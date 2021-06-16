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Unify Communications
Siemens Enterprise Communications


16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто» 1
01.03.2021 Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач 1
15.06.2020 В Connected BIM назначен глобальный CEO 1
27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке 2
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
13.02.2020 «Телесвязь» завершила внедрение системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС 2
11.02.2020 «Телесвязь» создала систему радиосвязи на Чиркейской ГЭС 2
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 5
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
01.04.2019 В Unify назначен новый директор по продажам в России и странах СНГ 9
20.03.2019 Unify выпустил Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3 3
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
20.11.2018 Unify выпустил новую модель IP-телефона Openscape Desk Phone CP100 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 4
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 2
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 1
16.04.2018 Atos представила решения для бизнеса на форуме SAP 1
19.03.2018 Unify представит обновленное решение OpenScape Contact Center 2
24.01.2018 Unify и Atos объявили о юридическом объединении структур в России 2
19.01.2018 МТУСИ займется стандартизацией блокчейна 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
21.11.2017 Глава ИТ в РЖД объяснил, как корпорация превращается в «цифровую железную дорогу» 2
10.11.2017 Unify и МТУСИ начинают сотрудничество в подготовке специалистов связи и ИКТ 5
08.11.2017 Unify выступает генеральным партнером CNews Forum 2017 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
30.10.2017 В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур 1
27.10.2017 Сотни ИТ-директоров соберутся в одно время в одном месте 1
20.10.2017 Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM 1
27.09.2017 Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса 2
19.09.2017 Знаменитые французские серверы притворятся российскими для продаж на 700 миллионов 2
17.01.2017 Доступная омниканальность: может ли СМБ позволить себе полноценный контакт-центр? 2
17.01.2017 Управление рабочей нагрузкой: автоматизация дает измеримый результат 1

Публикаций - 167, упоминаний - 381

Unify Communications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 19
IBM 3539 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 15
Сбербанк Технологии - СберТех 203 12
Schneider Electric 408 10
SAP SE 3212 9
Samsung Electronics 5666 9
Программный продукт ГК 92 9
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 8
Cinimex - Синимекс 160 8
Merlion - Мерлион 275 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 7
Cisco Systems 2040 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Ланит ГК 1156 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Verysell - Верисел 91 6
3738 5
IBM Европа 7 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
Instabank - Инстабанк 12 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
АйТи 751 4
Cisco Systems - Tandberg 92 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Nortel Networks 222 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 17
Газпромбанк - ГПБ 692 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
Ингосстрах СПАО 210 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
Черкизово ГК 73 9
ВТБ24 583 9
UBS AG 118 9
О’Кей - Сеть магазинов 60 9
Банк Зенит 131 9
X5 Group 599 9
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 8
Медскан 12 7
Coca-Cola Company 112 6
ВТБ Банк Москвы 371 6
Лента - Сеть розничной торговли 189 6
Procter&Gamble - P&G 94 6
Мегаполис ТК 88 6
МДМ Банк 150 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Альфа-Банк 1123 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 5
Глобэкс банк 28 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Аэрофлот 493 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Уралсиб Банк 389 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Геобанк КБ 30 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 21
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
ПФР Департамент информационных технологий 103 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство Москвы 653 3
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Правительство РФ 2203 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 32
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 11
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
PTT - Push-to-tаlk 2 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Big Data - Большие данные 1136 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ОРУ - Открытое распределительное устройство 2 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Microsoft Windows приложения 105 1
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 18 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 12
Google Android 10751 8
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 4
Microsoft Windows 10 6635 4
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 3 3
Unify OpenScape Contact Center 3 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Apple iOS 5742 2
Apple iPad mini 375 2
Microsoft Office 365 769 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
IBM Bluemix 38 1
IBM Softlayer 30 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
SAP Afaria 17 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
SAP Track and Trace by Atos 1 1
Sales Force KPI 1 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Google Dialogflow 5 1
Unify OpenScape Web Collaboration - ВКС 4 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 7 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Unify OpenScape Voice 19 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 6 1
Unify Openscape Desk Phone CP - серия SPI-телефонов 1 1
Unify OpenScape UC Application 4 1
IVA Stag - серия коммутаторов 2 1
Abbyy Compreno 20 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Нестеров Алексей 79 19
Размахаев Сергей 40 13
Елистратов Николай 90 13
Аксаков Анатолий 98 11
Попов Андрей 72 11
Лигачев Глеб 60 11
Натрусов Артем 121 11
Сотин Денис 102 10
Чаркин Евгений 182 10
Клепиков Алексей 77 10
Алябьев Андрей 27 10
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 10
Нагаев Олег 30 9
Бокучава Тариэл 21 9
Кучугин Илья 41 9
Беляев Владислав 65 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Спиридонов Александр 35 8
Гулянский Игорь 9 8
Марич Игорь 18 8
Фридман Илья 41 8
Аитов Тимур 47 8
Мехришвили Александр 11 8
Шмаков Роман 13 7
Меньшов Кирилл 72 7
Козырев Алексей 270 7
Бугаев Леонид 11 7
Китляр Владимир 19 7
Пашнин Роман 10 7
Дюгаев Евгений 12 7
Суворов Антон 20 6
Чамара Денис 57 6
Плахов Дмитрий 9 6
Шипов Савва 70 6
Скурятина Елена 20 6
Шакманас Алгирдас 33 6
Хасин Михаил 26 6
Воронин Петр 35 6
Кузьмич Всеволод 30 6
Ушацкий Андрей 100 6
Россия - Российская федерация - РФ 57350 133
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 30
Восточная Европа 1678 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 16
Германия - Федеративная Республика 3633 14
Россия - ПФО - Самара 1288 13
Казахстан - Республика 2629 12
Россия - ПФО - Казань 1515 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 10
Россия - СФО - Новосибирск 1967 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 10
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 6
Украина 3365 5
Индия - Республика 2169 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 5
Россия - Ростовская область 862 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Прибалтика - Балтия 592 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 3
Европа 3752 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Ближний Восток 1473 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Япония 2780 2
Россия - Республика Дагестан 262 2
Северный Кавказ 137 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 41
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 30
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 7
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ВОХР - Военизированная охрана 3 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Apps4All 25 9
CNews Analytics 1988 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
Markets&Markets Research 78 1
Current Analysis 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 37
CNews AWARDS 291 30
CNews APPWards 36 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
SAP Forum 28 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Хрустальный атом 3 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
CCWF - Call Center World Forum 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760867, в очереди разбора - 664556.
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