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Новые облачные технологии МойОфис Squadus

Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus

Squadus – единое цифровое рабочее пространство, которое включает все привычные функции корпоративных мессенджеров. Этот продукт структурирует корпоративные коммуникации, обеспечивает их безопасность и конфиденциальность, а также делает командную работу еще более удобной и эффективной. Продукт признан лучшим цифровым рабочим пространством 2023 года по версии CNews Awards и TAdviser IT PRIZE.


15.10.2024 «МойОфис» серьезно обновил рабочую среду Squadus PRO, которая стала «напоминать Google Docs»

с», объявила о выпуске нового продукта для совместной работы в онлайне с документами и коммуникации Squadus PRO — расширенной версии единого цифрового пространства Squadus. Продукт позво
18.04.2024 «Крайон» интегрировала собственную диалоговую платформу W11 в «МойОфис Squadus»

дставила решение с интеграцией собственной диалоговой платформы W11 в цифровое рабочее пространство Squadus. Это первое подобное решение на рынке, которое позволяет расширить функциональность п
18.04.2024 Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании

Крупнейшее внедрение Squadus Как стало известно CNews, российский производитель офисного программного обеспечения (ПО) «Мой Офис» поставил 5 тыс. лицензий Squadus и «Мой Офис Частное Облако 2» горнодобывающе
23.01.2024 Российский мессенджер Squadus получил фишку, которой нет нигде, кроме как в Microsoft Teams

Обновление Squadus Как стало известно CNews, компания «Мой офис», (ООО «Новые облачные технологии») выпу
02.11.2023 Squadus признан лучшим цифровым рабочим пространством 2023 года по версии CNews

Решение Squadus от «Мойофис», российского производителя офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, стал победителем ИТ-премии CNews Awards. Разработка «Мойофи
12.10.2023 «Крайон» запускает собственный демо-стенд Squadus

ий, в рамках стратегического партнерства с разработчиком российских решений для совместной работы с документами и коммуникаций «Мойофис» открыла виртуальный демо-стенд цифрового рабочего пространства Squadus. Об этом CNews сообщили представители «Крайон». Теперь каждый желающий сможет бесплатно ознакомиться с корпоративным рабочим пространством, созданным российскими разработчиками для рабо
05.09.2023 «Мойфис» реализовал возможность коммуникаций между командами разных организаций в цифровом рабочем пространстве Squadus

ого обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о запуске федераций в Squadus 1.2. Федерации Squadus – это специальный режим работы, который позволяет соеди
05.09.2023 В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail

Крупный апдейт «Моего офиса» и Squadus Как стало известно CNews, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила крупное обновление собственной экосистемы российского офисного ПО. Релизы «Мой офис 2.6» и S
10.07.2023 «Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность

Первый крупный апдейт Squadus Как стало известно CNews, разработчик российского пакета офисного ПО, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила первое крупное обновление единого цифрового рабочег
19.04.2023 «МойОфис» выпустил единое цифровое рабочее пространство Squadus — обзор CNews

Какую задачу решает Squadus В современных организациях количество каналов коммуникаций исчисляется сотнями — бесчисленные чаты, онлайн-встречи, письма и корпоративные файлы. Сотрудники компаний тратят слишком мног
18.04.2023 «Мой офис» выпустил новый продукт — единое цифровое рабочее пространство Squadus

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения, объявила о выпуске нового продукта – Squadus, который дополняет экосистему офисных решений компании. Это цифровое рабочее пространство для совместной работы и корпоративного общения в организациях любого размера. Сейчас количество

Публикаций - 71, упоминаний - 79

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 195 40
8213 38
R-Vision - Р-Вижн 153 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 29
Сбер - СберБизнес Софт 56 27
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 26
Ланит Интеграция 190 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 26
Газинформсервис - ГИС 272 26
Polymedia - Полимедиа 138 26
ФинГрад - FinGrad 33 26
Diasoft - Диасофт 870 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 26
Аусферр ИТЦ 28 26
Ростелеком 9700 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 16
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Microsoft Corporation 24624 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 13
Северсталь Инфоком 63 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Базальт СПО - BaseALT 655 12
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 12
МСК Групп - Даком М 61 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
SAP SE 5276 10
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 10
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Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 9
Hoff Tech - Хофф Тех 39 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 8
Новые облачные технологии (НОТ) 444 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 7
МегаФон 8804 7
Picvario - Пикварио 15 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 38
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 28
Кофемания 51 28
РЖД - Российские железные дороги 1903 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 27
ВТБ - Почта Банк 466 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 26
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 26
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 26
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 25
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 24
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 15
ФосАгро 126 15
Finn Flare - ФФ Стайл 43 15
Альфа-Банк 1769 15
Cotton Club - Коттон Клаб 21 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 13
Восток-Сервис ГК 52 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Северсталь ПАО - Severstal 478 12
Hansa - Ханса 114 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 12
Альфа-Капитал УК 102 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 11
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 26
Федеральное казначейство России 1772 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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