммуникаций «Мойофис» открыла виртуальный демо-стенд цифрового рабочего пространства Squadus. Об этом CNews сообщили представители «Крайон». Теперь каждый желающий сможет бесплатно ознакомиться с корпоративным рабочим пространством, созданным российскими разработчиками для рабо
|05.09.2023
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«Мойфис» реализовал возможность коммуникаций между командами разных организаций в цифровом рабочем пространстве Squadus
ого обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о запуске федераций в Squadus 1.2. Федерации Squadus – это специальный режим работы, который позволяет соеди
|05.09.2023
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В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail
Крупный апдейт «Моего офиса» и Squadus Как стало известно CNews, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила крупное обновление собственной экосистемы российского офисного ПО. Релизы «Мой офис 2.6» и S
|10.07.2023
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«Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность
Первый крупный апдейт Squadus Как стало известно CNews, разработчик российского пакета офисного ПО, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила первое крупное обновление единого цифрового рабочег
|19.04.2023
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«МойОфис» выпустил единое цифровое рабочее пространство Squadus — обзор CNews
Какую задачу решает Squadus В современных организациях количество каналов коммуникаций исчисляется сотнями — бесчисленные чаты, онлайн-встречи, письма и корпоративные файлы. Сотрудники компаний тратят слишком мног
|18.04.2023
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«Мой офис» выпустил новый продукт — единое цифровое рабочее пространство Squadus
«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения, объявила о выпуске нового продукта – Squadus, который дополняет экосистему офисных решений компании. Это цифровое рабочее пространство для совместной работы и корпоративного общения в организациях любого размера. Сейчас количество
Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 40
|Урусов Виктор 127 39
|Нестеров Алексей 143 38
|Аникин Дмитрий 44 38
|Калякин Павел 66 32
|Кирьянова Александра 135 27
|Каушанский Александр 33 26
|Соловьев Виталий 36 26
|Абакумов Евгений 205 26
|Аксенов Олег 44 26
|Врацкий Андрей 135 26
|Харитонов Вадим 28 26
|Ульянов Николай 112 26
|Оберемок Надежда 30 26
|Нальский Максим 36 26
|Милованов Андрей 31 26
|Натрусов Артем 284 26
|Чаркин Евгений 296 26
|Малышев Сергей 83 26
|Никитин Сергей 72 26
|Новикова Елена 88 26
|Теплицкий Дмитрий 73 26
|Воронин Павел 136 26
|Петухов Антон 44 26
|Денисов Анатолий 35 26
|Распопов Алексей 34 26
|Шмаков Антон 45 26
|Шаев Виталий 43 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Белан Иван 26 26
|Желнова Алина 27 26
|Артюхов Сергей 42 26
|Глухов Иван 27 26
|Суровец Дмитрий 76 26
|Глазков Александр 137 26
|Галкин Николай 104 26
|Пирогова Ирина 28 24
|Желтухин Вадим 31 24
|Козырев Алексей 321 20
|Панченко Иван 138 18
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