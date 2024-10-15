Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus

с», объявила о выпуске нового продукта для совместной работы в онлайне с документами и коммуникации Squadus PRO — расширенной версии единого цифрового пространства Squadus . Продукт позво

дставила решение с интеграцией собственной диалоговой платформы W11 в цифровое рабочее пространство Squadus . Это первое подобное решение на рынке, которое позволяет расширить функциональность п

Решение Squadus от «Мойофис», российского производителя офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, стал победителем ИТ-премии CNews Awards. Разработка «Мойофи