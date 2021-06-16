Unify Communications

В Connected BIM назначен глобальный CEO 1

Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке 2

Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1

Основные успехи цифровизации в госсекторе 5

В Unify назначен новый директор по продажам в России и странах СНГ 9

Unify выпустил Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3 3

Быть или не быть цифровой трансформации в России 4

Atos представила решения для бизнеса на форуме SAP 1

Unify представит обновленное решение OpenScape Contact Center 2

Unify и Atos объявили о юридическом объединении структур в России 2

МТУСИ займется стандартизацией блокчейна 1

Unify и МТУСИ начинают сотрудничество в подготовке специалистов связи и ИКТ 5

Unify выступает генеральным партнером CNews Forum 2017 1

Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса 2